Франція та Бельгія поки відмовляються підтримувати заборону Брюсселя на газ з рф - Рolitico

$41.640.02
47.430.08
ukenru
Реформі бути чи не бути? Очільниця АРМА боїться змін, які можуть загрожувати її посаді - експерт
Ексклюзив
11:35 • 7428 перегляди

Реформі бути чи не бути? Очільниця АРМА боїться змін, які можуть загрожувати її посаді - експерт

Ексклюзив
10:14 • 20310 перегляди

Проходження ВЛК до 5 червня: що потрібно знати "обмежено придатним"

Ексклюзив
09:02 • 29876 перегляди

Обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних пропустив 22 судових засідання у своїй справі - ВАКС

Ексклюзив
08:02 • 32484 перегляди

Боргова спіраль. Фінтехекспертка пояснила, чим небезпечні швидкі кредити

Ексклюзив
4 червня, 06:24 • 74534 перегляди

Україна готується до змін у торгівлі з Євросоюзом: що буде після 6 червня

Ексклюзив
4 червня, 05:30 • 38442 перегляди

Стоматологиня розвінчала міфи про карієс та назвала дієві методи профілактики

3 червня, 18:45 • 42449 перегляди

Єрмак обговорив з Віткоффом переговори з рф та запросив в Україну "побачити ситуацію"

3 червня, 18:15 • 57426 перегляди

Силами безпілотних систем командуватиме "Мадяр"

3 червня, 18:10 • 43450 перегляди

Михайло Драпатий став командувачем Об'єднаних сил

3 червня, 11:55 • 247014 перегляди

Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
1м/с
50%
752мм
Популярнi новини

Очільник Пентагону вперше пропустить "Рамштайн" - AP

4 червня, 05:11 • 42078 перегляди

17-річну зірку TikTok вбили у Пакистані після "відмов" чоловікові

06:53 • 34845 перегляди

Як розпочиналася унікальна підготовка до спецоперації "Павутина"

08:26 • 23622 перегляди

Суми майже годину атакували ворожі дрони: що відомо про наслідки

09:45 • 13299 перегляди

Українська розвідка отримала доступ до критично важливих даних російського виробника стратегічної авіації

10:53 • 12944 перегляди
Публікації

Україна готується до змін у торгівлі з Євросоюзом: що буде після 6 червня
Ексклюзив

4 червня, 06:24 • 74527 перегляди

Лінгвістичні маніпуляції підкорюють споживачів: сертифікат, гарантія, офіційність… А ви перевіряли, що стоїть за цими словами?

3 червня, 14:43 • 118366 перегляди

Labubu: чому іграшки стали новим трендом серед дітей та дорослих

3 червня, 12:52 • 204475 перегляди

Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу

3 червня, 11:55 • 247010 перегляди

Авіація на межі: експерт пояснив, чому заміна “радянського парку” зараз неможлива
Ексклюзив

3 червня, 07:51 • 292392 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Олексій Гончаренко

Ярослав Железняк

Володимир Зеленський

Олексій Чернишов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Брюссель

Реклама
УНН Lite

У Нідерландах бабуїни у зоопарку наробили селфі на телефон, який відвідувачка випадково впустила у вольєр

11:54 • 6462 перегляди

CD Projekt RED показала перші трейлери гри "Відьмак 4"

3 червня, 14:36 • 64896 перегляди

Labubu: чому іграшки стали новим трендом серед дітей та дорослих

3 червня, 12:52 • 204483 перегляди

Кемерон після "Аватару" екранізує роман "Дияволи" - про демонів, відьом та апокаліптичних монстрів

3 червня, 07:52 • 137962 перегляди

Білий дім показав новий офіційний портрет Трампа з дуже показовими деталями

3 червня, 07:15 • 139488 перегляди
Актуальне

Financial Times

Bild

DJI Mavic

Безпілотний літальний апарат

The New York Times

Франція та Бельгія поки відмовляються підтримувати заборону Брюсселя на газ з рф - Рolitico

Київ • УНН

 • 1440 перегляди

Франція та Бельгія поки що не готові підтримати заборону ЄС на імпорт російського скрапленого газу, побоюючись економічних наслідків та шукаючи альтернативні джерела постачання.

