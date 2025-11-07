В полиции Лондона процветает дискриминация и систематический расизм - исследование

Независимое расследование пришло к выводу, что полиция столицы Великобритании имеет структурную проблему с «систематическим расизмом». Передает УНН со ссылкой на ВВС.

Подробности

Специальное исследование правоохранительной структуры Лондона выявило систематический расизм, направленный против темнокожих сотрудников полиции.

В исследовании было уделено внимание системе, руководству, управлению и культуре столичной полиции. Согласно выводу 126-страничного обзора, сейчас расовый вред «поддерживается через повторяющуюся институциональную последовательность» в полиции Лондона.

Доктор Шерин Дэниелс, автор исследования, объясняет, почему лондонская полиция является расистской в собственных рядах.

Отделы кадров чаще оценивают чернокожих офицеров как «агрессивных», чем белых. Они расистски относятся к лондонцам, которых должны защищать.

В исследовании, заказанном консалтинговой компанией HR Rewired, был сделан вывод, что сотрудники полиции с темной кожей были «названы конфронтационными», тогда как сотрудники со светлой кожей могут быстрее получить сочувствие и снисхождение.

Доктор Шерин Дэниелс сказала, что системный расизм — это «не вопрос восприятия», добавив, что «настоящая ответственность начинается с конкретики».

Согласно отчету, Met, полиция столицы Британии, «распознает» цвет кожи «вероятной причиной» преступлений. Также установленная практика обысков с раздеванием также включает «вектор расизма».

Доклад обращает также внимание на явление «адультификации» темнокожих детей — тенденцию воспринимать их как более взрослых и зрелых, чем они есть на самом деле, что приводит к игнорированию их уязвимости и трактовке их поступков как преступных.

Напомним

Язык вражды в интернете достиг самых высоких показателей с начала года. По данным Европейского мониторингового центра, цифровой антисемитизм, расизм, сексизм и другие формы дискриминации продолжают расти. Европейская комиссия призвала отдельные страны ЕС усилить борьбу с онлайн-ненавистью