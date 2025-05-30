Захід все ще допомагає росії фінансувати війну проти України - дослідження ВВС

росія продовжує заробляти мільярди на експорті викопного палива на Захід, а гроші, виручені на продажі сировини, вкладає у фінансування повномасштабного вторгнення в Україну, яке триває вже четвертий рік. Про це пише ВВС, передає УНН.

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З початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року росія заробила на експорті вуглеводнів більш ніж утричі більше грошей, ніж Україна отримала у вигляді допомоги для захисту від агресії, виділеної її союзниками.

Дані, проаналізовані BBC, показують, що західні союзники України заплатили росії за її вуглеводні значно більше, ніж надали Україні допомоги.

Нафта і газ становлять майже третину державних доходів рф та понад 60% її експорту.

Після вторгнення в лютому 2022 року союзники України запровадили санкції проти бізнесу з продажу російського викопного палива. США та Велика Британія заборонили імпорт російської нафти та газу, тоді як ЄС заборонив імпорт російської сирої нафти морським транспортом, але не газу.

Скільки росія заробляє на експорті енергоресурсів

Незважаючи на це, станом на 29 травня поточного року росія отримала понад 883 млрд євро (973 млрд доларів США) доходів від експорту викопного палива з початку повномасштабного вторгнення, включаючи 228 млрд євро від країн, що запровадили санкції, згідно з даними Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) .

Левова частка цієї суми, 209 млрд євро, надійшла від країн-членів ЄС.

Країни ЄС продовжували імпортувати трубопровідний газ безпосередньо з росії, доки Україна не припинила транзит у січні 2025 року, а російська сира нафта все ще постачається трубопроводами до Угорщини та Словаччини.

російський газ все ще постачається до Європи в обсягах, що зростають, через Туреччину. Дані CREA показують, що його обсяги зросли на 26,77% у січні та лютому 2025 року, порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Угорщина та Словаччина також досі отримують російський газ через Туреччину.

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Попри на зусилля Заходу, у 2024 році доходи росії від викопного палива впали лише на 5%, порівняно з 2023 роком, а обсяги експорту скоротилися на 6%, повідомляє CREA. Минулого року також спостерігалося зростання доходів росії від експорту сирої нафти на 6%, а доходів від трубопровідного газу – на 9% у річному обчисленні.

За російськими оцінками, експорт газу до Європи зріс на 20% у 2024 році, а експорт зрідженого природного газу (ЗПГ) досяг рекордних рівнів. Наразі половина експорту ЗПГ з росії йде до ЄС, повідомляє CREA.

Голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас заявила, що альянс не запровадив "найсильніші санкції" щодо російської нафти та газу, оскільки деякі держави-члени бояться ескалації конфлікту, а також тому, що їх купівля російських енергоносіїв "дешевша в короткостроковій перспективі".

Імпорт ЗПГ не був включений до останнього, 17-го пакету санкцій проти Росії, схваленого ЄС. Але ЄС ухвалив дорожню карту щодо припинення всього імпорту російського газу до кінця 2027 року.

росія заробляє в рази більше за допомогу, яку Україна отримує від союзників

Дані показують, що гроші, зароблені росією на продажу викопного палива, постійно перевищують обсяг допомоги, яку Україна отримує від своїх союзників.

Жага забезпечити себе паливом може перешкодити зусиллям Заходу обмежити можливості росії фінансувати свою війну.

Старша активістка з групи тиску Global Witness Мей Роснер каже, що багато західних політиків побоюються, що скорочення імпорту російського палива призведе до зростання цін на енергоносії.

У багатьох урядів немає реального бажання обмежувати можливості росії виробляти та продавати нафту. Існує надто багато побоювань щодо того, що це означатиме для світових енергетичних ринків. Існує межа, за якою енергетичні ринки будуть підірвані або занадто виведені з рівноваги - сказала вона BBC.

Лазівка у переробці

Окрім прямих продажів, частина нафти, що експортується росією, потрапляє на Захід після переробки на паливо в третіх країнах через так звану "лазівку в нафтопереробці". Іноді її також розбавляють сирою нафтою з інших країн.

