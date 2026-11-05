Учёные отвергли основную версию происхождения алтарного камня Стоунхенджа

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Группа геологов провела бесчисленное количество часов на шотландских холмах, страдающих от суровых ветров, пытаясь выяснить происхождение одного из самых загадочных элементов Стоунхенджа. По их словам, результаты анализов свидетельствуют о том, что камень мог быть доставлен из других частей Шотландии, северной Англии или даже Ирландии, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Как отмечается в новом научном отчете, происхождение «алтарного камня» Стоунхенджа до сих пор остается неизвестным, а сами исследователи, возможно, искали совсем не там, где следовало.

Один из ученых назвал историю происхождения этого камня «загадкой», другой — «геологическим детективом», который пока не имеет четкой развязки.

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Ситуация изменилась в 2024 году, когда специалисты из университетов Лондона, Уэльса и Австралии исследовали зерна песчаника, взятые из алтарного камня. Они выдвинули гипотезу, что камень происходит из северо-восточной Шотландии — местности, расположенной на расстоянии более 400 миль (около 640 км) от Стоунхенджа.

Один из членов команды назвал это открытие «ошеломляющим». Оно породило дискуссии о том, как именно шеститонный камень мог быть доставлен к месту назначения — на санях или, возможно, морем? — а также о том, какие тесные связи на больших расстояниях могли существовать между людьми эпохи неолита.

К исследованию привлекли дополнительных экспертов из Канады, Италии, Швеции и Шотландии. Они подробно изучили состав каменной плиты, в частности провели неразрушающий анализ самого камня на месте его нахождения, а также исследовали восемь обломков, хранящихся в музеях.

Вооружившись полученными данными, исследователи отправились в северо-восточную Шотландию, надеясь найти точное соответствие местным горным породам и таким образом точно определить происхождение алтарного камня.

Ник Пирс, почетный профессор геохимии на кафедре географии и наук о Земле в Университете Аберистуита, сравнил поиски происхождения алтарного камня с поиском иголки в стоге сена.

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«Проблема в том, что это огромная территория — тысячи квадратных километров. Единственный способ что-либо выяснить — поехать туда и найти образцы», — отметил он. «Нужно все тщательно планировать. Один из моих коллег недавно был там и попал в шторм — а это совсем не лучшие условия для геологических полевых работ. Мы отобрали около 70 образцов, привезли их в лаборатории и исследовали».

Результаты исследований свидетельствуют: маловероятно, что алтарный камень происходит из северо-восточной Шотландии.

Пирс отметил, что не расстроен тем, что тайна до сих пор не разгадана. «Мы приближаемся к разгадке. В такой геологической детективной истории исключение вероятных мест происхождения не менее важно, чем обнаружение новых. Каждая исключенная локация сужает круг поисков и приближает нас к выяснению того, откуда на самом деле происходит этот камень. Я не разочарован. Это часть процесса».

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