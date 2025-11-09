Во Франции мужчина копал в саду бассейн и нашел клад на €700 тысяч

ukenru
17:24 • 11697 просмотра
Дело "Северных потоков": Лубинец обратился в Минюст Италии из-за нарушения прав и голодовки украинца КузнецоваPhoto
8 ноября, 16:00 • 22029 просмотра
Завтра в большинстве регионов Украины запланированы отключения: сколько очередей будет без света
8 ноября, 14:50 • 29152 просмотра
"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф
8 ноября, 14:33 • 35191 просмотра
Въезд и выезд за границу возобновлены: началось оформление граждан и авто
8 ноября, 08:59 • 56392 просмотра
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Эксклюзив
8 ноября, 08:00 • 97966 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
7 ноября, 17:00 • 96531 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 135740 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 98702 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 79078 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Днепре из-под завалов 9-этажки спасли йоркширского терьера Мишель, ее владелица - в больницеVideo8 ноября, 13:13 • 8394 просмотра
В Днепре объявили двухдневный траур по жертвам массированной атаки рфPhoto8 ноября, 13:55 • 9198 просмотра
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 14253 просмотра
Оккупанты снова атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК: оборудование серьезно повреждено8 ноября, 16:08 • 5206 просмотра
В Британии умер легендарный ведущий Top Gear Квентин Уилсон20:30 • 5800 просмотра
публикации
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
Эксклюзив
8 ноября, 08:00 • 97966 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 135740 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 98702 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 79078 просмотра
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом7 ноября, 13:34 • 53766 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Блогеры
Фридрих Мерц
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Полтавская область
Государственная граница Украины
Великобритания
Днепр
Реклама
УНН Lite
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 14256 просмотра
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 33287 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo7 ноября, 17:00 • 96536 просмотра
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает7 ноября, 11:01 • 38748 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 20257 ноября, 09:56 • 47077 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Фильм
Хранитель

Во Франции мужчина копал в саду бассейн и нашел клад на €700 тысяч

Киев • УНН

 • 848 просмотра

Вблизи Лиона мужчина обнаружил золотые монеты и слитки на €700 тысяч во время копания бассейна. Клад не имеет археологической ценности, поэтому мужчина оставил его себе.

Во Франции мужчина копал в саду бассейн и нашел клад на €700 тысяч

Вблизи французского города Лион мужчина, копая бассейн в своем саду, случайно нашел клад – золотые монеты и слитки общей стоимостью примерно €700 тысяч. Об этом информирует издание Le Figaro, передает УНН.

Подробности

Как пишет издание, еще в мае мужчина наткнулся на пять золотых слитков и многочисленные монеты в полиэтиленовых пакетиках и сообщил о находке властям.

Расследование показало, что клад не имеет археологической ценности, поэтому мужчина оставил золото себе.

Происхождение находки остается загадкой, поскольку бывший владелец земли, на которой ее обнаружили, умер

- говорится в сообщении.

Полиция установила, что слитки были легально куплены и переплавлены примерно 15–20 лет назад на одном из предприятий вблизи Лиона.

Напомним

Дайверы обнаружили груз утерянных испанских драгоценностей стоимостью около 1 миллиона долларов у побережья Флориды. Находка включает более 1000 серебряных и золотых монет, отчеканенных в колониях Испании.

На Закарпатье "черный археолог" раскопал и пытался продать уникальный клад бронзовых топоров-кельтов: он предстанет перед судом15.09.25, 11:02 • 9022 просмотра

Вита Зеленецкая

КультураНовости Мира
Золото
Испания
Флорида