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США могут помешать планам Европы избавиться от зависимости от российского газа - NYT

Киев • УНН

 • 1266 просмотра

Влиятельный инвестор Стивен П. Линч стремится приобрести российский трубопровод. Белый дом рассматривает сотрудничество с кремлем по поставкам газа в Европу, что вызывает беспокойство в Германии.

США могут помешать планам Европы избавиться от зависимости от российского газа - NYT

В Соединенных Штатах влиятельный инвестор Стивен П. Линч, который является крупным донором Республиканской партии, хочет купить российский трубопровод в Германию. В настоящее время Белый дом рассматривает идею сотрудничества с кремлем по поставкам российского газа в Европу, пишет УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

Инвестор Стивен П. Линч обратился к администрации Трампа, которая, по его мнению, хотела бы получить контроль над ключевой частью энергетической инфраструктуры США. Теперь немцы хотели сами услышать о предложении Линча возглавить захват трубопровода на дне Балтийского моря под названием "Северный поток-2", который подвергся большой критике.

Линч отметил, что немецкие чиновники скептически отнеслись к встрече, которая состоялась 6 мая в Берлине. В частности, они выспрашивали у предпринимателя, как он собирается убедить их разрешить российскому газу течь по трубопроводу, который был частично саботирован в 2022 году. Линч со своей стороны выразил убеждение, что в конце концов немцы убедят себя в преимуществах повторной покупки дешевого российского газа.

На фоне безумных геополитических перепалок последних месяцев, вызванных возобновлением связей Дональда Трампа с российским диктатором владимиром путиным, будущее энергоснабжения Европы стало источником напряженности и уязвимости, поскольку континент стремится избрать независимый курс.

Франция и Бельгия пока отказываются поддерживать запрет Брюсселя на газ из рф - Рolitico04.06.25, 14:55 • 3228 просмотров

Лидеры в Берлине и Брюсселе в последние недели маневрировали, чтобы исключить любую возможность нового импорта российского газа, стремясь покончить с десятилетиями зависимости от российского газа, которые предшествовали вторжению россии в Украину в 2022 году. В те времена зависимость Европы от дешевой российской энергии давала Кремлю мощный рычаг влияния.

Представитель немецкого канцлера Фридриха Мерца заявил на этой неделе, что когда президент Трамп встретится с новым канцлером Германии в Белом доме в четверг, немецкий лидер снова выразит свое несогласие с использованием "Северного потока-2", если этот вопрос возникнет.

Когда россия начала полномасштабное вторжение в Украину, тогдашний президент США Джозеф Байден пообещал, что если Москва вторгнется, "Северного потока-2" больше не будет". Он ввел санкции против государственной компании, которая владела трубопроводом, тогда как Германия отказалась разрешить начать эксплуатацию недавно завершенного трубопровода. После вторжения европейские компании и правительства резко уменьшили свою зависимость от российского газа, пытаясь наказать москву экономически, хотя эти усилия стоили им немало.

Сейчас европейские чиновники обеспокоены тем, что компании и политики могут снова соблазниться дешевой российской энергией, особенно если боевые действия в Украине прекратятся, а москва углубляет свое сближение с Вашингтоном.

Дополнение

Украина одобрила внедрение общего продукта для бронирования мощностей нового газового маршрута - Трансбалканского коридора. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), упростила условия транспортировки газа по этому коридору.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ОбществоЭкономикаНовости Мира
Северный поток — 2
Нью-Йорк Таймс
Республиканская партия (Соединенные Штаты)
Белый дом
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Балтийское море
Брюссель
Германия
Джо Байден
Соединённые Штаты
Украина
Берлин
Brent Oil
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