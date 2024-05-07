Tesla проводит масштабные сокращения - от руководителей до менее важных работников

Tesla активизировала кампанию увольнений, которые коснулись всех уровней компании. В своем стремлении сократить операционные расходы Илон Маск не обошел ни одного отдела, - сокращения коснулись даже разработчиков программного обеспечения, сервисов и инженерного персонала, передает УНН со ссылкой на Business Insider.

Детали

Компания Илона Маска, которая производит электромобили проводит уже четвертую неделю увольнений.

Отмечается, что больше всего пострадали от сокращений отделы, связанные с разработкой программного обеспечения и управлением услугами. Вместе с тем, один из источников Business Insider, который до сих пор работает в Tesla, говорит, что ждет сообщения от Илона Маска о продолжении сокращения рабочих мест.

Илон Маск заявил, что уволит около 10% рабочей силы, но эта цифра, похоже, растет, приближаясь к 20%. В последние недели дискуссию вызвало сокращение всей команды Supercharger, в то же время говорят о создании совершенно нового рекламного отдела. Некоторые отделы "уничтожены", впрочем, как пишет издание - через короткое время потребуют повторного найма.

Справочно

В первом квартальном отчете Tesla 2024 года прибыль компании упала на девять процентов, что значительно меньше, чем прогнозировали эксперты и аналитики. Продажи и прибыль Tesla упали примерно на 50% по сравнению с 2023 годом.

Напомним,

Акции Tesla упали на 5,5% на фоне объявления о сотне увольнений, включая закрытие двух подразделений и уход двух высокопоставленных руководителей.