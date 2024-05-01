Акции Tesla упали более чем на 5% на фоне объявления о закрытии двух подразделений автопроизводителя

Акции Tesla накануне упали на 5,5%, в то же время Илон Маск объявил о сотнях увольнений, в том числе двух высокопоставленных руководителей, передает УНН со ссылкой на Business Insider и Le Courrier.

Детали

Акции Tesla упали на 5,5% во вторник на фоне сообщений о сотнях увольнений - пишет издание Business Insider.

Указывается, что генеральный директор компании Илон Маск объявил о закрытии двух подразделений автопроизводителя и сокращении 500 сотрудников. Илон Маск направил электронное письмо руководителям компании в понедельник вечером, в котором сообщил, что старший директор по вопросам зарядки электромобилей Ребекка Тинуччи покинет компанию. Директор автомобильных программ и инициатив по разработке новых продуктов Дэниел Хо (Daniel Ho) также уволился вместе со всеми сотрудниками.

Справочно

Согласно последнему годовому отчету, в конце декабря в компании Tesla работало около 140 000 человек. Производитель недавно подписал соглашения с конкурентами, чтобы их электромобили могли использовать сеть суперчарджеров Tesla (более мощных), которые гораздо более развиты, чем их собственные.

23 апреля компания объявила, что ее чистая прибыль в первом квартале сократилась на 55% на фоне усиления конкуренции и слабого рынка.

Напомним,

Короткий визит Илона Маска в Китай сразу принес дивиденды: компания Tesla преодолела два ключевых препятствия на пути внедрения своей системы помощи водителю на крупнейшем в мире автомобильном рынке.

SpaceX запустила 23 спутника Starlink на низкую околоземную орбиту с мыса Канаверал на ракете Falcon 9, что стало 29-м целевым запуском спутников Starlink в 2024 году.