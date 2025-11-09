У Франції чоловік копав у саду басейн і знайшов скарб на €700 тисяч
Київ • УНН
Поблизу Ліона чоловік виявив золоті монети та злитки на €700 тисяч під час копання басейну. Скарб не має археологічної цінності, тому чоловік залишив його собі.
Поблизу французького міста Ліон чоловік, копаючи басейн у своєму саду, випадково знайшов скарб – золоті монети та злитки загальною вартістю приблизно €700 тисяч. Про це інформує видання Le Figaro, передає УНН.
Деталі
Як пише видання, ще у травні чоловік натрапив на п’ять золотих злитків та численні монети в поліетиленових пакетиках і повідомив про знахідку владу.
Розслідування показало, що скарб не має археологічної цінності, тому чоловік залишив золото собі.
Походження знахідки залишається загадкою, оскільки колишній власник землі, на якій її виявили, помер
Поліція встановила, що злитки були легально куплені та переплавлені приблизно 15–20 років тому на одному з підприємств поблизу Ліона.
