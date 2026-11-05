Учёные отвергли основную версию происхождения алтарного камня Стоунхенджа
Киев • УНН
Новые анализы показали, что алтарный камень Стоунхенджа, вероятно, происходит не из северо-восточной Шотландии. Поиски источника продолжаются.
Группа геологов провела бесчисленное количество часов на шотландских холмах, страдающих от суровых ветров, пытаясь выяснить происхождение одного из самых загадочных элементов Стоунхенджа. По их словам, результаты анализов свидетельствуют о том, что камень мог быть доставлен из других частей Шотландии, северной Англии или даже Ирландии, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Как отмечается в новом научном отчете, происхождение «алтарного камня» Стоунхенджа до сих пор остается неизвестным, а сами исследователи, возможно, искали совсем не там, где следовало.
Один из ученых назвал историю происхождения этого камня «загадкой», другой — «геологическим детективом», который пока не имеет четкой развязки.
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Ситуация изменилась в 2024 году, когда специалисты из университетов Лондона, Уэльса и Австралии исследовали зерна песчаника, взятые из алтарного камня. Они выдвинули гипотезу, что камень происходит из северо-восточной Шотландии — местности, расположенной на расстоянии более 400 миль (около 640 км) от Стоунхенджа.
Один из членов команды назвал это открытие «ошеломляющим». Оно породило дискуссии о том, как именно шеститонный камень мог быть доставлен к месту назначения — на санях или, возможно, морем? — а также о том, какие тесные связи на больших расстояниях могли существовать между людьми эпохи неолита.
К исследованию привлекли дополнительных экспертов из Канады, Италии, Швеции и Шотландии. Они подробно изучили состав каменной плиты, в частности провели неразрушающий анализ самого камня на месте его нахождения, а также исследовали восемь обломков, хранящихся в музеях.
Вооружившись полученными данными, исследователи отправились в северо-восточную Шотландию, надеясь найти точное соответствие местным горным породам и таким образом точно определить происхождение алтарного камня.
Ник Пирс, почетный профессор геохимии на кафедре географии и наук о Земле в Университете Аберистуита, сравнил поиски происхождения алтарного камня с поиском иголки в стоге сена.
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«Проблема в том, что это огромная территория — тысячи квадратных километров. Единственный способ что-либо выяснить — поехать туда и найти образцы», — отметил он. «Нужно все тщательно планировать. Один из моих коллег недавно был там и попал в шторм — а это совсем не лучшие условия для геологических полевых работ. Мы отобрали около 70 образцов, привезли их в лаборатории и исследовали».
Результаты исследований свидетельствуют: маловероятно, что алтарный камень происходит из северо-восточной Шотландии.
Пирс отметил, что не расстроен тем, что тайна до сих пор не разгадана. «Мы приближаемся к разгадке. В такой геологической детективной истории исключение вероятных мест происхождения не менее важно, чем обнаружение новых. Каждая исключенная локация сужает круг поисков и приближает нас к выяснению того, откуда на самом деле происходит этот камень. Я не разочарован. Это часть процесса».
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