CREA стверджує, що виявила три "відмивальні нафтопереробні схеми" в Туреччині та три в Індії, які переробляють російську нафту та продають отримане паливо країнам, що наклали санкції. За її словами, вони використали російську нафту на суму 6,1 млрд євро для виробництва продукції для країн, що наклали санкції.

Міністерство нафти Індії розкритикувало звіт CREA, назвавши його "оманливою спробою заплямувати імідж Індії".

[Ці країни] знають, що країни, що запроваджують санкції, і готові працювати на таких умовах. Це лазівка. Це цілком законно. Усі про це знають, але ніхто не робить нічого, щоб насправді серйозно з цим боротися - зазначив аналітик CREA Вайбхав Рагхунандан.

Активісти та експерти стверджують, що західні уряди мають інструменти та засоби, щоб зупинити потік доходів від нафти та газу до скарбниці кремля.

За словами колишнього заступника міністра енергетики росії володимира мілова, який зараз є затятим опонентом російського диктатора володимира путіна, санкції, накладені на торгівлю російськими вуглеводнями, слід краще виконувати, зокрема, обмеження цін на нафту, прийняте групою країн G7, яке, за словами мілова, "не працює".

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Однак він побоюється, що реформи в уряді США, розпочаті президентом Дональдом Трампом, зашкодять таким установам, як Казначейство США чи Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), які є ключовими для забезпечення дотримання санкцій.

Ще один шлях боротьби - це постійний тиск на російський "тіньовий флот" танкерів, причетних до транспортування російських природних ресурсів поза санкціями.

Це складна хірургічна операція. Вам потрібно періодично випускати партії нових санкційних суден, фіктивних компаній, трейдерів, страховиків тощо кожні кілька тижнів. Це та сфера, де західні уряди виявилися набагато ефективнішими, особливо після запровадження нових санкцій адміністрацією Джо Байдена у січні 2025 року - додав мілов.

Мей каже, що заборона експорту російського ЗПГ до Європи та закриття лазівки в нафтопереробному секторі в західних юрисдикціях будуть "важливими кроками у завершенні відокремлення Заходу від російських вуглеводнів".

За словами Рагхунандана з CREA, ЄС було б відносно легко відмовитися від імпорту російського ЗПГ.

П’ятдесят відсотків їхнього експорту ЗПГ спрямовано до Європейського Союзу, і лише 5% від загального споживання газу [ЗПГ] ЄС у 2024 році було з Росії. Тож, якщо ЄС вирішить повністю припинити постачання російського газу, це завдасть Росії набагато більше шкоди, ніж споживачам у Європейському Союзі – сказав він BBC.

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План Трампа щодо цін на нафту для припинення війни

Експерти, опитані виданням, відкинули ідею президента США Дональда Трампа про те, що війна з Україною закінчиться, якщо ОПЕК знизить ціни на нафту.

Люди в москві сміються з цієї ідеї, бо найбільше постраждає… американська сланцева нафтова промисловість, найменш конкурентоспроможна за витратами нафтова промисловість у світі - сказав мілов.

Рагхунандан каже, що вартість видобутку сирої нафти в росії також нижча, ніж у країнах ОПЕК, таких як Саудівська Аравія, тому вони постраждають від зниження цін на нафту раніше, ніж росія.

Саудівська Аравія ніяк не погодиться на це. Це вже пробували раніше. Це призвело до конфлікту між Саудівською Аравією та США - додав він.

Мей Роснер каже, що існують як моральні, так і практичні проблеми з тим, що Захід купує російські вуглеводні, водночас підтримуючи Україну.

Зараз ми маємо ситуацію, коли фінансуємо агресора у війні, яку засуджуємо, а також фінансуємо опір війні. Ця залежність від викопного палива означає, що ми фактично залежимо від примх енергетичних ринків, світових виробників енергії та ворожих диктаторів - пояснила вона.

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