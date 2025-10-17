$41.640.12
Підрив "Північного потоку": Угорщина обурена рішенням Польщі, реакція не забарилась

Київ • УНН

 • 740 перегляди

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто розкритикував рішення Польщі не видавати Німеччині українця, підозрюваного у підриві "Північних потоків". Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський відповів, що це є самообороною проти агресора.

Підрив "Північного потоку": Угорщина обурена рішенням Польщі, реакція не забарилась

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відреагував на рішення Польщі не передавати німецьким правоохоронцям громадянина України, якого підозрюють в підриві російських газопроводів "Північний потік". Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Сійярто в соцмережі "Х".

Деталі

За словами Сійярто, Польща "не лише звільнила, а й прославляє терориста".

Якщо вам не подобається якась інфраструктура в Європі, ви можете її підірвати. Цим вони дали попередній дозвіл на терористичні атаки в Європі

 - написав він.

На це відреагував віце-прем’єр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Коли іноземний агресор бомбардує твою країну, ти можеш законно завдати удару у відповідь, саботуючи можливості агресора фінансувати війну. Це називається самооборона

- написав він в соцмережі "Х".

Контекст

У Польщі затримано українця Володимира З., підозрюваного Німеччиною в причетності до вибуху на газопроводі "Північний потік".

Його допитали в районній прокуратурі Варшави. Він не визнав себе винним у звинуваченнях, висунутих німецькою системою правосуддя.

Федеральний суд Німеччини домагається екстрадиції українця, заарештованого в Польщі, якого вважають учасником групи диверсантів, що підірвали "Північний потік" у Балтійському морі. Слідчі стверджують, що він виконував підводні роботи з установки вибухівки.

1 жовтня Варшавський районний суд відправив українця під варту.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що у Польщі суд відмовив Німеччині в екстрадиції українця. Чоловіка підозрюють у підриві російських газопроводів "Північний потік".

Також УНН повідомляв, що суд в Італії призупинив екстрадицію до Німеччини українця, підозрюваного у підриві "Північних потоків".

Євген Устименко

