В Британии двое активистов распылили оранжевую краску на Стоунхендж

В среду, 19 июня, члены движения Just Stop Oil распылили оранжевую краску на известную каменную достопримечательность Стоунхендж.Таким образом, они хотели привлечь внимание к проблемам экологии.Об этом пишет со ссылкой на страницу Just Stop Oil в X.

детали

Видео, размещенное в социальных сетях, показывает, как два человека в белых футболках с надписью Just Stop Oil подбегают к монолитам Стоунхенджа с баллончиками, распыляя краску.

Присутствующие рядом люди, вероятно, другие туристы, пытались воспрепятствовать протестующим, оттаскивая их. Один протестующий остановился и сел на траву, скрестив ноги, а другую с места происшествия оттащила женщина.

В Just Stop Oil заявили, что протестующими были 21-летняя студентка Оксфорда на Линч и 73-летний Раджан Найду из Бирмингема. Они опрыскали Стоунхендж "порошковой краской".

В Германии экоактивисты штурмовали завод Tesla, чтобы остановить расширение предприятия

Правительство Великобритании взяло на себя обязательство выполнить первоначальное требование Just Stop Oil – "никакой новой нефти и газа". Однако все мы знаем, что этого недостаточно. Продолжающееся сжигание угля, нефти и газа приведет к гибели миллионов людей - заявили активисты.

Дополнение

Представитель организации English Heritage, которая занимается сохранением памятников Великобритании, назвал распыление краски на камне Стоунхенджа "чрезвычайно досадным". Он добавил, что кураторы организации изучают степень повреждений.

Как пишет CN, полиция арестовала двух протестующих "по подозрению в повреждении памятника старины".

Напомним

Два экологических активиста вылили суп на бронированное стекло, защищающее картину "Мона Лиза" в Музее Лувра в Париже, чтобы продвигать "право на здоровое и устойчивое питание".