SpaceX запустил 23 спутника Starlink на Falcon 9 с мыса Канаверал

Накануне ракета-носитель Falcon 9 вывела 23 малых спутника Starlink на низкую околоземную орбиту со стартового комплекса 40 (SLC-40) на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида. Запуск Falcon 9 в воскресенье вечером стал 29-м целевым запуском спутников Starlink в 2024 году. Об этом передает УНН со ссылкой на Satnews.

Детали

SpaceX запустила серию спутников высокоскоростного Интернета Starlink. Запуск Falcon 9 в воскресенье вечером знаменует собой 29-й специальный запуск спутника Starlink в 2024 году.

Миссия Starlink 6-54 была запущена в 18:08 по восточному времени (22:08 UTC) с космического стартового комплекса 40 (SLC-40) на станции космических сил на мысе Канаверал (CCSFS).

23 спутника Starlink присоединились к 5874 спутникам, которые сейчас находятся на орбите, согласно данным, собранным 24 апреля астрономом и экспертом по орбитальному отслеживанию Джонатаном Макдауэлом. До этого запуска в 2024 году было запущено 633 спутника Starlink.

Справочно

В 2024 году это 81-я попытка запуска на орбиту SpaceX, 343-я миссия, 43-я в этом году.

SpaceX публично не объявила, что ракета SpaceX Falcon 9 запустит партию интернет-спутников Starlink со стартового комплекса 40 станции космических сил на мысе Канаверал, однако навигационное предупреждение Национального агентства геопространственной разведки показывает, что это окно запуска откроется в воскресенье, 28 апреля 2024 года.

Напомним,

Компания SpaceX, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, ведет строительство сети из сотен спутников-шпионов в рамках секретного контракта с разведкой США.

Пентагон заплатил SpaceX 23 миллиона долларов за развертывание терминалов Starlink в Украине в рамках американской помощи в сфере безопасности.