Вчені відкинули головну версію походження вівтарного каменю Стоунхенджа

$45.540.1351.250.19
ukenru
16:40 • 8952 перегляди
Меланія Трамп отримала орден від України та передала листи Зеленському та путінуPhoto
Ексклюзив
15:54 • 18250 перегляди
Київ може повністю залишитися без води через тривалі відключення світла: які райони під загрозою
14:28 • 20705 перегляди
Володимира Ценова відправили під арешт із заставою у 15 млн гривеньPhoto
13:47 • 28661 перегляди
Добровільне повернення із СЗЧ: у Міноборони відповіли, коли військових можна залучати до бойових завдань
11:54 • 31095 перегляди
Міжнародні резерви України зросли до $49,1 млрд - допомогли гроші від партнерів
5 листопада, 11:33 • 29621 перегляди
130 людей підозрюють у причетності до заворушень у БорщагівціVideo
5 листопада, 10:50 • 22223 перегляди
Україна отримала від ЄС ще €4,36 млрд
Ексклюзив
5 листопада, 10:39 • 18337 перегляди
Сутички у Петропавлівській Борщагівці: суд взяв під варту підозрюваного Віктора ЄнуPhoto
5 листопада, 09:00 • 19472 перегляди
росія завдала 78 ударів по енергетиці України від початку тижня - Міненерго
5 листопада, 07:28 • 35039 перегляди
Зеленський вперше прокоментував результати виборів у США
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
Угода Трампа з росією щодо дизелю опинилася під загрозою - FT5 листопада, 08:09 • 10681 перегляди
"Це не ті жарти": Зеленський відреагував на заяви Маска про втрати російських солдатів5 листопада, 08:19 • 29001 перегляди
ChatGPT дозволив створювати GIF-анімаціюVideo5 листопада, 08:44 • 20748 перегляди
Бізнесу повернуть 15% вартості української техніки: що можна придбати та як отримати компенсацію12:58 • 15522 перегляди
Адам Драйвер відкинув повернення до "Зоряних війн"14:15 • 8142 перегляди
Публікації
Меланія Трамп зустрілась із представниками України та рф після операції в Олешках - найважливіші деталі та заяви17:09 • 1266 перегляди
Київ може повністю залишитися без води через тривалі відключення світла: які райони під загрозою
Ексклюзив
15:54 • 18218 перегляди
Добровільне повернення із СЗЧ: у Міноборони відповіли, коли військових можна залучати до бойових завдань13:47 • 28644 перегляди
Бізнесу повернуть 15% вартості української техніки: що можна придбати та як отримати компенсацію12:58 • 15523 перегляди
“Куяльник” виходить із боргів і готується розширювати реабілітацію ветеранів: директор санаторію розповів про зміни в роботі закладуPhoto
Ексклюзив
5 листопада, 07:10 • 52211 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Меланія Трамп
Дональд Трамп
Давид Арахамія
Джорджа Мелоні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Італія
Абу-Дабі
Реклама
УНН Lite
Вчені відкинули головну версію походження вівтарного каменю Стоунхенджа17:31 • 42 перегляди
Прогнози покращуються, але акції падають - що відбувається з люксовим брендом Ralph Lauren16:10 • 1948 перегляди
Британський суд визнав ексчоловіка Кеті Перрі винним у зґвалтуванні та сексуальних нападах14:54 • 6766 перегляди
Меланія Трамп обурена агресивною міграційною політикою США через депортацію знайомих14:39 • 7242 перегляди
Адам Драйвер відкинув повернення до "Зоряних війн"14:15 • 8150 перегляди
Актуальне
Опалення
Brent
Фільм
Техніка
Економіст (журнал)

Вчені відкинули головну версію походження вівтарного каменю Стоунхенджа

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Нові аналізи показали, що вівтарний камінь Стоунхенджа, ймовірно, не походить із північно-східної Шотландії. Пошуки джерела тривають.

Вчені відкинули головну версію походження вівтарного каменю Стоунхенджа
Photograph: Nick Pearce/AP

Група геологів провела незліченну кількість годин на шотландських пагорбах, що потерпають від суворих вітрів, намагаючись з’ясувати походження одного з найбільш загадкових елементів Стоунхенджа. За їх словами, результати аналізів свідчать, що камінь міг бути привезений з інших частин Шотландії, північної Англії або навіть з Ірландії, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Як зазначається в новому науковому звіті, походження "вівтарного каменю" Стоунхенджа досі залишається невідомим, а самі дослідники, можливо, шукали зовсім не там, де слід.

Один із науковців назвав історію походження цього каменю "загадкою", інший — "геологічним детективом", який поки що не має чіткої розв’язки.

Вівтар Стоунхенджу походить не з Уельсу, як раніш вважалося - нове дослідження15.08.24, 13:07 • 121847 переглядiв

Ситуація змінилася у 2024 році, коли фахівці з університетів Лондона, Уельсу та Австралії дослідили зерна пісковику, взяті з вівтарного каменю. Вони висунули гіпотезу, що камінь походить із північно-східної Шотландії — місцевості, розташованої на відстані понад 400 миль (близько 640 км) від Стоунхенджа.

Один із членів команди назвав це відкриття "приголомшливим". Воно породило дискусії про те, як саме шеститонний камінь міг бути доставлений до місця призначення — на санях чи, можливо, морем? — а також про те, які тісні зв’язки на великих відстанях могли існувати між людьми епохи неоліту.

До дослідження залучили додаткових експертів із Канади, Італії, Швеції та Шотландії. Вони детально вивчили склад кам’яної плити, зокрема провели неруйнівний аналіз самого каменю на місці його знаходження, а також дослідили вісім уламків, що зберігаються в музеях.

Озброївшись отриманими даними, дослідники вирушили до північно-східної Шотландії, сподіваючись знайти точний збіг із місцевими гірськими породами та, таким чином, точно визначити походження вівтарного каменю.

Нік Пірс, почесний професор геохімії на кафедрі географії та наук про Землю в Університеті Аберістуїта, порівняв пошуки походження вівтарного каменю з пошуком голки в стозі сіна.

У Чехії знайшли споруду, старшу за Стоунхендж на тисячу років01.09.26, 18:50 • 7380 переглядiв

"Проблема в тому, що це величезна територія — тисячі квадратних кілометрів. Єдиний спосіб щось з’ясувати — це поїхати туди й знайти зразки", — зазначив він. "Потрібно все ретельно планувати. Один із моїх колег нещодавно був там і потрапив у шторм — а це зовсім не найкращі умови для геологічних польових робіт. Ми відібрали близько 70 зразків, привезли їх до лабораторій і дослідили".

Результати досліджень свідчать: малоймовірно, що камінь вівтаря походить із північно-східної Шотландії.

Пірс зазначив, що не засмучений тим, що таємницю досі не розгадано. "Ми наближаємося до розгадки. У такій геологічній детективній історії виключення ймовірних місць походження є не менш важливим, ніж виявлення нових. Кожна відкинута локація звужує коло пошуків і наближає нас до з’ясування того, звідки насправді походить цей камінь. Я не розчарований. Це частина процесу".

Об’єднував стародавніх британців тисячі років до нашої ери: нове відкриття про призначення Стоунхенджу20.12.24, 12:31 • 103558 переглядiв

Антоніна Туманова

КультураСвітУНН Lite
Шотландія
Ірландія
Уельс
The Guardian
Австралія
Канада
Англія
Швеція
Італія
Лондон