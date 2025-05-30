росія намагається посилити вплив в Африці: в мзс створено новий департамент - ЦПД

Африка стає одним із ключових напрямів російської зовнішньої політики на тлі зростаючої уваги до Глобального Півдня. Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

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Зазначається, що рф створила новий департамент партнерства з Африкою у структурі свого мзс, який очолила дипломатка з багаторічним досвідом тетяна довгаленко, яка відзначилася заявами з критикою на адресу ЮНЕСКО та західних партнерів, які підтримують Україну.

Це свідчить про зростання важливості Африканського континенту в зовнішньополітичних пріоритетах рф - йдеться у повідомленні.

Водночас у ЦПД висловлюють сумніви щодо ефективності нового департаменту.

Його функції можуть дублювати завдання існуючого департаменту, який займається країнами на південь від Сахари. Новому відомству відведені питання співробітництва по лінії рф-Африка, кооперації з Африканським союзом, іншими регіональними об’єднаннями - уточнюють у ЦПД.

Там резюмують, що на тлі міжнародної ізоляції через збройну агресію проти України рф намагається зміцнити свої зв’язки з країнами Африки, які є менш залежними від західних санкцій, цей регіон є важливим джерелом ресурсів і ринком для російського експорту.

Нагадаємо

Колишнього командувача Об'єднаного угруповання російських військ в Україні сергія суровікіна помітили в Алжирі під час заходу, присвяченого "дню перемоги".

У лютому 2025 року член комітету держдуми з оборони віктор соболєв повідомляв, що сергій суровікін перебуває в Африці і працює військовим радником.

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