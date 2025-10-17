Подрыв "Северного потока": Венгрия возмущена решением Польши, реакция не заставила себя ждать

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на решение Польши не передавать немецким правоохранителям гражданина Украины, которого подозревают в подрыве российских газопроводов "Северный поток". Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Сийярто в соцсети "Х".

Детали

По словам Сийярто, Польша "не только освободила, но и прославляет террориста".

Если вам не нравится какая-то инфраструктура в Европе, вы можете ее взорвать. Этим они дали предварительное разрешение на террористические атаки в Европе - написал он.

На это отреагировал вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Когда иностранный агрессор бомбардирует твою страну, ты можешь законно нанести ответный удар, саботируя возможности агрессора финансировать войну. Это называется самооборона - написал он в соцсети «Х».

Контекст

В Польше задержан украинец Владимир З., подозреваемый Германией в причастности к взрыву на газопроводе "Северный поток".

Его допросили в районной прокуратуре Варшавы. Он не признал себя виновным в обвинениях, выдвинутых немецкой системой правосудия.

Федеральный суд Германии добивается экстрадиции украинца, арестованного в Польше, которого считают участником группы диверсантов, подорвавших "Северный поток" в Балтийском море. Следователи утверждают, что он выполнял подводные работы по установке взрывчатки.

1 октября Варшавский районный суд отправил украинца под стражу.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Польше суд отказал Германии в экстрадиции украинца. Мужчину подозревают в подрыве российских газопроводов "Северный поток".

Также УНН сообщал, что суд в Италии приостановил экстрадицию в Германию украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков".