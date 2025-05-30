Африка становится одним из ключевых направлений российской внешней политики на фоне растущего внимания к Глобальному Югу. Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что рф создала новый департамент партнерства с Африкой в структуре своего мида, который возглавила дипломатка с многолетним опытом татьяна довгаленко, которая отличилась заявлениями с критикой в адрес ЮНЕСКО и западных партнеров, поддерживающих Украину.

Это свидетельствует о росте важности Африканского континента во внешнеполитических приоритетах рф - говорится в сообщении.

В то же время в ЦПД выражают сомнения относительно эффективности нового департамента.

Его функции могут дублировать задачи существующего департамента, который занимается странами к югу от Сахары. Новому ведомству отведены вопросы сотрудничества по линии рф-Африка, кооперации с Африканским союзом, другими региональными объединениями - уточняют в ЦПД.

Там резюмируют, что на фоне международной изоляции из-за вооруженной агрессии против Украины рф пытается укрепить свои связи со странами Африки, которые менее зависимы от западных санкций, этот регион является важным источником ресурсов и рынком для российского экспорта.

Напомним

Бывшего командующего Объединенной группировкой российских войск в Украине сергея суровикина заметили в Алжире во время мероприятия, посвященного "дню победы".

В феврале 2025 года член комитета госдумы по обороне виктор соболев сообщал, что сергей суровикин находится в Африке и работает военным советником.

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