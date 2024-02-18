Велика Британія продовжила візи для українців ще на 18 місяців – до вересня 2026 року

У Великій Британії погодили новий порядок подовження візи для українців. Відповідно до нього люди, які були змушені покинути свої домівки через вторгнення росії майже два роки тому, зможуть залишатися у Великій Британії до вересня 2026 року. Про це пишуть британські медіа передає УНН.

Ця нова схема продовження візи дає українцям у Великій Британії певність і впевненість щодо їхнього майбутнього, оскільки ця війна триває, і ми продовжуватимемо надавати безпечний притулок для тих, хто тікає від конфлікту. – сказав Том Персглоув, міністр кордонів.

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Зазначається, що раніше видані візи надавали українцям право перебувати у Великій Британії впродовж трьох років за такими програмами, як Homes for Ukraine, Ukraine Family Scheme та Ukraine Extension Scheme. Втім строк їхньої дії закінчуються в березні 2025 року.

Тож Міністерство внутрішніх справ Великої Британії повідомило, що особи за однією з візових схем тепер зможуть подати заявку на подовження візи, а отже і права перебувати в країні до вересня 2026 року та мати однакові права на доступ до роботи, пільг, медичної допомоги та освіти.

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По даним медіа, від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року понад 283 тисячі українців отримали або подовжили притулок.

Протягом кількох місяців після початку конфлікту багато британців запропонували відкрити свої домівки для біженців, які тікали від конфлікту.

Для тих, хто успішно зареєструвався, щоб стати спонсором і був підібраний український гість або сім’я, вони отримують 350 фунтів стерлінгів на місяць протягом першого року перебування їхніх гостей у Великобританії та 500 фунтів стерлінгів на другий рік.

Міністр житлово-комунального господарства Фелісіті Бьюкан сказала, що хоче віддати належне тим спонсорам по всій країні, які виявили "надзвичайну щедрість", але додала, що потрібно буде висунути більше.