Tesla проводить масштабні скорочення – від керівників до менш важливих працівників
Київ • УНН
Компанія Tesla проводить масштабні звільнення на всіх рівнях, включаючи керівників, розробників програмного забезпечення, сервісні служби та інженерний персонал, оскільки Ілон Маск прагне скоротити операційні витрати, причому скорочення робочих місць потенційно може сягнути 20% робочої сили.
Tesla активізувала кампанію звільнень, які торкнулися всіх рівнів компанії. У своєму прагненні скоротити операційні витрати Ілон Маск не оминув жодного відділу, - скорочення торкнулись навіть розробників програмного забезпечення, сервісів та інженерного персоналу, передає УНН із посиланням на Business Insider.
Деталі
Компанія Ілона Маска, яка виробляє електромобілі проводить вже четвертий тиждень звільнень.
Зазначається, що найбільше постраждали від скорочень відділи, що пов'язані з розробкою програмного забезпечення та управлінням послугами. Разом з тим, одне з джерел Business Insider, який досі працює в Tesla, каже, що чекає повідомлення від Ілона Маска щодо продовження скорочення робочих місць.
Ілон Маск заявив, що звільнить близько 10% робочої сили, але ця цифра, схоже, зростає, наближаючись до 20%. Останніми тижнями дискусію викликало скорочення всієї команди Supercharger, водночас кажуть про створення абсолютно нового рекламного відділу. Деякі відділи "знищені", втім, як пише видання - через короткий час потребуватимуть повторного найму.
Довідково
У першому квартальному звіті Tesla 2024 року прибуток компанії впав на дев'ять відсотків, що значно менше, ніж прогнозували експерти та аналітики. Продажі і прибуток Tesla впали приблизно на 50% у порівнянні з 2023 роком.
Нагадаємо
Акції Tesla впали на 5,5% на тлі оголошення про сотні звільнень, включаючи закриття двох підрозділів і відхід двох високопоставлених керівників.