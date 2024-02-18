Великобритания продлила визы для украинцев еще на 18 месяцев - до сентября 2026 года

В Великобритании согласовали новый порядок продления визы для украинцев. Согласно ему люди, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за вторжения России почти два года назад, смогут оставаться в Великобритании до сентября 2026 года. Об этом пишут британские медиа передает УНН.

Эта новая схема продления визы дает украинцам в Великобритании уверенность и уверенность в их будущем, поскольку эта война продолжается, и мы будем продолжать предоставлять безопасное убежище для тех, кто убегает от конфликта. - сказал Том Персглоув, министр границ.

Детали

Отмечается, что ранее выданные визы предоставляли украинцам право находиться в Великобритании в течение трех лет по таким программам, как Homes for Ukraine, Ukraine Family Scheme и Ukraine Extension Scheme. Впрочем срок их действия заканчиваются в марте 2025 года.

Поэтому Министерство внутренних дел Великобритании сообщило, что лица по одной из визовых схем теперь смогут подать заявку на продление визы, а следовательно и права находиться в стране до сентября 2026 года и иметь одинаковые права на доступ к работе, льготам, медицинской помощи и образованию.

Дополнительно

По данным медиа, с начала полномасштабного вторжения россии в Украину 24 февраля 2022 года более 283 тысяч украинцев получили или продлили убежище.

В течение нескольких месяцев после начала конфликта многие британцы предложили открыть свои дома для беженцев, которые бежали от конфликта.

Для тех, кто успешно зарегистрировался, чтобы стать спонсором и был подобран украинский гость или семья, они получают 350 фунтов стерлингов в месяц в течение первого года пребывания их гостей в Великобритании и 500 фунтов стерлингов на второй год.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Фелисити Бьюкан сказала, что хочет отдать должное тем спонсорам по всей стране, которые проявили "чрезвычайную щедрость", но добавила, что нужно будет выдвинуть больше.