Франція та Бельгія поки відмовляються підтримувати заборону Брюсселя на газ з рф - Рolitico

Найбільші покупці російського скрапленого природного газу в Європейському Союзі поки у "пошуках альтернативи" та додаткових гарантій щодо економічних та правових наслідків.

Передає УНН із посиланням на Рolitico.

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План Брюсселя щодо заборони на постачання російського газу "кульгає, оскільки найбільші покупці скрапленого природного газу в ЄС поки що перебувають у нерішучості щодо повноцінної підтримки заборони закупівлі корисних копалин з рф.

Франція, найбільший покупець блоку, віддає перевагу стратегії пошуку альтернативних поставок. Бельгія хоче отримати звіт з детальним описом економічних наслідків, перш ніж приймати рішення.

Ми захищаємо європейську стратегію диверсифікації... яка вже лежить на столі - заявив Рolitico міністр енергетики Франції Марк Ферраччі.

Ці вагання йдуть врозріз з позицією великих імпортерів російського ЗПГ з ЄС: Іспанії та Нідерландів.

Обидві країни готові підтримати майбутній законопроект, який покладе край російським газовим контрактам, передає редакція Рolitico. Насамперед ідеться про заборону короткострокових закупівель у 2025 році і, також, відмова від довгострокових контрактів.

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Теоретично, Іспанія та Нідерланди можуть уникнути контрактів, які в іншому випадку змусили б їх купувати російський ЗПГ роками.

Залучення всіх чотирьох країн на борт матиме вирішальне значення для Європейської комісії, виконавчого органу ЄС, оскільки вона шукає підтримку своєї пропозиції, яка очікується наступного місяця. - пише видання.

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Нідерланди також "продовжують підтримувати повну відмову від російського газу. Ми з нетерпінням чекаємо на юридичну пропозицію Європейської комісії, яка дозволить нам ліквідувати решту обсягів – заявив речник міністерства економіки Нідерландів.

Нідерланди наразі укладають довгостроковий контракт на постачання, який контролюється французьким енергетичним гігантом TotalEnergies до 2032 року.

Франція налаштована більш скептично, вказуючи на багаторічний контракт, підписаний з Катаром у 2023 році, на імпорт нових обсягів.

Париж підтримує стратегію зниження ризиків, пов’язаних з російським викопним паливом. Заборона на європейському рівні означає, що ніхто не може імпортувати [російський] ЗПГ - міністр енергетики Франції Марк Ферраччі.

Угорщина і Словаччина, швидше за все, спробують зірвати заборону, прагнучи продовжити перекачування дешевших російських енергоносіїв.

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