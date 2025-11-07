У поліції Лондона процвітає дискримінація та систематичний расизм - дослідження
Київ • УНН
Незалежне дослідження виявило систематичний расизм у поліції Лондона, спрямований проти темношкірих працівників та громадян. Звіт вказує на дискримінацію в кадрових питаннях та обшуках, а також на явище "адультифікації" темношкірих дітей.
Незалежне розслідування дійшло висновку, що поліція столиці Великої Британії має структурну проблему з "систематичним расизмом". Передає УНН із посиланням на ВВС.
Спеціальне дослідження правоохоронної структури Лондона виявило систематичний расизм, спрямований проти темношкірих працівників поліції.
В дослідженні було приділено увагу системі, керівництву, управлінню та культурі столичної поліці. Згідно з висновком 126-сторінкового огляду, наразі расова шкода "підтримується через повторювану інституційну послідовність" у поліції Лондона.
Доктора Шерін Деніелс, автор дослідження, пояснює, чому лондонська поліція є расистською у власних рядах.
- Відділи кадрів частіше оцінюють чорношкірих офіцерів як «агресивних», ніж білих.
- Вони расистські щодо лондонців, яких повинні захищати.
У дослідженні, замовленому консалтинговою компанією HR Rewired, було зроблено висновок, що співробітники поліції з темною шкірою були "названі конфронтаційними", тоді як співробітники зі світлішою шкірою можуть швидше отримати співчуття та поблажливість.
Доктор Шерін Деніелс сказала, що системний расизм — це "не питання сприйняття", додавши, що "справжня відповідальність починається з конкретики".
Згідно зі звітом, Met, поліція столиці Британії, "роспізнає" колір шкіри "ймовірною причиною" злочинів. Також встановлена практика обшуків з роздяганням також вкелючає "вектор расизму".
Доповідь звертає також увагу на явище "адультифікації" темношкірих дітей — тенденцію сприймати їх як більш дорослих і зрілих, ніж вони є насправді, що призводить до ігнорування їхньої вразливості та трактування їхніх вчинків як злочинних.
