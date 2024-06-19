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У Британії двоє активістів розпилили помаранчеву фарбу на Стоунхендж

Київ • УНН

 • 20139 перегляди

Двоє екоактивістів з руху "Just Stop Oil", 21-річний студент і 73-річний активіст, розпорошили помаранчеву фарбу на знаменитий пам'ятник Стоунхендж, щоб привернути увагу до проблем навколишнього середовища.

У Британії двоє активістів розпилили помаранчеву фарбу на Стоунхендж

У середу, 19 червня, члени руху Just Stop Oil розпилили помаранчеву фарбу на відому кам’яну пам’ятку Стоунхендж.  Таким чином вони хотіли привернути увагу до проблем екології. Про це пише УНН з посиланням на сторінку Just Stop Oil в X.

Деталі 

На відео, викладених у соціальних мережах, видно, як двоє людей у білих футболках з написом Just Stop Oil підбігають до монолітів Стоунхенджа з балончиками, розпилюючи фарбу.

Присутні поруч люди, ймовірно, інші туристи, намагалися перешкодити протестувальникам, відтягуючи їх. Один протестувальник зупинився й сів на траву, схрестивши ноги, а іншу з місця події відтягнула жінка.

У Just Stop Oil заявили, що протестувальниками були 21-річна студентка Оксфорду Ніам Лінч і 73-річний Раджан Найду з Бірмінгему. Вони обприскали Стоунхендж "порошковою фарбою".

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Уряд Великої Британії взяв на себе зобов'язання виконати початкову вимогу Just Stop Oil – "ніякої нової нафти і газу". Однак ми всі знаємо, що цього недостатньо. Продовження спалювання вугілля, нафти і газу призведе до смерті мільйонів людей

- заявили активісти.

Доповнення

Представник організації English Heritage, яка опікується збереженням пам’яток Великої Британії, назвав розпилення фарби на камені Стоунхенджу "надзвичайно прикрим". Він додав, що куратори організації вивчають ступінь пошкоджень.

Як пише CNN, поліція заарештувала двох протестувальників "за підозрою в пошкодженні пам'ятника старовини".

Нагадаємо

Двоє екологічних активістів вилили суп на броньоване скло, що захищає картину "Мона Ліза" в музеї Лувр у Парижі, щоб просувати "право на здорове і стійке харчування".

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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