У Британії суд дозволив автомобільний тунель під об'єктом всесвітньої спадщини Стоунхендж

Високий суд Великої Британії відхилив скаргу активістів на плани уряду щодо будівництва тунелю під об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Стоунхендж. Втім плани тунелю поруч із монументом викликають безліч заперечень з боку археологів і захисників довкілля, передає УНН із посиланням на Independent та France24.

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Противники проекту вартістю 1,7 мільярда фунтів стерлінгів (2,1 мільярда доларів США) вказували на оцінку чиновників з планування, що тунель може завдати "постійної і незворотної шкоди" цьому місцю, яке має статус світової спадщини ЮНЕСКО з 1986 року. Як стало відомо, згідно з 50-сторінковим рішенням судді Високого суду, міністри "справедливо зосередилися на відповідній політиці", а докази учасників протесту "не дають жодних підстав для того, щоб підірвати цей висновок".

Слід зазначити, що у 2021 року Високий суд скасував проект тунелю через проблеми, які його будівництво могло створити для екології. Група Save Stonehenge World Heritage Site і приватна особа, яка володіє землею поблизу запропонованого місця будівництва, Енді Рінд-Татт, стверджували, що плани будівництва тунелю, особливо західної секції ближче до Стоунхенджу, можуть завдати "постійної і незворотної шкоди об'єкту".

Уряд спочатку схвалив подібні плани, але минулого року реанімував проект. Після нового рішення суду, учасники протесту заявили, що сповнені рішучості продовжити боротьбу.

Хоча це рішення є величезним ударом і наражає об'єкт на спонсорований державою вандалізм з боку National Highway, ми продовжимо боротьбу. В останні дні існування консервативного уряду, який завдав країні стільки шкоди, ми не можемо дозволити йому знищити і нашу спадщину - сказав Джон Адамс, голова групи.

Що таке Стоунхендж

Гігантську кам'яну споруду неподалік від міста Солсбері в англійському графстві Вілтшир було збудовано близько п'яти тисяч років тому - приблизно в ту саму пору, що і єгипетські піраміди.

Хто і навіщо побудував цей мегалітичний комплекс, досі точно неясно. Територія навколо Стоунхенджу схоже, мала велике значення для друїдів у неолітичній Британії. У знакові з точки зору астрономії дні, біля каменів Стоунхенджа збираються сучасні язичники.

У безпосередній близькості від Стоунхенджа знаходиться менш відоме кам'яне коло Ейвбері Рінг, курган Вест Кеннет Лонг Барроу, який, як вважають, навіть старший за Стоунхендж, і штучно збудований крейдяний курган Сілбері Хілл, найвищий доісторичний курган, створений людиною в Європі, про призначення якого досі точаться суперечки.

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