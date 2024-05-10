В Германии экоактивисты штурмовали завод Tesla, чтобы остановить расширение предприятия

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
  •  105038 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  128585 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  136300 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  131595 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  147988 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  129247 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  132405 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  121858 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  167929 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150705 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

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США готовят для Украины новый пакет пакет военной помощи на 400 миллионов долларов - Politico

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7 мая 2024, 11:15  •  306852 просмотра

В Германии экоактивисты штурмовали завод Tesla, чтобы остановить расширение предприятия

Активисты протестовали против расширения завода Tesla под Берлином, некоторые из них прорывались через заборы и вступали в стычки с полицией, что привело к ранениям с обеих сторон и нескольким арестам.

Новости Мира •   •  6087 просмотра
В Германии экоактивисты штурмовали завод Tesla, чтобы остановить расширение предприятия

Почти 200 политических партий не выполнили требование закона об отчетности в НАПК

После завершения отчетной кампания за 2020-2023 годы для политических партий НАПК сообщило, что почти 200 партий не подали отчетов или подали их частично, за что им грозят штрафы в размере от 5 100 до 6 800 гривен.

политика •   •  9080 просмотра
Почти 200 политических партий не выполнили требование закона об отчетности в НАПК

Оккупанты продолжают атаковать Херсонщину, ранены мирные жители

В результате российских обстрелов в Казацком Херсонской области ранения получила 49-летняя женщина, а в Бериславе - 48-летний мужчина.

Война •   •  9794 просмотра
Оккупанты продолжают атаковать Херсонщину, ранены мирные жители

США готовят для Украины новый пакет пакет военной помощи на 400 миллионов долларов - Politico

США планируют объявить о новом пакете военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов, включающем ракеты Patriot, зенитные ракеты Stinger, боевые машины Bradley, MRAP, противотанковые комплексы Javelin и другие боеприпасы.

Война •   •  11768 просмотра
США готовят для Украины новый пакет пакет военной помощи на 400 миллионов долларов - Politico

Взрыв прогремел в Запорожье

Около 17:30 на Запорожье произошел взрыв, как сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, после предварительных сообщений об угрозе баллистики.

Война •   •  13677 просмотра
Взрыв прогремел в Запорожье

Почти пять миллионов гривен и автомобиль: НАПК выявило необоснованные активы у чиновника МВД на Днепропетровщине

У руководителя территориального сервисного центра МВД Украины в Днепропетровской области обнаружили почти 7 млн грн незаконных активов, в том числе 4,9 млн грн наличными и автомобиль Škoda Kodiaq стоимостью более 2 млн грн.

Криминал и ЧП •   •  11538 просмотра
Почти пять миллионов гривен и автомобиль: НАПК выявило необоснованные активы у чиновника МВД на Днепропетровщине

Саммит мира, соглашение по безопасности и коалиция по разминированию: Зеленский поговорил с премьером Исландии

Президент Зеленский провел первый телефонный разговор с новым премьер-министром Исландии Бьярни Бенедиктссоном, поздравил его, пригласил на Мирный саммит в Швейцарии и обсудил подготовку к саммиту Украина-Северная Европа и двустороннего соглашения о безопасности.

политика •   •  11390 просмотра
Саммит мира, соглашение по безопасности и коалиция по разминированию: Зеленский поговорил с премьером Исландии

Захват Часового Яра не будет "решающего значения": Павлюк о возможности потери города

Командующий Сухопутных войск Александр Павлюк убежден, что потеря украинскими войсками города Часов Яр в Донецкой области не будет решающей.

Война •   •  12493 просмотра
Захват Часового Яра не будет "решающего значения": Павлюк о возможности потери города

Повышение акцизов на некоторые алкогольные напитки и топливо одобрило правительство - Мельничук

Кабинет министров одобрил законопроект по приведению украинского акцизного законодательства в соответствие с нормами ЕС, включая определение понятия "промежуточные продукты", повышение ставок акцизного налога на такие продукты и топливо до минимального уровня ЕС до 2028 года, а также уточнение термина "средневзвешенная розничная цена на сигареты".

Экономика •   •  10909 просмотра
Повышение акцизов на некоторые алкогольные напитки и топливо одобрило правительство - Мельничук

Кампания по отвлечению от фактов хищения средств у американских инвесторов: в "Грейн Инвест Украина" опровергли обвинения в адрес своего бенефициара

Компания Grain Invest Ukraine отвергла обвинения в адрес своего бенефициара Важи Джаши, уточнив, что он является гражданином США и не имеет бизнеса в россии, и заявив, что обвинения являются попыткой отвлечь внимание от хищения средств американских инвесторов украинскими "бизнесменами".

Новости Бизнеса •   •  6631 просмотра
Кампания по отвлечению от фактов хищения средств у американских инвесторов: в "Грейн Инвест Украина" опровергли обвинения в адрес своего бенефициара