Франція та Бельгія поки відмовляються підтримувати заборону Брюсселя на газ з рф - Рolitico

Найбільші покупці російського скрапленого природного газу в Європейському Союзі поки у "пошуках альтернативи" та додаткових гарантій щодо економічних та правових наслідків.

Передає УНН із посиланням на Рolitico.

Деталі

План Брюсселя щодо заборони на постачання російського газу "кульгає, оскільки найбільші покупці скрапленого природного газу в ЄС поки що перебувають у нерішучості щодо повноцінної підтримки заборони закупівлі корисних копалин з рф.

  1. Франція, найбільший покупець блоку, віддає перевагу стратегії пошуку альтернативних поставок.
    1. Бельгія хоче отримати звіт з детальним описом економічних наслідків, перш ніж приймати рішення.

      Ми захищаємо європейську стратегію диверсифікації... яка вже лежить на столі

      - заявив Рolitico міністр енергетики Франції Марк Ферраччі.

      Ці вагання йдуть врозріз з позицією великих імпортерів російського ЗПГ з ЄС: Іспанії та Нідерландів.

      Обидві країни готові підтримати майбутній законопроект, який покладе край російським газовим контрактам, передає редакція Рolitico. Насамперед ідеться про заборону короткострокових закупівель у 2025 році і, також, відмова від довгострокових контрактів.

      ЄС готує санкції проти "Північного потоку-2", щоб остаточно заблокувати газ із рф24.05.25, 00:26 • 4490 переглядiв

      Теоретично, Іспанія та Нідерланди можуть уникнути контрактів, які в іншому випадку змусили б їх купувати російський ЗПГ роками.

      Залучення всіх чотирьох країн на борт матиме вирішальне значення для Європейської комісії, виконавчого органу ЄС, оскільки вона шукає підтримку своєї пропозиції, яка очікується наступного місяця. 

      - пише видання. 

      Коментар

      Нідерланди також "продовжують підтримувати повну відмову від російського газу. Ми з нетерпінням чекаємо на юридичну пропозицію Європейської комісії, яка дозволить нам ліквідувати решту обсягів

      – заявив речник міністерства економіки Нідерландів. 

      Нідерланди наразі укладають довгостроковий контракт на постачання, який контролюється французьким енергетичним гігантом TotalEnergies до 2032 року.

      Франція налаштована більш скептично, вказуючи на багаторічний контракт, підписаний з Катаром у 2023 році, на імпорт нових обсягів.

      Париж підтримує стратегію зниження ризиків, пов’язаних з російським викопним паливом. Заборона на європейському рівні означає, що ніхто не може імпортувати [російський] ЗПГ

      - міністр енергетики Франції Марк Ферраччі.

      Угорщина і Словаччина, швидше за все, спробують зірвати заборону, прагнучи продовжити перекачування дешевших російських енергоносіїв. 

      Нагадаємо

      росія заробляє мільярди на експорті нафти на Захід, що дозволяє фінансувати війну. Доходи рф від викопного палива впали лише на 5% у 2024, попри санкції.

      росія продовжує надавати пріоритет воєнним витратам попри зниження доходів від нафти і газу - британська розвідка07.05.25, 15:05 • 5217 переглядiв

      Ігор Тележніков

      Ігор Тележніков

      ПолітикаНовини Світу
      Європейська комісія
      Європейський Союз
      Франція
      Бельгія
      Іспанія
      Катар
      Нідерланди
      Словаччина
      Угорщина
      Brent Oil
      $
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      .
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      S&P 500
      $
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      ,
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      Tesla
      $
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      .
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      Gold
      $
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      ,
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      Gas TTF
      $
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      .
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      0
      0
      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9