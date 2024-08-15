Алтарь Стоунхенджа происходит не из Уэльса, как считалось ранее - новое исследование

Один из камней доисторического памятника Стоунхендж, на юге Англии, родом с гораздо большего расстояния. Согласно новому исследованию, ритуальный объект происходит из северо-восточной Шотландии.

Пишет УНН со ссылкой на BBC и издание Nature.

Детали

Мегалитический памятник Стоунхендж продолжает раскрывать свои тайны. Исследователи на шаг приблизились к пониманию того, как было создано знаменитое каменное кольцо. На данный момент выяснено, что так называемый Алтарный камень, который лежит ровно в центре монумента, был доставлен на место в южной Англии с северо-восточной окраины Шотландии.

Камень был перевезен на расстояние 700 километров с северо-востока Шотландии почти 5 000 лет назад – предполагают исследователи.

Перевезти такой большой груз по суше из Шотландии в южную Англию было бы чрезвычайно сложно, что указывает на то, что, вероятно, существовал морской путь вдоль британского побережья - считает соавтор исследования Криса Киркланд.

Он добавляет, что это означает существование торговых сетей на большие расстояния и более разветвленных и совершенных уровней социальной организации, чем считалось ранее.

Справка

Алтарный камень - один из самых больших камней, использованных для строительства мегалитического памятника. Своим названием, вероятно, обязан археологу 17 века, который впервые высказал предположение, что этот плоский камень мог быть доисторическим алтарем.

Монумент представляет собой толстую глыбу: вес шесть тонн, лежит в центре каменного круга.

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Строительство Стоунхенджа началось 5000 лет назад. В течение следующих двух тысячелетий происходили изменения и дополнения. Считается, что большинство голубых камней были первыми камнями, возведенными на этом месте.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Великобритании двое активистов распылили оранжевую краску на Стоунхендж.

Суд Великобритании отклонил жалобу активистов на планы правительства по строительству тоннеля под объектом всемирного наследия ЮНЕСКО Стоунхендж.

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