В Чехии нашли сооружение, на тысячу лет старше Стоунхенджа

Археологи обнаружили возле чешского поселка Хлебы монументальное круглое сооружение возрастом более 6500 лет — примерно на тысячу лет старше Стоунхенджа, передает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

По данным СМИ, комплекс диаметром около 230 метров находится в Среднечешском крае и относится к числу древнейших подобных сооружений Центральной Европы.

От самого сооружения над землей ничего не сохранилось, однако исследователи обнаружили следы рва глубиной более двух с половиной метров и двенадцать входов, ведущих к центру. По словам руководителя раскопок Петра Криштуфа, их расположение оказалось неслучайным и было связано с наблюдениями за движением Солнца и Луны.

Часть входов ориентирована на точки восхода и захода Солнца во время летнего и зимнего солнцестояния, другие — на крайние положения Луны, которые повторяются примерно каждые 18 лет.

"Тот же принцип мы видим вдоль главной оси Стоунхенджа. Теперь мы видим, что это сооружение было спроектировано похожим образом", — сказал Криштуф.

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Комплекс, вероятно, имел и религиозное значение. Внутри рва археологи нашли кости животных, в том числе черепа и рога быков, особенно часто возле входов. Исследователи предполагают, что ими могли украшать ворота, а сам бык служил символом силы и плодородия первых земледельческих сообществ Европы.

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