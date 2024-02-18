Великобритания продлила визы для украинцев еще на 18 месяцев - до сентября 2026 года
Киев • УНН
Украинцы, которые вынужденно выехали из Украины в Великобританию из-за полномасштабной войны, смогут продлить свои британские визы до сентября 2026 года.
В Великобритании согласовали новый порядок продления визы для украинцев. Согласно ему люди, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за вторжения России почти два года назад, смогут оставаться в Великобритании до сентября 2026 года. Об этом пишут британские медиа передает УНН.
Эта новая схема продления визы дает украинцам в Великобритании уверенность и уверенность в их будущем, поскольку эта война продолжается, и мы будем продолжать предоставлять безопасное убежище для тех, кто убегает от конфликта.
Детали
Отмечается, что ранее выданные визы предоставляли украинцам право находиться в Великобритании в течение трех лет по таким программам, как Homes for Ukraine, Ukraine Family Scheme и Ukraine Extension Scheme. Впрочем срок их действия заканчиваются в марте 2025 года.
Поэтому Министерство внутренних дел Великобритании сообщило, что лица по одной из визовых схем теперь смогут подать заявку на продление визы, а следовательно и права находиться в стране до сентября 2026 года и иметь одинаковые права на доступ к работе, льготам, медицинской помощи и образованию.
Дополнительно
По данным медиа, с начала полномасштабного вторжения россии в Украину 24 февраля 2022 года более 283 тысяч украинцев получили или продлили убежище.
В течение нескольких месяцев после начала конфликта многие британцы предложили открыть свои дома для беженцев, которые бежали от конфликта.
Для тех, кто успешно зарегистрировался, чтобы стать спонсором и был подобран украинский гость или семья, они получают 350 фунтов стерлингов в месяц в течение первого года пребывания их гостей в Великобритании и 500 фунтов стерлингов на второй год.
Министр жилищно-коммунального хозяйства Фелисити Бьюкан сказала, что хочет отдать должное тем спонсорам по всей стране, которые проявили "чрезвычайную щедрость", но добавила, что нужно будет выдвинуть больше.
Правительство продолжает предоставлять им выплаты "благодарности" в знак признания их поддержки. Чем больше семей прибудет, нам понадобится больше спонсоров. Я призываю всех, кто заинтересован в размещении, проверить свою правомочность и подать заявку как можно скорее.
Великобритания продлила визы для украинцев еще на 18 месяцев - до сентября 2026 года
Украинцы, которые вынужденно выехали из Украины в Великобританию из-за полномасштабной войны, смогут продлить свои британские визы до сентября 2026 года.
DeepState: россияне продвинулись возле Ивановского и Вербового, идут бои за Роботино
Российские войска продвинулись вперед возле двух сел в Донецке, но бои продолжаются вокруг одного села в Запорожье, где украинцы удерживают свои позиции.
В оккупированной Запорожской области коллаборационисты собирают данные и агитируют за участие в незаконных российских выборах
Коллаборационисты в оккупированном Запорожье собирают информацию от двери до двери и агитируют за участие в российских выборах, чтобы искусственно повысить явку и создать впечатление легитимности.
Украинские гимнасты завоевали "золото" и два "серебра" на первом этапе Кубка мира в Каире
Украинские гимнасты завоевали золото и два серебра на первом этапе Кубка мира в Каире, а дзюдоисты - золото и бронзу на турнире Большого шлема в Баку.
Расстрел украинских военнопленных в Авдеевке и Веселом: начато расследование - Офис Генпрокурора
Генеральная прокуратура начала расследование по факту расстрела украинских военнопленных в Авдеевке и Веселом.
В Азербайджане украинские дзюдоистки завоевали три медали: одно "серебро" и две "бронзы"
Украинские дзюдоисты завоевали одну серебряную и две бронзовые медали на международном турнире Большого Шлема в Баку.
Ракетный удар по Краматорску: в ОВА показали разрушения и подсчитали ущерб
Три человека погибли и двое получили ранения в результате российского ракетного обстрела Краматорска, который разрушил два дома и повредил 137 других.
Днепропетровщина: россияне обстреляли Никопольщину, есть разрушения и раненые
Россияне около десяти раз атаковали Никопольский район Днепропетровской области, используя беспилотники-камикадзе, артиллерию и ракеты "Град", повредив инфраструктуру, дома и ранив одного мирного жителя.
Минобороны совершенствует систему психологической помощи военнослужащим и их семьям
Министерство обороны Украины продолжает совершенствовать систему психологической помощи военнослужащим и членам их семей, утверждая изменения в нормативно-правовые акты, регулирующие эту сферу.
80 тысяч гривен за пеший маршрут: дрон ГПСУ снял нарушителей границы, во время их попытки нелегально попасть в Молдову
Шесть человек, которые заплатили по 80 000 гривен в интернете за пеший маршрут из Украины в Молдову, были задержаны пограничниками за попытку незаконного пересечения границы с Молдовой.