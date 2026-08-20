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The Guardian
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У Британії расизм і сексизм стають нормою: міністерка заявила про тривожну тенденцію

Київ • УНН

 • 1028 перегляди

Бріджит Філліпсон заявила, що расистські та сексистські погляди нормалізуються, а мізогінія поширюється в соцмережах. Вона закликала посилити захист жінок і дітей.

У Британії расизм і сексизм стають нормою: міністерка заявила про тривожну тенденцію

У Великій Британії расистські та сексистські погляди дедалі частіше сприймаються як частина звичайного суспільного дискурсу. Про це заявила міністерка у справах жінок та рівності Бріджит Філліпсон, яка також звернула увагу на поширення мізогінії серед молодих чоловіків у соціальних мережах, повідомляє УНН із посиланням на The Guardian.

За словами Філліпсон, Велика Британія опинилася у ситуації, коли висловлювання та погляди, які ще кілька років тому вважалися неприйнятними, поступово стають звичайною частиною публічного простору.

Деталі

Особливе занепокоєння міністерки викликає поширення мізогінії та агресивного контенту в соціальних мережах. Вона назвала соцмережі середовищем, де молоді чоловіки можуть потрапляти під вплив матеріалів, що нормалізують ненависть до жінок і навіть насильство.

Філліпсон вважає, що Велика Британія перебуває близько до "нульової точки" щодо суспільного ставлення до насильства проти жінок і дівчат.

За її словами, проблема стосується не лише сексизму, а й расових питань.

"Речі, які ще зовсім недавно вважалися абсолютно неприйнятними, стають нормалізованими — як у ставленні до жінок, так і щодо раси", — заявила міністерка.

Філліпсон також розкритикувала окремих представників британської опозиції.

Зокрема, вона згадала консерватора Ніка Тімоті, який раніше назвав масову мусульманську молитву на Трафальгарській площі в Лондоні "актом домінування" та заявив, що такі релігійні заходи мають проводитися в мечетях, а не у громадських місцях.

Міністерка вже раніше називала ці висловлювання "жахливим расизмом щодо мусульман". Сам Тімоті відкинув звинувачення, заявивши, що його слова стосувалися релігії, а не раси, та звинуватив уряд у спробах обмежувати свободу слова.

Філліпсон також розкритикувала представника Reform UK Роберта Дженріка. Раніше після візиту до району Хендсворт у Бірмінгемі він заявив, що приблизно за півтори години "не побачив жодного іншого білого обличчя", та назвав район одним із найгірше інтегрованих місць, які він відвідував.

Сам Дженрік наполягав, що говорив про проблеми інтеграції та існування "паралельних спільнот", а не про расову належність жителів.

Насильство щодо жінок

Окремо Філліпсон заявила про системні проблеми у роботі британської поліції під час розслідування насильства проти жінок і дівчат.

За її словами, правоохоронні органи протягом багатьох років не демонстрували достатнього прогресу у реагуванні на сексуальне та домашнє насильство.

За останніми даними британського Управління національної статистики, за рік до березня 2026 року близько 2,1% жителів Англії та Уельсу віком від 16 років повідомили, що ставали жертвами сексуального насильства. Серед жінок цей показник становив 2,8%, серед чоловіків — 1,4%.

Поліція за цей період зареєструвала понад 217 тисяч сексуальних злочинів, що на 4% більше, ніж роком раніше.

Філліпсон також пов'язує поширення мізогінії з впливом цифрових платформ. Британська влада розглядає посилення вікових обмежень для користування соціальними мережами, зокрема для дітей молодших 16 років.

Серед заходів, які обговорювалися владою, — суворіша перевірка віку користувачів, обмеження окремих функцій платформ та захист дітей від небезпечного контенту.

Контекст

За останніми повними даними британського МВС, за рік до березня 2025 року поліція Англії та Уельсу зареєструвала понад 137 тисяч злочинів на ґрунті ненависті.

Кількість расово мотивованих злочинів, за винятком даних поліції Лондона через зміну системи обліку, зросла на 6%. Кількість релігійно мотивованих злочинів збільшилася на 3%, а злочинів на ґрунті ненависті до мусульман — на 19%.

Водночас статистика не дає підстав напряму стверджувати про загальну "нормалізацію" расизму чи сексизму в британському суспільстві. Це формулювання є політичною оцінкою Філліпсон.

Повні дані щодо злочинів на ґрунті ненависті за рік до березня 2026 року британське МВС планує оприлюднити у жовтні.

Нагадаємо 

У 2025 році незалежне дослідження виявило систематичний расизм у поліції Лондона, спрямований проти темношкірих працівників та громадян. Звіт вказує на дискримінацію в кадрових питаннях та обшуках, а також на явище "адалтифікації" темношкірих дітей.

Антоніна Туманова

Світ
Соціальна мережа
Уельс
The Guardian
Англія
Велика Британія
Лондон