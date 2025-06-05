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Північний потік

The New York Times

Північний потік — 2

США можуть стати на заваді планам Європи позбутися залежності від російського газу - NYT

Київ • УНН

 • 1614 перегляди

Впливовий інвестор Стівен П. Лінч прагне придбати російський трубопровід. Білий дім розглядає співпрацю з кремлем щодо постачання газу до Європи, що викликає занепокоєння в Німеччині.

США можуть стати на заваді планам Європи позбутися залежності від російського газу - NYT

У Сполучених Штатах впливовий інвестор Стівен П. Лінч, який є великим донором Республіканської партії, хоче купити російський трубопровід до Німеччини. Наразі Білий дім розглядає ідею співпраці з кремлем щодо постачання російського газу до Європи, пише УНН з посиланням на The New York Times.

Деталі

Інвестор Стівен П. Лінч звернувся до адміністрації Трампа, яка, на його думку, хотіла б отримати контроль над ключовою частиною енергетичної інфраструктури США. Тепер німці хотіли самі почути про пропозицію Лінча очолити захоплення трубопроводу на дні Балтійського моря під назвою "Північний потік-2", який зазнав багато критики.

Лінч зазначив, що німецькі чиновники скептично поставилися до зустрічі, яка відбулася 6 травня в Берліні. Зокрема, вони випитували в підприємця, як він збирається переконати їх дозволити російському газу текти трубопроводом, який був частково саботований у 2022 році. Лінч зі свого боку висловив переконання, що зрештою німці переконають себе у перевагах повторної купівлі дешевого російського газу.

На тлі шалених геополітичних перепалок останніх місяців, спричинених відновленням зв'язків Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним, майбутнє енергопостачання Європи стало джерелом напруженості та вразливості, оскільки континент прагне обрати незалежний курс.

Франція та Бельгія поки відмовляються підтримувати заборону Брюсселя на газ з рф - Рolitico04.06.25, 14:55 • 3238 переглядiв

Лідери в Берліні та Брюсселі в останні тижні маневрували, щоб виключити будь-яку можливість нового імпорту російського газу, прагнучи прагнучи покінчити з десятиліттями залежності від російського газу, які передували вторгненню росії в Україну у 2022 році. В ті часи залежність Європи від дешевої російської енергії давала Кремлю потужний важіль впливу.

Речник німецького канцлера Фрідріха Мерца заявив цього тижня, що коли президент Трамп зустрінеться з новим канцлером Німеччини у Білому домі в четвер, німецький лідер знову висловить свою незгоду з використанням "Північного потоку-2", якщо це питання виникне.

Коли росія розпочала повномасштабне вторгнення до України, тодішній президент США Джозеф Байден пообіцяв, що якщо Москва вторгнеться, "Північного потоку-2" більше не буде". Він запровадив санкції проти державної компанії, яка володіла трубопроводом, тоді як Німеччина відмовилася дозволити розпочати експлуатацію нещодавно завершеного трубопроводу. Після вторгнення європейські компанії та уряди різко зменшили свою залежність від російського газу, намагаючись покарати москву економічно, хоча ці зусилля коштували їм чимало.

Зараз європейські чиновники стурбовані тим, що компанії та політики можуть знову спокуситися дешевою російською енергією, особливо якщо бойові дії в Україні припиняться, а москва поглиблює своє зближення з Вашингтоном.

Доповнення

Україна схвалила впровадження спільного продукту для бронювання потужностей нового газового маршруту- Трансбалканського коридору. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), спростила умови транспортування газу цим коридором.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

СуспільствоЕкономікаНовини Світу
Північний потік — 2
The New York Times
Республіканська партія (США)
Білий дім
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Балтійське море
Брюссель
Німеччина
Джо Байден
Сполучені Штати
Україна
Берлін
Brent Oil
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