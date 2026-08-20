В Британии расизм и сексизм становятся нормой: министр заявила об опасной тенденции

$44.700.0751.870.04
ukenru
18:57 • 10463 просмотра
"Будущее помнит": в столице на монументе «Родина-мать» запустили арт-инсталляциюPhotoVideo
18:39 • 11378 просмотра
Sense Bank продадут, а средства от продажи направят на нужды Сил обороны — Корецкий
17:33 • 12702 просмотра
Военный комплекс рф, коллаборационисты и бывшие украинские деятели — Зеленский ввел несколько новых пакетов санкций
15:44 • 16689 просмотра
Враг атаковал в Киеве объект критической инфраструктуры, в двух районах могут быть перебои с горячей водой — мэр
20 августа, 15:09 • 17132 просмотра
СЕО украинской компании Fire Point Ирина Терех показала строительство завода по производству ракетного топлива в Дании
Эксклюзив
20 августа, 14:20 • 15614 просмотра
Почему ваш бренд могут не зарегистрировать - объяснение юриста
20 августа, 14:10 • 15212 просмотра
В ЕС собираются разъяснить новые правила временной защиты украинцев "в ближайшие недели"
20 августа, 12:59 • 16163 просмотра
Суд избрал меру пресечения водителю Volkswagen, который въехал в остановку с людьми в КиевеPhoto
20 августа, 12:08 • 16818 просмотра
Прокурор просит для Микитася арест с залогом в 200 млн грнVideo
20 августа, 11:56 • 18065 просмотра
Зеленский: очередной удар рф стал одним из самых циничных, просчитанных и масштабныхVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+24°
3.3м/с
51%
748мм
Популярные новости
Румыния подняла два F-16 и уничтожила морской дрон - в ЕС отреагировали20 августа, 11:52 • 6992 просмотра
Кабмин освободил часть промышленных потребителей от ограничений электроснабжения - кого это касаетсяPhoto20 августа, 11:55 • 4502 просмотра
В разведке заявили, что кремль предлагает россиянам жить, учиться и умирать в кредит20 августа, 12:51 • 10306 просмотра
В Молдове обнаружили обломки дрона после ночной атаки рф на Украину. Санду отреагировала20 августа, 13:28 • 4596 просмотра
В Киеве обломки вражеского БПЛА упали на бизнес-центр, вспыхнул пожар — мэр20 августа, 14:53 • 5754 просмотра
публикации
Зарплаты и боевые выплаты военных в 2026 году: кто и на какие суммы может рассчитывать19 августа, 16:55 • 86475 просмотра
Енот дома: почему милый зверёк может стать серьёзным испытанием для владельца
Эксклюзив
19 августа, 15:39 • 105781 просмотра
Откуда берутся мошки в квартире и как быстро от них избавиться19 августа, 14:55 • 90099 просмотра
Какие продукты снижают холестерин, а какие могут его повышать19 августа, 11:19 • 103108 просмотра
Реформа БЭБ буксует: после провальной переаттестации руководителей необходимы полная проверка и перезапуск общественного контроля
Эксклюзив
19 августа, 08:02 • 98388 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Ирина Терех
Вадим Филашкин
Сергей Марченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Борисполь
Бровары
Дания
Реклама
УНН Lite
Рамина Эсхакзай объявила о помолвке с военнослужащимPhoto19 августа, 15:30 • 72441 просмотра
Том Холланд может заработать более $100 млн за нового "Человека-паука"19 августа, 06:00 • 93233 просмотра
Хайден Панеттьери перед смертью опубликовала в Instagram трогательное фото с другомPhoto17 августа, 23:04 • 127343 просмотра
Vogue показал кадры со свадьбы Роналду и РодригесPhotoVideo17 августа, 08:09 • 130277 просмотра
Роналду и Джорджина Родригес объяснили, почему сыграли свадьбу в гостиной своего дома17 августа, 01:05 • 136419 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Хранитель
Социальная сеть
Северный поток
FAB-250

В Британии расизм и сексизм становятся нормой: министр заявила об опасной тенденции

Киев • УНН

 • 922 просмотра

Бриджит Филлипсон заявила, что расистские и сексистские взгляды нормализуются, а мизогиния распространяется в социальных сетях. Она призвала усилить защиту женщин и детей.

