россия пытается усилить влияние в Африке: в мид создан новый департамент - ЦПД
Киев • УНН
Россия создала департамент партнерства с Африкой, который возглавила критик Запада. Это свидетельствует о важности Африки для рф на фоне международной изоляции и поиска новых рынков.
Африка становится одним из ключевых направлений российской внешней политики на фоне растущего внимания к Глобальному Югу. Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что рф создала новый департамент партнерства с Африкой в структуре своего мида, который возглавила дипломатка с многолетним опытом татьяна довгаленко, которая отличилась заявлениями с критикой в адрес ЮНЕСКО и западных партнеров, поддерживающих Украину.
Это свидетельствует о росте важности Африканского континента во внешнеполитических приоритетах рф
В то же время в ЦПД выражают сомнения относительно эффективности нового департамента.
Его функции могут дублировать задачи существующего департамента, который занимается странами к югу от Сахары. Новому ведомству отведены вопросы сотрудничества по линии рф-Африка, кооперации с Африканским союзом, другими региональными объединениями
Там резюмируют, что на фоне международной изоляции из-за вооруженной агрессии против Украины рф пытается укрепить свои связи со странами Африки, которые менее зависимы от западных санкций, этот регион является важным источником ресурсов и рынком для российского экспорта.
Напомним
Бывшего командующего Объединенной группировкой российских войск в Украине сергея суровикина заметили в Алжире во время мероприятия, посвященного "дню победы".
В феврале 2025 года член комитета госдумы по обороне виктор соболев сообщал, что сергей суровикин находится в Африке и работает военным советником.
Россия может потерять военное влияние в Африке из-за ситуации в Сирии-ISW09.12.24, 10:39 • 16580 просмотров