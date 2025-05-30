росія намагається посилити вплив в Африці: в мзс створено новий департамент - ЦПД
Київ • УНН
Росія створила департамент партнерства з Африкою, який очолила критик Заходу. Це свідчить про важливість Африки для рф на тлі міжнародної ізоляції та пошуку нових ринків.
Африка стає одним із ключових напрямів російської зовнішньої політики на тлі зростаючої уваги до Глобального Півдня. Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.
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Зазначається, що рф створила новий департамент партнерства з Африкою у структурі свого мзс, який очолила дипломатка з багаторічним досвідом тетяна довгаленко, яка відзначилася заявами з критикою на адресу ЮНЕСКО та західних партнерів, які підтримують Україну.
Це свідчить про зростання важливості Африканського континенту в зовнішньополітичних пріоритетах рф
Водночас у ЦПД висловлюють сумніви щодо ефективності нового департаменту.
Його функції можуть дублювати завдання існуючого департаменту, який займається країнами на південь від Сахари. Новому відомству відведені питання співробітництва по лінії рф-Африка, кооперації з Африканським союзом, іншими регіональними об’єднаннями
Там резюмують, що на тлі міжнародної ізоляції через збройну агресію проти України рф намагається зміцнити свої зв’язки з країнами Африки, які є менш залежними від західних санкцій, цей регіон є важливим джерелом ресурсів і ринком для російського експорту.
Нагадаємо
Колишнього командувача Об'єднаного угруповання російських військ в Україні сергія суровікіна помітили в Алжирі під час заходу, присвяченого "дню перемоги".
У лютому 2025 року член комітету держдуми з оборони віктор соболєв повідомляв, що сергій суровікін перебуває в Африці і працює військовим радником.
росія може втратити військовий вплив в Африці через ситуацію в Сирії - ISW09.12.24, 10:39 • 16580 переглядiв