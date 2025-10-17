Подрыв "Северного потока": Венгрия возмущена решением Польши, реакция не заставила себя ждать
Киев • УНН
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал решение Польши не выдавать Германии украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков". Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский ответил, что это является самообороной против агрессора.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на решение Польши не передавать немецким правоохранителям гражданина Украины, которого подозревают в подрыве российских газопроводов "Северный поток". Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Сийярто в соцсети "Х".
Детали
По словам Сийярто, Польша "не только освободила, но и прославляет террориста".
Если вам не нравится какая-то инфраструктура в Европе, вы можете ее взорвать. Этим они дали предварительное разрешение на террористические атаки в Европе
На это отреагировал вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Когда иностранный агрессор бомбардирует твою страну, ты можешь законно нанести ответный удар, саботируя возможности агрессора финансировать войну. Это называется самооборона
Контекст
В Польше задержан украинец Владимир З., подозреваемый Германией в причастности к взрыву на газопроводе "Северный поток".
Его допросили в районной прокуратуре Варшавы. Он не признал себя виновным в обвинениях, выдвинутых немецкой системой правосудия.
Федеральный суд Германии добивается экстрадиции украинца, арестованного в Польше, которого считают участником группы диверсантов, подорвавших "Северный поток" в Балтийском море. Следователи утверждают, что он выполнял подводные работы по установке взрывчатки.
1 октября Варшавский районный суд отправил украинца под стражу.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что в Польше суд отказал Германии в экстрадиции украинца. Мужчину подозревают в подрыве российских газопроводов "Северный поток".
Также УНН сообщал, что суд в Италии приостановил экстрадицию в Германию украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков".