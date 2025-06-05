В Соединенных Штатах влиятельный инвестор Стивен П. Линч, который является крупным донором Республиканской партии, хочет купить российский трубопровод в Германию. В настоящее время Белый дом рассматривает идею сотрудничества с кремлем по поставкам российского газа в Европу, пишет УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

Инвестор Стивен П. Линч обратился к администрации Трампа, которая, по его мнению, хотела бы получить контроль над ключевой частью энергетической инфраструктуры США. Теперь немцы хотели сами услышать о предложении Линча возглавить захват трубопровода на дне Балтийского моря под названием "Северный поток-2", который подвергся большой критике.

Линч отметил, что немецкие чиновники скептически отнеслись к встрече, которая состоялась 6 мая в Берлине. В частности, они выспрашивали у предпринимателя, как он собирается убедить их разрешить российскому газу течь по трубопроводу, который был частично саботирован в 2022 году. Линч со своей стороны выразил убеждение, что в конце концов немцы убедят себя в преимуществах повторной покупки дешевого российского газа.

На фоне безумных геополитических перепалок последних месяцев, вызванных возобновлением связей Дональда Трампа с российским диктатором владимиром путиным, будущее энергоснабжения Европы стало источником напряженности и уязвимости, поскольку континент стремится избрать независимый курс.

Франция и Бельгия пока отказываются поддерживать запрет Брюсселя на газ из рф - Рolitico

Лидеры в Берлине и Брюсселе в последние недели маневрировали, чтобы исключить любую возможность нового импорта российского газа, стремясь покончить с десятилетиями зависимости от российского газа, которые предшествовали вторжению россии в Украину в 2022 году. В те времена зависимость Европы от дешевой российской энергии давала Кремлю мощный рычаг влияния.

Представитель немецкого канцлера Фридриха Мерца заявил на этой неделе, что когда президент Трамп встретится с новым канцлером Германии в Белом доме в четверг, немецкий лидер снова выразит свое несогласие с использованием "Северного потока-2", если этот вопрос возникнет.

Когда россия начала полномасштабное вторжение в Украину, тогдашний президент США Джозеф Байден пообещал, что если Москва вторгнется, "Северного потока-2" больше не будет". Он ввел санкции против государственной компании, которая владела трубопроводом, тогда как Германия отказалась разрешить начать эксплуатацию недавно завершенного трубопровода. После вторжения европейские компании и правительства резко уменьшили свою зависимость от российского газа, пытаясь наказать москву экономически, хотя эти усилия стоили им немало.

Сейчас европейские чиновники обеспокоены тем, что компании и политики могут снова соблазниться дешевой российской энергией, особенно если боевые действия в Украине прекратятся, а москва углубляет свое сближение с Вашингтоном.

Дополнение

Украина одобрила внедрение общего продукта для бронирования мощностей нового газового маршрута - Трансбалканского коридора. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), упростила условия транспортировки газа по этому коридору.