Команда дайверів знайшла скарб іспанських коштовностей на 1 мільйон доларів біля узбережжя Флориди

Біля узбережжя Флориди, яке називають "Берегом скарбів", команда дайверів із компанії, що займається підйомом затонулих кораблів, виявила вантаж давно загублених іспанських коштовностей, вартість яких, за їхніми оцінками, сягає близько 1 мільйона доларів. Про це інформує Associated Press (АР), передає УНН.

Понад 1000 срібних і золотих монет, ймовірно викарбуваних у колоніях Іспанії в Болівії, Мексиці та Перу, були знайдені цього літа біля узбережжя Атлантичного океану у Флориді.

Як повідомляє АР, це не перший випадок, коли на цьому місці виявляють справжні скарби.

За даними Товариства флоту 1715 року, кілька століть тому іспанська флотилія, навантажена золотом, сріблом і коштовностями з Нового Світу, прямувала назад до Іспанії, коли 31 липня 1715 року ураган потопив кораблі, і всі багатства опинилися на дні моря

Упродовж багатьох років рятувальники й мисливці за скарбами в прибережній зоні від Мельбурна до Форт-Пірса знаходили золоті монети на мільйони доларів із кораблів "Флотилії 1715 року".

Це відкриття важливе не лише через самі скарби, а й через історії, які вони розповідають. Кожна монета — це частинка історії, відчутний зв’язок із людьми, які жили, працювали та плавали у Золотий вік Іспанської імперії. Знайти відразу 1000 монет - рідкісна та виняткова подія