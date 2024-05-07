Tesla проводить масштабні скорочення – від керівників до менш важливих працівників

ukenru
16:38 • 31583 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

14:28 • 124421 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 110086 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 114430 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 111399 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 113824 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 107701 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 128839 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 142101 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 143578 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
3.1 м/с
53 %
749 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

29 березня, 07:29 • 105567 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

29 березня, 07:57 • 101070 перегляди
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

12:10 • 98265 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 50270 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

14:13 • 72018 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 124431 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 309193 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 399791 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 411626 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 324002 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 50270 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 45313 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 79668 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 94560 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 102917 перегляди
Актуальне
Tesla проводить масштабні скорочення – від керівників до менш важливих працівників

Tesla проводить масштабні скорочення – від керівників до менш важливих працівників

Київ • УНН

 • 18574 перегляди

Компанія Tesla проводить масштабні звільнення на всіх рівнях, включаючи керівників, розробників програмного забезпечення, сервісні служби та інженерний персонал, оскільки Ілон Маск прагне скоротити операційні витрати, причому скорочення робочих місць потенційно може сягнути 20% робочої сили.

Tesla активізувала кампанію звільнень, які торкнулися всіх рівнів компанії. У своєму прагненні скоротити операційні витрати Ілон Маск не оминув жодного відділу, - скорочення торкнулись навіть розробників програмного забезпечення, сервісів та інженерного персоналу, передає УНН із посиланням на Business Insider.

Деталі

Компанія Ілона Маска, яка виробляє електромобілі проводить вже четвертий тиждень звільнень.

Зазначається, що найбільше постраждали від скорочень відділи, що пов'язані з розробкою програмного забезпечення та управлінням послугами. Разом з тим, одне з джерел Business Insider, який досі працює в Tesla, каже, що чекає повідомлення від Ілона Маска щодо продовження скорочення робочих місць.

Ілон Маск заявив, що звільнить близько 10% робочої сили, але ця цифра, схоже, зростає, наближаючись до 20%. Останніми тижнями дискусію викликало скорочення всієї команди Supercharger, водночас кажуть про створення абсолютно нового рекламного відділу. Деякі відділи "знищені", втім, як пише видання - через короткий час потребуватимуть повторного найму.

Довідково

У першому квартальному звіті Tesla 2024 року прибуток компанії впав на дев'ять відсотків, що значно менше, ніж прогнозували експерти та аналітики. Продажі і прибуток Tesla впали приблизно на 50% у порівнянні з 2023 роком.

Нагадаємо

Акції Tesla впали на 5,5% на тлі оголошення про сотні звільнень, включаючи закриття двох підрозділів і відхід двох високопоставлених керівників.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини СвітуТехнології
tesla-inkTesla Inc
ilon-maskІлон Маск
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,193.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,821.36