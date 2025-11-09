Во Франции мужчина копал в саду бассейн и нашел клад на €700 тысяч
Вблизи Лиона мужчина обнаружил золотые монеты и слитки на €700 тысяч во время копания бассейна. Клад не имеет археологической ценности, поэтому мужчина оставил его себе.
Вблизи французского города Лион мужчина, копая бассейн в своем саду, случайно нашел клад – золотые монеты и слитки общей стоимостью примерно €700 тысяч. Об этом информирует издание Le Figaro, передает УНН.
Подробности
Как пишет издание, еще в мае мужчина наткнулся на пять золотых слитков и многочисленные монеты в полиэтиленовых пакетиках и сообщил о находке властям.
Расследование показало, что клад не имеет археологической ценности, поэтому мужчина оставил золото себе.
Происхождение находки остается загадкой, поскольку бывший владелец земли, на которой ее обнаружили, умер
Полиция установила, что слитки были легально куплены и переплавлены примерно 15–20 лет назад на одном из предприятий вблизи Лиона.
Напомним
Дайверы обнаружили груз утерянных испанских драгоценностей стоимостью около 1 миллиона долларов у побережья Флориды. Находка включает более 1000 серебряных и золотых монет, отчеканенных в колониях Испании.
