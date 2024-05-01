Акції Tesla впали на понад 5% на тлі оголошення про закриття двох підрозділів автовиробника

ukenru
17:57 • 54596 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 80283 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 90182 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

14:28 • 193611 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 143630 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 137657 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 129123 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 120637 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112400 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 130047 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
62 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 131681 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 103225 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 108473 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

14:13 • 117241 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

14:45 • 88452 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 193632 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 359996 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 426354 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 435985 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 346454 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 80283 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 108473 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 103225 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 91896 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 103763 перегляди
Актуальне
Акції Tesla впали на понад 5% на тлі оголошення про закриття двох підрозділів автовиробника

Акції Tesla впали на понад 5% на тлі оголошення про закриття двох підрозділів автовиробника

Київ • УНН

 • 22459 перегляди

Акції Tesla впали на 5,5% на тлі оголошення про сотні звільнень, включаючи закриття двох підрозділів і відхід двох високопоставлених керівників.

Акції Tesla напередодні впали на 5,5%, водночас Ілон Маск оголосив про сотні звільнень, в тому числі двох високопоставлених керівників, передає УНН із посиланням на Business Insider та Le Courrier.

Деталі

Акції Tesla впали на 5,5% у вівторок на тлі повідомлень про сотні звільнень

 – пише видання Business Insider. 

Вказується, що генеральний директор компанії Ілон Маск оголосив про закриття двох підрозділів автовиробника та скорочення 500 співробітників. Ілон Маск надіслав електронного листа керівникам компанії в понеділок увечері, в якому повідомив, що старший директор з питань зарядки електромобілів Ребекка Тінуччі покине компанію. Директор автомобільних програм та ініціатив з розробки нових продуктів Деніел Хо (Daniel Ho) також звільнився разом з усіма співробітниками.

Image

Довідково

Згідно з останнім річним звітом, наприкінці грудня в компанії Tesla працювало близько 140 000 осіб. Виробник нещодавно підписав угоди з конкурентами, щоб їхні електромобілі могли використовувати мережу суперчарджерів Tesla (більш потужних), які набагато більш розвинені, ніж їхні власні.

23 квітня компанія оголосила, що її чистий прибуток у першому кварталі скоротився на 55% на тлі посилення конкуренції та слабкого ринку.

Нагадаємо

Короткий візит Ілона Маска до Китаю відразу приніс дивіденди: компанія Tesla здолала дві ключові перешкоди на шляху впровадження своєї системи допомоги водієві на найбільшому у світі автомобільному ринку.

SpaceX запустила 23 супутники Starlink на низьку навколоземну орбіту з мису Канаверал на ракеті Falcon 9, що стало 29-м цільовим запуском супутників Starlink у 2024 році.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини СвітуТехнології
spacexSpaceX
tesla-inkTesla Inc
ilon-maskІлон Маск
kytaiКитай
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,346.50
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,818.50