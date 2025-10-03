$41.220.08
Команда дайверів знайшла скарб іспанських коштовностей на 1 мільйон доларів біля узбережжя Флориди

Київ • УНН

 • 1948 перегляди

Дайвери виявили вантаж загублених іспанських коштовностей вартістю близько 1 мільйона доларів біля узбережжя Флориди. Знахідка включає понад 1000 срібних і золотих монет, викарбуваних у колоніях Іспанії.

Команда дайверів знайшла скарб іспанських коштовностей на 1 мільйон доларів біля узбережжя Флориди

Біля узбережжя Флориди, яке називають "Берегом скарбів", команда дайверів із компанії, що займається підйомом затонулих кораблів, виявила вантаж давно загублених іспанських коштовностей, вартість яких, за їхніми оцінками, сягає близько 1 мільйона доларів. Про це інформує Associated Press (АР), передає УНН.

Деталі

Понад 1000 срібних і золотих монет, ймовірно викарбуваних у колоніях Іспанії в Болівії, Мексиці та Перу, були знайдені цього літа біля узбережжя Атлантичного океану у Флориді.

Як повідомляє АР, це не перший випадок, коли на цьому місці виявляють справжні скарби.

За даними Товариства флоту 1715 року, кілька століть тому іспанська флотилія, навантажена золотом, сріблом і коштовностями з Нового Світу, прямувала назад до Іспанії, коли 31 липня 1715 року ураган потопив кораблі, і всі багатства опинилися на дні моря

- йдеться у дописі.

Упродовж багатьох років рятувальники й мисливці за скарбами в прибережній зоні від Мельбурна до Форт-Пірса знаходили золоті монети на мільйони доларів із кораблів "Флотилії 1715 року".

Це відкриття важливе не лише через самі скарби, а й через історії, які вони розповідають. Кожна монета — це частинка історії, відчутний зв’язок із людьми, які жили, працювали та плавали у Золотий вік Іспанської імперії. Знайти відразу 1000 монет - рідкісна та виняткова подія

- заявив Сел Гуттузо, директор з операцій компанії, що займається пошуком скарбів.

Представники рятувальної компанії зазначають, що на частині нещодавно знайдених монет досі чітко проглядаються дати та позначки монетного двору, що є цінним для істориків і колекціонерів, які прагнуть дізнатися більше про загублений скарб.

Нагадаємо

У Німеччині виявлено скарб із майже 3000 римських монет III століття н.е. за межами кордонів імперії. Знахідка зроблена в горах Вестервальд, далеко від відомих поселень того часу, що викликає питання у вчених.

Віта Зеленецька

