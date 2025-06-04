Франция и Бельгия пока отказываются поддерживать запрет Брюсселя на газ из рф - Рolitico

Крупнейшие покупатели российского сжиженного природного газа в Европейском Союзе пока в "поисках альтернативы" и дополнительных гарантий относительно экономических и правовых последствий.

Передает УНН из ссылкой на Рolitico.

Детали

План Брюсселя по запрету на поставки российского газа "хромает, поскольку крупнейшие покупатели сжиженного природного газа в ЕС пока находятся в нерешительности относительно полноценной поддержки запрета закупки полезных ископаемых из рф.

Франция, крупнейший покупатель блока, отдает предпочтение стратегии поиска альтернативных поставок. Бельгия хочет получить отчет с детальным описанием экономических последствий, прежде чем принимать решение.

Мы защищаем европейскую стратегию диверсификации... которая уже лежит на столе - заявил Рolitico министр энергетики Франции Марк Ферраччи.

Эти колебания идут вразрез с позицией крупных импортеров российского СПГ из ЕС: Испании и Нидерландов.

Обе страны готовы поддержать будущий законопроект, который положит конец российским газовым контрактам, передает редакция Рolitico. Прежде всего речь идет о запрете краткосрочных закупок в 2025 году и, также, отказе от долгосрочных контрактов.

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Теоретически, Испания и Нидерланды могут избежать контрактов, которые в противном случае заставили бы их покупать российский СПГ годами.

Привлечение всех четырех стран на борт будет иметь решающее значение для Европейской комиссии, исполнительного органа ЕС, поскольку она ищет поддержку своего предложения, которое ожидается в следующем месяце. - пишет издание.

Комментарий

Нидерланды также "продолжают поддерживать полный отказ от российского газа. Мы с нетерпением ждем юридического предложения Европейской комиссии, которое позволит нам ликвидировать остаток объемов – заявил представитель министерства экономики Нидерландов.

Нидерланды сейчас заключают долгосрочный контракт на поставку, который контролируется французским энергетическим гигантом TotalEnergies до 2032 года.

Франция настроена более скептически, указывая на многолетний контракт, подписанный с Катаром в 2023 году, на импорт новых объемов.

Париж поддерживает стратегию снижения рисков, связанных с российским ископаемым топливом. Запрет на европейском уровне означает, что никто не может импортировать [российский] СПГ - министр энергетики Франции Марк Ферраччи.

Венгрия и Словакия, скорее всего, попытаются сорвать запрет, стремясь продолжить перекачку более дешевых российских энергоносителей.

Напомним

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