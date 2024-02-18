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Великобритания продлила визы для украинцев еще на 18 месяцев - до сентября 2026 года

Великобритания продлила визы для украинцев еще на 18 месяцев - до сентября 2026 года

Киев  •  УНН

18 февраля 2024, 19:22  •  20283 просмотра

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Украинцы, которые вынужденно выехали из Украины в Великобританию из-за полномасштабной войны, смогут продлить свои британские визы до сентября 2026 года.

В Великобритании согласовали новый порядок продления визы для украинцев. Согласно ему люди, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за вторжения России почти два года назад, смогут оставаться в Великобритании до сентября 2026 года. Об этом пишут британские медиа передает УНН.

Эта новая схема продления визы дает украинцам в Великобритании уверенность и уверенность в их будущем, поскольку эта война продолжается, и мы будем продолжать предоставлять безопасное убежище для тех, кто убегает от конфликта.

- сказал Том Персглоув, министр границ.

Детали

Отмечается, что ранее выданные визы предоставляли украинцам право находиться в Великобритании в течение трех лет по таким программам, как Homes for Ukraine, Ukraine Family Scheme и Ukraine Extension Scheme. Впрочем срок их действия заканчиваются в марте 2025 года.

Поэтому Министерство внутренних дел Великобритании сообщило, что лица по одной из визовых схем теперь смогут подать заявку на продление визы, а следовательно и права находиться в стране до сентября 2026 года и иметь одинаковые права на доступ к работе, льготам, медицинской помощи и образованию.

Дополнительно

По данным медиа, с начала полномасштабного вторжения россии в Украину 24 февраля 2022 года более 283 тысяч украинцев получили или продлили убежище.

В течение нескольких месяцев после начала конфликта многие британцы предложили открыть свои дома для беженцев, которые бежали от конфликта.

Для тех, кто успешно зарегистрировался, чтобы стать спонсором и был подобран украинский гость или семья, они получают 350 фунтов стерлингов в месяц в течение первого года пребывания их гостей в Великобритании и 500 фунтов стерлингов на второй год.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Фелисити Бьюкан сказала, что хочет отдать должное тем спонсорам по всей стране, которые проявили "чрезвычайную щедрость", но добавила, что нужно будет выдвинуть больше.

Правительство продолжает предоставлять им выплаты "благодарности" в знак признания их поддержки. Чем больше семей прибудет, нам понадобится больше спонсоров. Я призываю всех, кто заинтересован в размещении, проверить свою правомочность и подать заявку как можно скорее. 

 - сказала она.
Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

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UK extends visas for Ukrainians for another 18 months - until September 2026
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Великобритания продлила визы для украинцев еще на 18 месяцев - до сентября 2026 года

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