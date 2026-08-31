В Дании нашли крупнейший в истории страны клад серебра эпохи викингов

Владелец дома на севере Ютландии, который раскапывал участок под новую террасу, обнаружил крупнейший клад серебра эпохи викингов из когда-либо найденных в Дании. По данным музея, проводящего раскопки, на данный момент найдено более 18,5 кг серебра. Об этом сообщает The Local, пишет УНН.

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Отмечается, что мужчина, пожелавший остаться анонимным, убирал камни и гравий в своем саду в Ребильде, когда наткнулся на серебряный предмет.

"Это должно было быть всего несколько часов тяжелой работы в саду — нужно было убрать упрямую траву, камни и гравий для новой террасы с плиточным покрытием, но все обернулось самым большим сюрпризом в моей жизни", — рассказал он в пресс-релизе Музеев Северной Ютландии.

"Через полчаса копания моя лопата наткнулась на что-то, издавшее странный звук. Сначала я подумал, что это старое железо, проволока от забора или осколок старой керамики, но когда начал копать руками, то один за другим доставал из земли металлические предметы. После недолгой осторожной работы я понял, что это украшения, монеты и серебряные слитки".

Клад втрое больше крупнейшего из ранее найденных в Дании — клада из Терслеву весом 6,5 кг. Он содержит серебряные слитки, браслеты, 47 целых монет и фрагменты монет, небольшой молот Тора и различные серебряные предметы.

Около 320 предметов общим весом 6,4 кг оставались в оригинальном глиняном сосуде, в котором был закопан клад. Остальные находки обнаружили в почве вокруг него в саду.

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Торбен Сарау, руководитель отдела культурного наследия и археолог Музеев Северной Ютландии, назвал находку "уникальной и впечатляющей".

"Это находка огромного значения для нашего понимания эпохи викингов в Дании. Не только из-за ее размера, но и потому, что клад столь четко демонстрирует, как серебро функционировало в качестве богатства и средства платежа в эпоху викингов", — сказал он.

Среди прочего, в кладе есть арабские и английские монеты, что свидетельствует о тесных связях Дании с большими частями Европы и отдаленными восточными территориями в эпоху викингов.

"Серебро было спрятано в Ребильде, но оно указывает на значительно более широкий мир. Монеты свидетельствуют о связях с исламским миром на востоке и Англией на западе", — отметил археолог.

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