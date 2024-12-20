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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Объединял древних британцев тысячи лет до нашей эры: новое открытие о назначении Стоунхенджа

Объединял древних британцев тысячи лет до нашей эры: новое открытие о назначении Стоунхенджа

Киев  •  УНН

 • 39606 просмотра

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Ученые обнаружили, что Стоунхендж мог быть символом объединения древних британцев. Исследование показало, что 6-тонный Алтарный камень был установлен между 2500-2020 годами до н.э.

Новое исследование утверждает что, люди неолита могли переместить блок весом 6 метрических тонн. Сообщает УНН со ссылкой на New Scientist.

Детали

Почему Стоунхендж был построен несколько тысяч лет назад, долгое время оставалось одной из самых больших загадок. Недавно появились выводы нового исследования. Ученые считают, что Стоунхендж был символом объединения в Британии еще в период каменного века.

В научной статье, опубликованной в журнале Archaeology International, ученые анализируют происхождение шеститонного Алтарного камня. Исследователи считают, что алтарный камень был помещен в центральную часть Стоунхенджа во время этапа перестройки.

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Точная дата неизвестна, впрочем авторы исследования считают, что камень прибыл между 2500 и 2020 годами до нашей эры. Именно во время этой фазы перестройки строители Стоунхенджа построили большие камни, чтобы образовать внешний круг и внутреннюю подкову из трилитонов или парных вертикальных камней, соединенных горизонтальными каменными балками.

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Но следует добавить, что строительство Стоунхенджа началось еще в 3000 году до нашей эры и происходило в несколько этапов в районе, впервые заселенном еще 5000-6000 лет назад.

Справочно

Алтарный камень является самым большим из голубых камней, использованных для строительства Стоунхенджа. Сегодня Алтарный камень лежит у подножия самого большого трилитона, и его едва видно, выглядывая сквозь траву.

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Интересно, что во время зимнего и летнего солнцестояния памятник выравнивается по солнцу.

Назначение Стоунхенджа 

Далекие связи Стоунхенджа добавляют веса теории о том, что неолитический памятник мог иметь определенную объединяющую цель в древней Британии, в дополнение к его символическому значению.

Тот факт, что все его камни происходят из отдаленных регионов, что делает его уникальным среди более 900 каменных кругов в Британии, позволяет предположить, что каменный круг мог иметь как политическое, так и религиозное назначение

- объяснил ведущий автор исследования профессор Майк Паркер Пирсон из Института археологии

Напомним,

Ранее УНН сообщал, что согласно выводам ученых, центральный камень Стоунхенджа был доставлен из северо-восточной Шотландии, а не из Уэльса. Это указывает на существование древних торговых сетей и более сложную социальную организацию тысячи лет назадв.

В Британии двое активистов распылили оранжевую краску на Стоунхендж19 июн. 2024, 16:27 • 19988 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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