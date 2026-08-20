В Британии расизм и сексизм становятся нормой: министр заявила об опасной тенденции

В Великобритании расистские и сексистские взгляды всё чаще воспринимаются как часть обычного общественного дискурса. Об этом заявила министр по делам женщин и равенства Бриджит Филлипсон, которая также обратила внимание на распространение мизогинии среди молодых мужчин в социальных сетях, сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

По словам Филлипсон, Великобритания оказалась в ситуации, когда высказывания и взгляды, которые ещё несколько лет назад считались неприемлемыми, постепенно становятся обычной частью публичного пространства.

Детали

Особую обеспокоенность министра вызывает распространение мизогинии и агрессивного контента в социальных сетях. Она назвала соцсети средой, в которой молодые мужчины могут подвергаться влиянию материалов, нормализующих ненависть к женщинам и даже насилие.

Филлипсон считает, что Великобритания находится близко к "нулевой точке" в отношении общественного отношения к насилию против женщин и девочек.

По её словам, проблема касается не только сексизма, но и расовых вопросов.

"Вещи, которые ещё совсем недавно считались абсолютно неприемлемыми, становятся нормализованными — как в отношении к женщинам, так и в вопросах расы", — заявила министр.

Филлипсон также раскритиковала отдельных представителей британской оппозиции.

В частности, она упомянула консерватора Ника Тимоти, который ранее назвал массовую мусульманскую молитву на Трафальгарской площади в Лондоне "актом доминирования" и заявил, что такие религиозные мероприятия должны проводиться в мечетях, а не в общественных местах.

Министр уже ранее называла эти высказывания "ужасающим расизмом в отношении мусульман". Сам Тимоти отверг обвинения, заявив, что его слова касались религии, а не расы, и обвинил правительство в попытках ограничивать свободу слова.

Филлипсон также раскритиковала представителя Reform UK Роберта Дженрика. Ранее после визита в район Хендсворт в Бирмингеме он заявил, что примерно за полтора часа "не увидел ни одного другого белого лица", и назвал район одним из наименее интегрированных мест, которые он посещал.

Сам Дженрик настаивал, что говорил о проблемах интеграции и существовании "параллельных сообществ", а не о расовой принадлежности жителей.

Насилие в отношении женщин

Отдельно Филлипсон заявила о системных проблемах в работе британской полиции при расследовании насилия против женщин и девочек.

По её словам, правоохранительные органы на протяжении многих лет не демонстрировали достаточного прогресса в реагировании на сексуальное и домашнее насилие.

Согласно последним данным британского Управления национальной статистики, за год до марта 2026 года около 2,1% жителей Англии и Уэльса в возрасте от 16 лет сообщили, что становились жертвами сексуального насилия. Среди женщин этот показатель составил 2,8%, среди мужчин — 1,4%.

Полиция за этот период зарегистрировала более 217 тысяч сексуальных преступлений, что на 4% больше, чем годом ранее.

Филлипсон также связывает распространение мизогинии с влиянием цифровых платформ. Британские власти рассматривают усиление возрастных ограничений для пользования социальными сетями, в частности для детей младше 16 лет.

Среди мер, которые обсуждались властями, — более строгая проверка возраста пользователей, ограничение отдельных функций платформ и защита детей от опасного контента.

Контекст

Согласно последним полным данным британского МВД, за год до марта 2025 года полиция Англии и Уэльса зарегистрировала более 137 тысяч преступлений на почве ненависти.

Количество преступлений на расовой почве, за исключением данных лондонской полиции из-за изменения системы учёта, выросло на 6%. Количество преступлений на религиозной почве увеличилось на 3%, а преступлений на почве ненависти к мусульманам — на 19%.

В то же время статистика не даёт оснований напрямую утверждать об общей "нормализации" расизма или сексизма в британском обществе. Эта формулировка является политической оценкой Филлипсон.

Полные данные о преступлениях на почве ненависти за год до марта 2026 года британское МВД планирует опубликовать в октябре.

Напомним

В 2025 году независимое исследование выявило систематический расизм в полиции Лондона, направленный против темнокожих сотрудников и граждан. В отчёте указывается на дискриминацию в кадровых вопросах и при обысках, а также на явление «адалтификации» темнокожих детей.