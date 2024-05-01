Акції Tesla впали на понад 5% на тлі оголошення про закриття двох підрозділів автовиробника
Київ • УНН
Акції Tesla впали на 5,5% на тлі оголошення про сотні звільнень, включаючи закриття двох підрозділів і відхід двох високопоставлених керівників.
Акції Tesla напередодні впали на 5,5%, водночас Ілон Маск оголосив про сотні звільнень, в тому числі двох високопоставлених керівників, передає УНН із посиланням на Business Insider та Le Courrier.
Деталі
Акції Tesla впали на 5,5% у вівторок на тлі повідомлень про сотні звільнень
Вказується, що генеральний директор компанії Ілон Маск оголосив про закриття двох підрозділів автовиробника та скорочення 500 співробітників. Ілон Маск надіслав електронного листа керівникам компанії в понеділок увечері, в якому повідомив, що старший директор з питань зарядки електромобілів Ребекка Тінуччі покине компанію. Директор автомобільних програм та ініціатив з розробки нових продуктів Деніел Хо (Daniel Ho) також звільнився разом з усіма співробітниками.
Довідково
Згідно з останнім річним звітом, наприкінці грудня в компанії Tesla працювало близько 140 000 осіб. Виробник нещодавно підписав угоди з конкурентами, щоб їхні електромобілі могли використовувати мережу суперчарджерів Tesla (більш потужних), які набагато більш розвинені, ніж їхні власні.
23 квітня компанія оголосила, що її чистий прибуток у першому кварталі скоротився на 55% на тлі посилення конкуренції та слабкого ринку.
Нагадаємо
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