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У Німеччині екоактивісти штурмували завод Tesla, щоб зупинити розширення підприємства

У Німеччині екоактивісти штурмували завод Tesla, щоб зупинити розширення підприємства

Київ • УНН

 • 23463 перегляди

Активісти протестували проти розширення заводу Tesla під Берліном, деякі з них проривалися через паркани і вступали в сутички з поліцією, що призвело до поранень з обох сторін і кількох арештів.

В Німеччині група ліворадикальних активістів влаштувала протест проти розширення автомобільного заводу Tesla, що неподалік Берліна. Про це пише німецьке видання Bild, передає УНН.

Деталі 

Під час протесту деякі демонстранти прорвалися через колії заводської залізниці і перелізли через паркани, що призвело до сутичок з поліцією. Один активіст отримав поранення, постраждали також троє поліцейських.

Зазначається, що правоохоронці охороняли залізничні колії, лінії електро- та водопостачання, а також трансформаторну підстанцію поблизу автозаводу.

Тим часом активісти виклали відео, як вони гуртом біжать по полю у бік заводу. Самі демонстранти кажуть, що поліція "дезорінтована". 

Як пояснили у виданні, демонстранти змогли прорватися, оскільки територія заводу занадто велика для того, щоб убезпечити всі можливі місця. За попередньою інформацією поліції затримала кількох учасників акції. 

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Доповнення

Активісти також спробували заблокувати колишній аеродром у Нойхарденберзі, де тимчасово припарковані автомобілі Tesla, що посилило напруженість навколо діяльності компанії.

Наразі активістам поки що не вдалося прорватися на завод Tesla. Деякі з них заблокували під'їзні шляхи, що ведуть до заводу Tesla. Решта протестувальників зібралися на акцію біля заводу.

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Контекст 

Tesla планує розширити приміщення Giga Berlin на 170 гектарів, подвоївши виробничу потужність підприємства до 1 мільйона одиниць на рік. Проте, жителі німецького міста Грюнхайде, на околицях якого збудований цей завод, проголосували проти розширення під час опитування, проведеного раніше цього року.

Коаліція самопроголошених антикапіталістичних протестних груп Disrupt, стверджує, що розширення потребуватиме розчищення ділянок навколишнього лісу і ще більше перевантажить місцеве водопостачання.

Нагадаємо

Компанія Tesla відкликає 3878 своїх Cybertrucks 2024 року випуску після того, як виявила, що педаль акселератора може застрягти, що потенційно може спричинити ненавмисне прискорення автомобіля та збільшити ризик аварії.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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