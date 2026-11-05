Вчені відкинули головну версію походження вівтарного каменю Стоунхенджа

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Група геологів провела незліченну кількість годин на шотландських пагорбах, що потерпають від суворих вітрів, намагаючись з’ясувати походження одного з найбільш загадкових елементів Стоунхенджа. За їх словами, результати аналізів свідчать, що камінь міг бути привезений з інших частин Шотландії, північної Англії або навіть з Ірландії, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Як зазначається в новому науковому звіті, походження "вівтарного каменю" Стоунхенджа досі залишається невідомим, а самі дослідники, можливо, шукали зовсім не там, де слід.

Один із науковців назвав історію походження цього каменю "загадкою", інший — "геологічним детективом", який поки що не має чіткої розв’язки.

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Ситуація змінилася у 2024 році, коли фахівці з університетів Лондона, Уельсу та Австралії дослідили зерна пісковику, взяті з вівтарного каменю. Вони висунули гіпотезу, що камінь походить із північно-східної Шотландії — місцевості, розташованої на відстані понад 400 миль (близько 640 км) від Стоунхенджа.

Один із членів команди назвав це відкриття "приголомшливим". Воно породило дискусії про те, як саме шеститонний камінь міг бути доставлений до місця призначення — на санях чи, можливо, морем? — а також про те, які тісні зв’язки на великих відстанях могли існувати між людьми епохи неоліту.

До дослідження залучили додаткових експертів із Канади, Італії, Швеції та Шотландії. Вони детально вивчили склад кам’яної плити, зокрема провели неруйнівний аналіз самого каменю на місці його знаходження, а також дослідили вісім уламків, що зберігаються в музеях.

Озброївшись отриманими даними, дослідники вирушили до північно-східної Шотландії, сподіваючись знайти точний збіг із місцевими гірськими породами та, таким чином, точно визначити походження вівтарного каменю.

Нік Пірс, почесний професор геохімії на кафедрі географії та наук про Землю в Університеті Аберістуїта, порівняв пошуки походження вівтарного каменю з пошуком голки в стозі сіна.

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"Проблема в тому, що це величезна територія — тисячі квадратних кілометрів. Єдиний спосіб щось з’ясувати — це поїхати туди й знайти зразки", — зазначив він. "Потрібно все ретельно планувати. Один із моїх колег нещодавно був там і потрапив у шторм — а це зовсім не найкращі умови для геологічних польових робіт. Ми відібрали близько 70 зразків, привезли їх до лабораторій і дослідили".

Результати досліджень свідчать: малоймовірно, що камінь вівтаря походить із північно-східної Шотландії.

Пірс зазначив, що не засмучений тим, що таємницю досі не розгадано. "Ми наближаємося до розгадки. У такій геологічній детективній історії виключення ймовірних місць походження є не менш важливим, ніж виявлення нових. Кожна відкинута локація звужує коло пошуків і наближає нас до з’ясування того, звідки насправді походить цей камінь. Я не розчарований. Це частина процесу".

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