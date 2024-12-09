Россия может потерять военное влияние в Африке из-за ситуации в Сирии-ISW

Потеря российских баз в Сирии, вероятнее всего, нарушит российскую логистику. Если же кремль договорится о сохранении некоторых баз в Сирии, тогда дальнейшее базирование ВС рф в стране будет зависеть от сирийских оппозиционных групп - это также может ослабить влияние внешнего присутствия России на Ближнем Востоке и в Африке.

Передает УНН со ссылкой на отчет Американского Института изучения войны (ISW).

детали

Утрата российских баз в Сирии будет иметь серьезные последствия для глобального военного присутствия России и ее способности действовать в Африке, считают в ISW. Аналитики американского Института изучения войны напомнили, что рф использовала свою военно-морскую базу в Тартусе для проектирования силы в Средиземном море, создания угрозы южному флангу НАТО и соединения своих черноморских активов со Средиземным морем.

Потеря российских баз в Сирии, скорее всего, нарушит российскую логистику, усилия по снабжению и ротацию Африканского корпуса, особенно ослабив операции России и проектирование силы в Ливии и странах Африки к югу от Сахары.

Также в качестве альтернативы, отмечает ISW, Россия могла бы попытаться использовать свое присутствие в Ливии или Судане. Но отсутствие официальных соглашений с этими странами и недостаточная инфраструктура делают их неадекватными заменами.

По Сирии: даже в случае сохранения кремлем некоторых или даже всех баз ВС рф в Сирии, это вероятнее всего будет также в рамках геополитических потерь, ибо для России, дальнейшее базирование войск в Сирии будет зависеть от политики лидеров сирийской оппозиции. Их Кремль ранее называл террористами.

Напомним

Российские военные эвакуируются с баз, оставляя технику и вооружение, а командование рф признает потерю контроля над ситуацией.

Сирийские повстанцы вошли в Дамаск и захватили президентский дворецЦ. Башар Асад покинул столицу, а премьер-министр готов передать власть новому руководству.

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