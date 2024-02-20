У Британії суд дозволив автомобільний тунель під об'єктом всесвітньої спадщини Стоунхендж

ukenru
29 березня, 19:41 • 39793 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 91691 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 113545 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 115592 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 230372 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 156056 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 146660 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132753 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121698 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112857 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
2 м/с
82 %
749 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

29 березня, 15:42 • 53091 перегляди
Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

29 березня, 16:00 • 46592 перегляди
Дружина голови Пентагону була присутня на закритих зустрічах, де обговорювали конфіденційну інформацію - WSJ

Дружина голови Пентагону була присутня на закритих зустрічах, де обговорювали конфіденційну інформацію - WSJ

29 березня, 16:22 • 40172 перегляди
На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

29 березня, 16:52 • 48041 перегляди
Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

29 березня, 17:32 • 42853 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 230372 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 384984 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 440272 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448656 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358098 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 113545 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130412 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124611 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98493 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107740 перегляди
Актуальне
У Британії суд дозволив автомобільний тунель під об'єктом всесвітньої спадщини Стоунхендж

У Британії суд дозволив автомобільний тунель під об'єктом всесвітньої спадщини Стоунхендж

Київ • УНН

 • 26970 перегляди

Високий суд Великої Британії відхилив скаргу на плани будівництва дорожнього тунелю поблизу об'єкту Світової спадщини Стоунхендж, дозволивши продовжити реалізацію проекту вартістю 1,7 мільярда фунтів стерлінгів, незважаючи на побоювання, що він може завдати незворотної шкоди.

Високий суд Великої Британії відхилив скаргу активістів на плани уряду щодо будівництва тунелю під об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Стоунхендж. Втім плани тунелю поруч із монументом викликають безліч заперечень з боку археологів і захисників довкілля, передає УНН із посиланням на Independent та France24.

Деталі

Противники проекту вартістю 1,7 мільярда фунтів стерлінгів (2,1 мільярда доларів США) вказували на оцінку чиновників з планування, що тунель може завдати "постійної і незворотної шкоди" цьому місцю, яке має статус світової спадщини ЮНЕСКО з 1986 року. Як стало відомо, згідно з 50-сторінковим рішенням судді Високого суду, міністри "справедливо зосередилися на відповідній політиці", а докази учасників протесту "не дають жодних підстав для того, щоб підірвати цей висновок".

Слід зазначити, що у 2021 року Високий суд скасував проект тунелю через проблеми, які його будівництво могло створити для екології. Група Save Stonehenge World Heritage Site і приватна особа, яка володіє землею поблизу запропонованого місця будівництва, Енді Рінд-Татт, стверджували, що плани будівництва тунелю, особливо західної секції ближче до Стоунхенджу, можуть завдати "постійної і незворотної шкоди об'єкту".

Уряд спочатку схвалив подібні плани, але минулого року реанімував проект. Після нового рішення суду, учасники протесту заявили, що сповнені рішучості продовжити боротьбу.

Хоча це рішення є величезним ударом і наражає об'єкт на спонсорований державою вандалізм з боку National Highway, ми продовжимо боротьбу. В останні дні існування консервативного уряду, який завдав країні стільки шкоди, ми не можемо дозволити йому знищити і нашу спадщину

- сказав Джон Адамс, голова групи.

Що таке Стоунхендж

Гігантську кам'яну споруду неподалік від міста Солсбері в англійському графстві Вілтшир було збудовано близько п'яти тисяч років тому - приблизно в ту саму пору, що і єгипетські піраміди.

Хто і навіщо побудував цей мегалітичний комплекс, досі точно неясно. Територія навколо Стоунхенджу схоже, мала велике значення для друїдів у неолітичній Британії. У знакові з точки зору астрономії дні, біля каменів Стоунхенджа збираються сучасні язичники.

У безпосередній близькості від Стоунхенджа знаходиться менш відоме кам'яне коло Ейвбері Рінг, курган Вест Кеннет Лонг Барроу, який, як вважають, навіть старший за Стоунхендж, і штучно збудований крейдяний курган Сілбері Хілл, найвищий доісторичний курган, створений людиною в Європі, про призначення якого досі точаться суперечки.

Нагадаємо

У Великій Британії погодили новий порядок подовження візи для українців. Відповідно до нього люди, які були змушені покинути свої домівки через вторгнення росії майже два роки тому, зможуть залишатися у Великій Британії до вересня 2026 року.

У ЮНЕСКО заявили, що для відновлення туризму в Україні потрібно 9 мільярдів доларів та 10 років13.02.24, 21:23 • 29004 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

КультураНовини Світу
yuneskoЮНЕСКО
spoluchene-korolivstvoСполучене Королівство
yevropaЄвропа
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,799.90
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,826.64