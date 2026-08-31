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У Данії знайшли найбільший в історії країни скарб срібла доби вікінгів

Київ • УНН

 • 596 перегляди

У Ребілді виявили понад 18,5 кг срібла доби вікінгів — найбільший скарб в історії Данії. Він містить монети, злитки, прикраси й молот Тора.

У Данії знайшли найбільший в історії країни скарб срібла доби вікінгів

Власник будинку на півночі Ютландії, який копав ділянку під нову терасу, виявив найбільший скарб срібла доби вікінгів, коли-небудь знайдений у Данії. За даними музею, який проводить розкопки, наразі знайдено понад 18,5 кг срібла. Про це повідомляє The Local, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що чоловік, який побажав залишитися анонімним, прибирав каміння та гравій у своєму саду в Ребілді, коли натрапив на срібний предмет.

"Це мало бути лише кілька годин важкої роботи в саду — треба було прибрати вперту траву, каміння та гравій для нової плиткової тераси, але все обернулося найбільшою несподіванкою в моєму житті", — розповів він у пресрелізі Музеїв Північної Ютландії.

"Після пів години копання моя лопата натрапила на щось, що видавало дивний звук. Спочатку я подумав, що це старе залізо, дріт від паркану або уламок старої кераміки, але коли почав копати руками, то один за одним діставав із землі металеві предмети. Після нетривалої обережної роботи я зрозумів, що це прикраси, монети та срібні злитки".

Скарб утричі більший за найбільший із раніше знайдених у Данії — скарб із Терслеву вагою 6,5 кг. Він містить срібні злитки, браслети, 47 цілих монет і фрагменти монет, невеликий молот Тора та різноманітні срібні предмети.

Близько 320 предметів загальною вагою 6,4 кг залишалися в оригінальній глиняній посудині, у якій скарб закопали. Решту знахідок виявили в ґрунті навколо неї в саду.

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Торбен Сарау, керівник відділу культурної спадщини та археолог Музеїв Північної Ютландії, назвав знахідку "унікальною та вражаючою".

"Це знахідка величезного значення для нашого розуміння доби вікінгів у Данії. Не лише через її розмір, а й тому, що скарб так чітко демонструє, як срібло функціонувало як багатство та засіб платежу в добу вікінгів", — сказав він.

Серед іншого, у скарбі є арабські та англійські монети, що свідчить про тісні зв’язки Данії з великими частинами Європи та віддаленими східними територіями в добу вікінгів.

"Срібло було заховане в Ребілді, але воно вказує на значно ширший світ. Монети свідчать про зв’язки з ісламським світом на сході та Англією на заході", — зазначив археолог.

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Ольга Розгон

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