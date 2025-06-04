Франция и Бельгия пока отказываются поддерживать запрет Брюсселя на газ из рф - Рolitico

$41.640.02
47.430.08
ukenru
Реформе быть или не быть? Глава АРМА боится изменений, которые могут угрожать ее должности - эксперт
Эксклюзив
11:35 • 4070 просмотра

Реформе быть или не быть? Глава АРМА боится изменений, которые могут угрожать ее должности - эксперт

Эксклюзив
10:14 • 16142 просмотра

Прохождение ВВК до 5 июня: что нужно знать "ограниченно годным"

Эксклюзив
09:02 • 26745 просмотра

Обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых пропустил 22 судебных заседания по своему делу - ВАКС

Эксклюзив
08:02 • 29419 просмотра

Долговая спираль. Финтехэксперт объяснила, чем опасны быстрые кредиты

Эксклюзив
06:24 • 69132 просмотра

Украина готовится к изменениям в торговле с Евросоюзом: что будет после 6 июня

Эксклюзив
4 июня, 05:30 • 37228 просмотра

Стоматолог развеяла мифы о кариесе и назвала действенные методы профилактики

3 июня, 18:45 • 41595 просмотра

Ермак обсудил с Виткоффом переговоры с рф и пригласил в Украину "увидеть ситуацию"

3 июня, 18:15 • 57244 просмотра

Силами беспилотных систем будет командовать "Мадяр"

3 июня, 18:10 • 43333 просмотра

Михаил Драпатый стал командующим Объединенными силами

3 июня, 11:55 • 244034 просмотра

От советского наследия к стандартам НАТО: Украина ищет решения для обслуживания техники со всего мира

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.2м/с
40%
752мм
Популярные новости

Комбинированная атака рф на Харьков: враг ударил по городу ракетами и БПЛА

4 июня, 02:18 • 25793 просмотра

"Отвратительная гадость": Маск раскритиковал законопроект Трампа о бюджетных расходах

4 июня, 02:32 • 43168 просмотра

Глава Пентагона впервые пропустит "Рамштайн" - AP

4 июня, 05:11 • 39260 просмотра

17-летнюю звезду TikTok убили в Пакистане после "отказов" мужчине

06:53 • 32019 просмотра

Как начиналась уникальная подготовка к спецоперации "Паутина"

08:26 • 20788 просмотра
публикации

Украина готовится к изменениям в торговле с Евросоюзом: что будет после 6 июня
Эксклюзив

06:24 • 69145 просмотра

Лингвистические манипуляции покоряют потребителей: сертификат, гарантия, официальность… А вы проверяли, что стоит за этими словами?

3 июня, 14:43 • 115475 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 200004 просмотра

От советского наследия к стандартам НАТО: Украина ищет решения для обслуживания техники со всего мира

3 июня, 11:55 • 244040 просмотра

Авиация на грани: эксперт объяснил, почему замена “советского парка” сейчас невозможна
Эксклюзив

3 июня, 07:51 • 289626 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Алексей Гончаренко

Ярослав Железняк

Владимир Зеленский

Алексей Чернышов

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Киев

Германия

Брюссель

Реклама
УНН Lite

В Нидерландах бабуины в зоопарке сделали селфи на телефон, который посетительница случайно уронила в вольер

11:54 • 1604 просмотра

CD Projekt RED показала первые трейлеры игры "Ведьмак 4"

3 июня, 14:36 • 63124 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 200004 просмотра

Кэмерон после "Аватара" экранизирует роман "Дьяволы" - о демонах, ведьмах и апокалиптических монстрах

3 июня, 07:52 • 136366 просмотра

Белый дом показал новый официальный портрет Трампа с очень показательными деталями

3 июня, 07:15 • 137862 просмотра
Актуальное

Financial Times

Бильд

DJI Mavic

Беспилотный летательный аппарат

Нью-Йорк Таймс

Франция и Бельгия пока отказываются поддерживать запрет Брюсселя на газ из рф - Рolitico

Киев • УНН

 • 394 просмотра

Франция и Бельгия пока не готовы поддержать запрет ЕС на импорт российского сжиженного газа, опасаясь экономических последствий и ища альтернативные источники поставок.