В Британии расизм и сексизм становятся нормой: министр заявила об опасной тенденции

В Великобритании расистские и сексистские взгляды всё чаще воспринимаются как часть обычного общественного дискурса. Об этом заявила министр по делам женщин и равенства Бриджит Филлипсон, которая также обратила внимание на распространение мизогинии среди молодых мужчин в социальных сетях, сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

По словам Филлипсон, Великобритания оказалась в ситуации, когда высказывания и взгляды, которые ещё несколько лет назад считались неприемлемыми, постепенно становятся обычной частью публичного пространства.

Детали

Особую обеспокоенность министра вызывает распространение мизогинии и агрессивного контента в социальных сетях. Она назвала соцсети средой, в которой молодые мужчины могут подвергаться влиянию материалов, нормализующих ненависть к женщинам и даже насилие.

Филлипсон считает, что Великобритания находится близко к "нулевой точке" в отношении общественного отношения к насилию против женщин и девочек.

По её словам, проблема касается не только сексизма, но и расовых вопросов.

"Вещи, которые ещё совсем недавно считались абсолютно неприемлемыми, становятся нормализованными — как в отношении к женщинам, так и в вопросах расы", — заявила министр.

Филлипсон также раскритиковала отдельных представителей британской оппозиции.

В частности, она упомянула консерватора Ника Тимоти, который ранее назвал массовую мусульманскую молитву на Трафальгарской площади в Лондоне "актом доминирования" и заявил, что такие религиозные мероприятия должны проводиться в мечетях, а не в общественных местах.

Министр уже ранее называла эти высказывания "ужасающим расизмом в отношении мусульман". Сам Тимоти отверг обвинения, заявив, что его слова касались религии, а не расы, и обвинил правительство в попытках ограничивать свободу слова.

Филлипсон также раскритиковала представителя Reform UK Роберта Дженрика. Ранее после визита в район Хендсворт в Бирмингеме он заявил, что примерно за полтора часа "не увидел ни одного другого белого лица", и назвал район одним из наименее интегрированных мест, которые он посещал.

Сам Дженрик настаивал, что говорил о проблемах интеграции и существовании "параллельных сообществ", а не о расовой принадлежности жителей.

Насилие в отношении женщин

Отдельно Филлипсон заявила о системных проблемах в работе британской полиции при расследовании насилия против женщин и девочек.

По её словам, правоохранительные органы на протяжении многих лет не демонстрировали достаточного прогресса в реагировании на сексуальное и домашнее насилие.

Согласно последним данным британского Управления национальной статистики, за год до марта 2026 года около 2,1% жителей Англии и Уэльса в возрасте от 16 лет сообщили, что становились жертвами сексуального насилия. Среди женщин этот показатель составил 2,8%, среди мужчин — 1,4%.

Полиция за этот период зарегистрировала более 217 тысяч сексуальных преступлений, что на 4% больше, чем годом ранее.

Филлипсон также связывает распространение мизогинии с влиянием цифровых платформ. Британские власти рассматривают усиление возрастных ограничений для пользования социальными сетями, в частности для детей младше 16 лет.

Среди мер, которые обсуждались властями, — более строгая проверка возраста пользователей, ограничение отдельных функций платформ и защита детей от опасного контента.

Контекст

Согласно последним полным данным британского МВД, за год до марта 2025 года полиция Англии и Уэльса зарегистрировала более 137 тысяч преступлений на почве ненависти.

Количество преступлений на расовой почве, за исключением данных лондонской полиции из-за изменения системы учёта, выросло на 6%. Количество преступлений на религиозной почве увеличилось на 3%, а преступлений на почве ненависти к мусульманам — на 19%.

В то же время статистика не даёт оснований напрямую утверждать об общей "нормализации" расизма или сексизма в британском обществе. Эта формулировка является политической оценкой Филлипсон.

Полные данные о преступлениях на почве ненависти за год до марта 2026 года британское МВД планирует опубликовать в октябре.

Напомним 

В 2025 году независимое исследование выявило систематический расизм в полиции Лондона, направленный против темнокожих сотрудников и граждан. В отчёте указывается на дискриминацию в кадровых вопросах и при обысках, а также на явление «адалтификации» темнокожих детей.

Антонина Туманова

Новости Мира
Социальная сеть
Уэльс
Хранитель
Англия
Великобритания
Лондон