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Актуальне
SpaceX запустив 23 супутники Starlink на Falcon 9 з мису Канаверал

SpaceX запустив 23 супутники Starlink на Falcon 9 з мису Канаверал

Київ • УНН

 • 21035 перегляди

SpaceX запустила 23 супутники Starlink на низьку навколоземну орбіту з мису Канаверал на ракеті Falcon 9, що стало 29-м цільовим запуском супутників Starlink у 2024 році.

Напередодні ракета-носій Falcon 9 вивела 23 малих супутники Starlink на низьку навколоземну орбіту зі стартового комплексу 40 (SLC-40) на космодромі на мисі Канаверал у штаті Флорида. Запуск Falcon 9 у неділю ввечері став 29-м цільовим запуском супутників Starlink у 2024 році. Про це передає УНН із посиланням на Satnews та Spaceflight Now.

Деталі

SpaceX запустила серію супутників високошвидкісного Інтернету Starlink. Запуск Falcon 9 у неділю ввечері знаменує собою 29-й спеціальний запуск супутника Starlink у 2024 році.

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Місія Starlink 6-54 була запущена о 18:08 за східним часом (22:08 UTC) з космічного стартового комплексу 40 (SLC-40) на станції космічних сил на мисі Канаверал (CCSFS).

23 супутники Starlink приєдналися до 5874 супутників, які зараз знаходяться на орбіті, згідно з даними, зібраними 24 квітня астрономом і експертом з орбітального відстеження Джонатаном Макдауелом. До цього запуску в 2024 році було запущено 633 супутники Starlink.

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Довідково

У 2024 році це 81-а спроба запуску на орбіту SpaceX, 343-я місія, 43-я в цьому році.

SpaceX публічно не оголосила, що ракета SpaceX Falcon 9 запустить партію інтернет-супутників Starlink із стартового комплексу 40 станції космічних сил на мисі Канаверал, однак навігаційне попередження Національного агентства геопросторової розвідки показує, що це вікно запуску відкриється в неділю, 28 квітня 2024 року.

Нагадаємо

Компанія SpaceX, що належить американському мільярдеру Ілону Маску, веде будівництво мережі із сотень супутників-шпигунів у рамках секретного контракту з розвідкою США.

Пентагон заплатив SpaceX 23 мільйони доларів за розгортання терміналів Starlink в Україні в рамках американської допомоги у сфері безпеки.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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