У Франції чоловік копав у саду басейн і знайшов скарб на €700 тисяч

ukenru
8 листопада, 17:24 • 11927 перегляди
Справа "Північних потоків": Лубінець звернувся до Мін'юсту Італії через порушення прав та голодування українця КузнєцоваPhoto
8 листопада, 16:00 • 22527 перегляди
Завтра у більшості регіонів України заплановані відключення: скільки черг буде без світла
8 листопада, 14:50 • 29441 перегляди
"Ми зупинилися. Нині - нуль генерації": всі ТЕС "Центренерго" припинили роботу після нічної атаки рф
8 листопада, 14:33 • 35461 перегляди
В’їзд та виїзд за кордон відновили: розпочалося оформлення громадян та авто
8 листопада, 08:59 • 56615 перегляди
рф вдарила по енергетиці у 5 областях, є аварійні відключення, найскладніше на Харківщині, Сумщині та Полтавщині - Міненерго
Ексклюзив
8 листопада, 08:00 • 98222 перегляди
Керування електросамокатом напідпитку: адвокат розповів, яка відповідальність передбачається
7 листопада, 17:00 • 96716 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo
Ексклюзив
7 листопада, 15:32 • 135953 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
7 листопада, 14:58 • 98872 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
7 листопада, 13:59 • 79245 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Дніпрі оголосили дводенну жалобу за жертвами масованої атаки рфPhoto8 листопада, 13:55 • 9588 перегляди
Одні з "найкрутіших" кіноавтомобілів Голлівуду виставляють на аукціонPhoto8 листопада, 14:30 • 14531 перегляди
Довеземо всіх, як завжди: в УЗ відреагували на повідомлення про "скорочення поїздів" на Полтавщині після атаки рф8 листопада, 15:24 • 3712 перегляди
Окупанти знову атакували теплоелектростанцію ДТЕК: обладнання серйозно пошкоджено8 листопада, 16:08 • 5620 перегляди
У Британії помер легендарний ведучий Top Gear Квентін Вілсон20:30 • 6506 перегляди
Публікації
Керування електросамокатом напідпитку: адвокат розповів, яка відповідальність передбачається
Ексклюзив
8 листопада, 08:00 • 98223 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
7 листопада, 15:32 • 135954 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
7 листопада, 14:58 • 98872 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
Ексклюзив
7 листопада, 13:59 • 79245 перегляди
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком7 листопада, 13:34 • 53911 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Блогери
Фрідріх Мерц
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Полтавська область
Німеччина
Франція
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Одні з "найкрутіших" кіноавтомобілів Голлівуду виставляють на аукціонPhoto8 листопада, 14:30 • 14547 перегляди
Екс-дружина магната нерухомості Майкла Фукса просить суд Британії відправити бізнесмена до в'язниціPhoto7 листопада, 17:09 • 33394 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo7 листопада, 17:00 • 96716 перегляди
"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає7 листопада, 11:01 • 38846 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 20257 листопада, 09:56 • 47177 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
The Guardian

У Франції чоловік копав у саду басейн і знайшов скарб на €700 тисяч

Київ • УНН

 • 1048 перегляди

Поблизу Ліона чоловік виявив золоті монети та злитки на €700 тисяч під час копання басейну. Скарб не має археологічної цінності, тому чоловік залишив його собі.

У Франції чоловік копав у саду басейн і знайшов скарб на €700 тисяч

Поблизу французького міста Ліон чоловік, копаючи басейн у своєму саду, випадково знайшов скарб – золоті монети та злитки загальною вартістю приблизно €700 тисяч. Про це інформує видання Le Figaro, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, ще у травні чоловік натрапив на п’ять золотих злитків та численні монети в поліетиленових пакетиках і повідомив про знахідку владу.

Розслідування показало, що скарб не має археологічної цінності, тому чоловік залишив золото собі.

Походження знахідки залишається загадкою, оскільки колишній власник землі, на якій її виявили, помер

- йдеться у дописі.

Поліція встановила, що злитки були легально куплені та переплавлені приблизно 15–20 років тому на одному з підприємств поблизу Ліона.

Нагадаємо

Дайвери виявили вантаж загублених іспанських коштовностей вартістю близько 1 мільйона доларів біля узбережжя Флориди. Знахідка включає понад 1000 срібних і золотих монет, викарбуваних у колоніях Іспанії.

На Закарпатті "чорний археолог" розкопав та намагався продати унікальний скарб бронзових сокир-кельтів: він постане перед судом15.09.25, 11:02 • 9024 перегляди

Віта Зеленецька

КультураНовини Світу
Золото
Іспанія
Флорида