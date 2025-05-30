Запад продолжает финансировать войну россии против Украины через продажу нефти

россия продолжает зарабатывать миллиарды на экспорте ископаемого топлива на Запад, а деньги, вырученные на продаже сырья, вкладывает в финансирование полномасштабного вторжения в Украину, которое продолжается уже четвертый год. Об этом пишет ВВС, передает УНН.

Детали

С начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года россия заработала на экспорте углеводородов более чем втрое больше денег, чем Украина получила в виде помощи для защиты от агрессии, выделенной ее союзниками.

Данные, проанализированные BBC, показывают, что западные союзники Украины заплатили россии за ее углеводороды значительно больше, чем предоставили Украине помощи.

Нефть и газ составляют почти треть государственных доходов рф и более 60% ее экспорта.

После вторжения в феврале 2022 года союзники Украины ввели санкции против бизнеса по продаже российского ископаемого топлива. США и Великобритания запретили импорт российской нефти и газа, тогда как ЕС запретил импорт российской сырой нефти морским транспортом, но не газа.

Сколько россия зарабатывает на экспорте энергоресурсов

Несмотря на это, по состоянию на 29 мая текущего года россия получила более 883 млрд евро (973 млрд долларов США) доходов от экспорта ископаемого топлива с начала полномасштабного вторжения, включая 228 млрд евро от стран, введших санкции, согласно данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).

Львиная доля этой суммы, 209 млрд евро, поступила от стран-членов ЕС.

Страны ЕС продолжали импортировать трубопроводный газ непосредственно из россии, пока Украина не прекратила транзит в январе 2025 года, а российская сырая нефть все еще поставляется трубопроводами в Венгрию и Словакию.

российский газ все еще поставляется в Европу в объемах, которые растут, через Турцию. Данные CREA показывают, что его объемы выросли на 26,77% в январе и феврале 2025 года, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Венгрия и Словакия также до сих пор получают российский газ через Турцию.

Несмотря на усилия Запада, в 2024 году доходы россии от ископаемого топлива упали лишь на 5%, по сравнению с 2023 годом, а объемы экспорта сократились на 6%, сообщает CREA. В прошлом году также наблюдался рост доходов россии от экспорта сырой нефти на 6%, а доходов от трубопроводного газа – на 9% в годовом исчислении.

По российским оценкам, экспорт газа в Европу вырос на 20% в 2024 году, а экспорт сжиженного природного газа (СПГ) достиг рекордных уровней. Сейчас половина экспорта СПГ из россии идет в ЕС, сообщает CREA.

Глава внешней политики ЕС Кая Каллас заявила, что альянс не ввел "самые сильные санкции" в отношении российской нефти и газа, поскольку некоторые государства-члены боятся эскалации конфликта, а также потому, что их покупка российских энергоносителей "дешевле в краткосрочной перспективе".

Импорт СПГ не был включен в последний, 17-й пакет санкций против России, одобренный ЕС. Но ЕС принял дорожную карту по прекращению всего импорта российского газа до конца 2027 года.

россия зарабатывает в разы больше за помощь, которую Украина получает от союзников

Данные показывают, что деньги, заработанные россией на продаже ископаемого топлива, постоянно превышают объем помощи, которую Украина получает от своих союзников.

Жажда обеспечить себя топливом может помешать усилиям Запада ограничить возможности россии финансировать свою войну.

Старшая активистка из группы давления Global Witness Мэй Роснер говорит, что многие западные политики опасаются, что сокращение импорта российского топлива приведет к росту цен на энергоносители.

У многих правительств нет реального желания ограничивать возможности россии производить и продавать нефть. Существует слишком много опасений относительно того, что это будет означать для мировых энергетических рынков. Существует предел, за которым энергетические рынки будут подорваны или слишком выведены из равновесия - сказала она BBC.

Лазейка в переработке

Кроме прямых продаж, часть нефти, экспортируемой россией, попадает на Запад после переработки на топливо в третьих странах через так называемую "лазейку в нефтепереработке". Иногда ее также разбавляют сырой нефтью из других стран.

CREA утверждает, что обнаружила три "отмывочные нефтеперерабатывающие схемы" в Турции и три в Индии, которые перерабатывают российскую нефть и продают полученное топливо странам, наложившим санкции. По ее словам, они использовали российскую нефть на сумму 6,1 млрд евро для производства продукции для стран, наложивших санкции.

Министерство нефти Индии раскритиковало отчет CREA, назвав его "обманчивой попыткой запятнать имидж Индии".

[Эти страны] знают, что страны, вводящие санкции, и готовы работать на таких условиях. Это лазейка. Это вполне законно. Все об этом знают, но никто не делает ничего, чтобы на самом деле серьезно с этим бороться - отметил аналитик CREA Вайбхав Рагхунандан.

Активисты и эксперты утверждают, что западные правительства имеют инструменты и средства, чтобы остановить поток доходов от нефти и газа в казну кремля.

По словам бывшего заместителя министра энергетики россии владимира милова, который сейчас является ярым оппонентом российского диктатора владимира путина, санкции, наложенные на торговлю российскими углеводородами, следует лучше выполнять, в частности, ограничение цен на нефть, принятое группой стран G7, которое, по словам милова, "не работает".

Однако он опасается, что реформы в правительстве США, начатые президентом Дональдом Трампом, повредят таким учреждениям, как Казначейство США или Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), которые являются ключевыми для обеспечения соблюдения санкций.

Еще один путь борьбы - это постоянное давление на российский "теневой флот" танкеров, причастных к транспортировке российских природных ресурсов вне санкций.

Это сложная хирургическая операция. Вам нужно периодически выпускать партии новых санкционных судов, фиктивных компаний, трейдеров, страховщиков и т. д. каждые несколько недель. Это та сфера, где западные правительства оказались гораздо эффективнее, особенно после введения новых санкций администрацией Джо Байдена в январе 2025 года - добавил милов.

Мэй говорит, что запрет экспорта российского СПГ в Европу и закрытие лазейки в нефтеперерабатывающем секторе в западных юрисдикциях будут "важными шагами в завершении отделения Запада от российских углеводородов".

По словам Рагхунандана из CREA, ЕС было бы относительно легко отказаться от импорта российского СПГ.

Пятьдесят процентов их экспорта СПГ направлено в Европейский Союз, и только 5% от общего потребления газа [СПГ] ЕС в 2024 году было из России. Поэтому, если ЕС решит полностью прекратить поставки российского газа, это нанесет России гораздо больше вреда, чем потребителям в Европейском Союзе – сказал он BBC.

План Трампа по ценам на нефть для прекращения войны

Эксперты, опрошенные изданием, отвергли идею президента США Дональда Трампа о том, что война с Украиной закончится, если ОПЕК снизит цены на нефть.

Люди в москве смеются над этой идеей, потому что больше всего пострадает… американская сланцевая нефтяная промышленность, наименее конкурентоспособная по затратам нефтяная промышленность в мире - сказал милов.

Рагхунандан говорит, что стоимость добычи сырой нефти в россии также ниже, чем в странах ОПЕК, таких как Саудовская Аравия, поэтому они пострадают от снижения цен на нефть раньше, чем россия.

Саудовская Аравия никак не согласится на это. Это уже пробовали раньше. Это привело к конфликту между Саудовской Аравией и США - добавил он.

Мэй Роснер говорит, что существуют как моральные, так и практические проблемы с тем, что Запад покупает российские углеводороды, одновременно поддерживая Украину.