В Германии экоактивисты штурмовали завод Tesla, чтобы остановить расширение предприятия

В Германии группа леворадикальных активистов устроила протест против расширения автомобильного завода Tesla, недалеко от Берлина. Об этом пишет немецкое издание Bild, передает УНН.

Детали

Во время протеста некоторые демонстранты прорвались через пути заводской железной дороги и перелезли через заборы, что привело к столкновениям с полицией. Один активист получил ранения, пострадали также трое полицейских.

Отмечается, что правоохранители охраняли железнодорожные пути, линии электро- и водоснабжения, а также трансформаторную подстанцию вблизи автозавода.

Тем временем активисты выложили видео, как они вместе бегут по полю в сторону завода. Сами демонстранты говорят, что полиция "дезориентирована".

Как пояснили в издании, демонстранты смогли прорваться, поскольку территория завода слишком большая для того, чтобы обезопасить все возможные места. По предварительной информации полиции задержала нескольких участников акции.

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Дополнение

Активисты также попытались заблокировать бывший аэродром в Нойхарденберге, где временно припаркованы автомобили Tesla, что усилило напряженность вокруг деятельности компании.

Сейчас активистам пока не удалось прорваться на завод Tesla. Некоторые из них заблокировали подъездные пути, ведущие к заводу Tesla. Остальные протестующие собрались на акцию возле завода.

Контекст

Tesla планирует расширить помещения Giga Berlin на 170 гектаров, удвоив производственную мощность предприятия до 1 миллиона единиц в год. Однако, жители немецкого города Грюнхайде, в окрестностях которого построен этот завод, проголосовали против расширения во время опроса, проведенного ранее в этом году.

Коалиция самопровозглашенных антикапиталистических протестных групп Disrupt, утверждает, что расширение потребует расчистки участков окружающего леса и еще больше перегрузит местное водоснабжение.

Напомним,

Компания Tesla отзывает 3878 своих Cybertrucks 2024 года выпуска после того, как обнаружила, что педаль акселератора может застрять, что потенциально может привести к непреднамеренному ускорению автомобиля и увеличить риск аварии.