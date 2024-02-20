В Британии суд разрешил автомобильный тоннель под объектом всемирного наследия Стоунхендж

Высокий суд Великобритании отклонил жалобу активистов на планы правительства по строительству тоннеля под объектом всемирного наследия ЮНЕСКО Стоунхендж. Впрочем планы тоннеля рядом с монументом вызывают множество возражений со стороны археологов и защитников окружающей среды, передает УНН со ссылкой на Independent и France24.

Детали

Противники проекта стоимостью 1,7 миллиарда фунтов стерлингов (2,1 миллиарда долларов США) указывали на оценку чиновников по планированию, что тоннель может нанести "постоянный и необратимый ущерб" этому месту, которое имеет статус мирового наследия ЮНЕСКО с 1986 года. Как стало известно, согласно 50-страничному решению судьи Высокого суда, министры "справедливо сосредоточились на соответствующей политике", а доказательства протестующих "не дают никаких оснований для того, чтобы подорвать этот вывод".

Следует отметить, что в 2021 году Высокий суд отменил проект тоннеля из-за проблем, которые его строительство могло создать для экологии. Группа Save Stonehenge World Heritage Site и частное лицо, владеющее землей вблизи предложенного места строительства, Энди Ринд-Татт, утверждали, что планы строительства тоннеля, особенно западной секции ближе к Стоунхенджу, могут нанести "постоянный и необратимый вред объекту".

Правительство сначала одобрило подобные планы, но в прошлом году реанимировало проект. После нового решения суда, протестующие заявили, что полны решимости продолжить борьбу.

Хотя это решение является огромным ударом и подвергает объект спонсируемому государством вандализму со стороны National Highway, мы продолжим борьбу. В последние дни существования консервативного правительства, которое нанесло стране столько вреда, мы не можем позволить ему уничтожить и наше наследие - сказал Джон Адамс, председатель группы.

Что такое Стоунхендж

Гигантское каменное сооружение неподалеку от города Солсбери в английском графстве Уилтшир было построено около пяти тысяч лет назад - примерно в ту же пору, что и египетские пирамиды.

Кто и зачем построил этот мегалитический комплекс, до сих пор точно неясно. Территория вокруг Стоунхенджа похоже, имела большое значение для друидов в неолитической Британии. В знаковые с точки зрения астрономии дни, у камней Стоунхенджа собираются современные язычники.

В непосредственной близости от Стоунхенджа находится менее известный каменный круг Эйвбери Ринг, курган Вест Кеннет Лонг Барроу, который, как полагают, даже старше Стоунхенджа, и искусственно построенный меловой курган Силбери Хилл, самый высокий доисторический курган, созданный человеком в Европе, о назначении которого до сих пор идут споры.

Напомним,

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