Франция и Бельгия пока отказываются поддерживать запрет Брюсселя на газ из рф - Рolitico

Крупнейшие покупатели российского сжиженного природного газа в Европейском Союзе пока в "поисках альтернативы" и дополнительных гарантий относительно экономических и правовых последствий.

Передает УНН из ссылкой на Рolitico.

Детали

План Брюсселя по запрету на поставки российского газа "хромает, поскольку крупнейшие покупатели сжиженного природного газа в ЕС пока находятся в нерешительности относительно полноценной поддержки запрета закупки полезных ископаемых из рф.

  1. Франция, крупнейший покупатель блока, отдает предпочтение стратегии поиска альтернативных поставок.
    1. Бельгия хочет получить отчет с детальным описанием экономических последствий, прежде чем принимать решение.

      Мы защищаем европейскую стратегию диверсификации... которая уже лежит на столе

      - заявил Рolitico министр энергетики Франции Марк Ферраччи.

      Эти колебания идут вразрез с позицией крупных импортеров российского СПГ из ЕС: Испании и Нидерландов.

      Обе страны готовы поддержать будущий законопроект, который положит конец российским газовым контрактам, передает редакция Рolitico. Прежде всего речь идет о запрете краткосрочных закупок в 2025 году и, также, отказе от долгосрочных контрактов.

      ЕС готовит санкции против "Северного потока-2", чтобы окончательно заблокировать газ из рф24.05.25, 00:26 • 4490 просмотров

      Теоретически, Испания и Нидерланды могут избежать контрактов, которые в противном случае заставили бы их покупать российский СПГ годами.

      Привлечение всех четырех стран на борт будет иметь решающее значение для Европейской комиссии, исполнительного органа ЕС, поскольку она ищет поддержку своего предложения, которое ожидается в следующем месяце. 

      - пишет издание. 

      Комментарий

      Нидерланды также "продолжают поддерживать полный отказ от российского газа. Мы с нетерпением ждем юридического предложения Европейской комиссии, которое позволит нам ликвидировать остаток объемов

      – заявил представитель министерства экономики Нидерландов. 

      Нидерланды сейчас заключают долгосрочный контракт на поставку, который контролируется французским энергетическим гигантом TotalEnergies до 2032 года.

      Франция настроена более скептически, указывая на многолетний контракт, подписанный с Катаром в 2023 году, на импорт новых объемов.

      Париж поддерживает стратегию снижения рисков, связанных с российским ископаемым топливом. Запрет на европейском уровне означает, что никто не может импортировать [российский] СПГ

      - министр энергетики Франции Марк Ферраччи.

      Венгрия и Словакия, скорее всего, попытаются сорвать запрет, стремясь продолжить перекачку более дешевых российских энергоносителей. 

      Напомним

      россия зарабатывает миллиарды на экспорте нефти на Запад, что позволяет финансировать войну. Доходы рф от ископаемого топлива упали лишь на 5% в 2024, несмотря на санкции.

      россия продолжает уделять приоритетное внимание военным расходам, несмотря на снижение доходов от нефти и газа - британская разведка07.05.25, 15:05 • 5217 просмотров

      Игорь Тележников

      Игорь Тележников

      политикаНовости Мира
      Европейская комиссия
      Европейский Союз
      Франция
      Бельгия
      Испания
      Катар
      Нидерланды
      Словакия
      Венгрия
      Brent Oil
      $
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      .
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      S&P 500
      $
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      ,
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      Tesla
      $
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      .
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      Gold
      $
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      ,
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      Gas TTF
      $
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      .
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9