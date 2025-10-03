Команда дайверов нашла клад испанских драгоценностей на 1 миллион долларов у побережья Флориды

У побережья Флориды, которое называют "Берегом сокровищ", команда дайверов из компании, занимающейся подъемом затонувших кораблей, обнаружила груз давно утерянных испанских драгоценностей, стоимость которых, по их оценкам, достигает около 1 миллиона долларов. Об этом информирует Associated Press (АР), передает УНН.

Подробности

Более 1000 серебряных и золотых монет, вероятно отчеканенных в колониях Испании в Боливии, Мексике и Перу, были найдены этим летом у побережья Атлантического океана во Флориде.

Как сообщает АР, это не первый случай, когда на этом месте обнаруживают настоящие сокровища.

По данным Общества флота 1715 года, несколько веков назад испанская флотилия, нагруженная золотом, серебром и драгоценностями из Нового Света, направлялась обратно в Испанию, когда 31 июля 1715 года ураган потопил корабли, и все богатства оказались на дне моря - говорится в сообщении.

На протяжении многих лет спасатели и охотники за сокровищами в прибрежной зоне от Мельбурна до Форт-Пирса находили золотые монеты на миллионы долларов с кораблей "Флотилии 1715 года".

Это открытие важно не только из-за самих сокровищ, но и из-за историй, которые они рассказывают. Каждая монета — это частица истории, ощутимая связь с людьми, которые жили, работали и плавали в Золотой век Испанской империи. Найти сразу 1000 монет - редкое и исключительное событие - заявил Сэл Гуттузо, директор по операциям компании, занимающейся поиском сокровищ.

Представители спасательной компании отмечают, что на части недавно найденных монет до сих пор четко просматриваются даты и отметки монетного двора, что является ценным для историков и коллекционеров, стремящихся узнать больше о потерянном сокровище.

Напомним

