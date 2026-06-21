В Хорватии археологи нашли редкий неповрежденный саркофаг возрастом около 1500 лет

В хорватском прибрежном городе Цавтат археологи обнаружили редкий позднеантичный саркофаг, который оставался запечатанным со времен античности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Croatia Week.

Находку уже называют одним из важнейших археологических событий последнего времени в стране.

Детали

Саркофаг нашли во время охранных раскопок на участке Zorina 8 в Цавтате, на юге Хорватии. Открытие сделали на территории некрополя древнеримской колонии Эпидавр.

Исследования проводили Музеи и галереи Конавле. Во время работ археологи обнаружили многочисленные захоронения различных типов. Самой ценной находкой стал каменный саркофаг салонитанского типа, который ориентировочно датируют IV–VI веками нашей эры.

В чем особенность находки видят специалисты

Особенность находки заключается в том, что саркофаг обнаружили в первоначальном положении — как запечатанное и неповрежденное захоронение. Между крышкой и каменным ящиком археологи нашли сохранившийся известковый раствор. Это подтверждает, что саркофаг оставался закрытым с античных времен.

Такие целостные захоронения — чрезвычайно редки для археологической практики Хорватии.

Саркофаг весом около пяти тонн нашли на глубине примерно трех метров. Внутри было первичное захоронение одного человека. Хотя скелетные останки сохранились плохо, органические отложения и другие материалы из гробницы передадут на дальнейший лабораторный анализ.

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Раскопками руководила археолог Гелена Пухара. К исследованию также присоединились специалисты Музеев и галерей Конавле, Археологического музея Дубровницких музеев, а также более широкая команда археологов и специалистов.

Одним из самых сложных этапов работ стало поднятие тяжелой каменной крышки, извлечение саркофага и его перенос на новое место. Эту операцию координировал консерватор-реставратор Синиша Бизяк в сотрудничестве со скульптором Томиславом Шаловым и командой помощников.

После завершения археологических исследований саркофаг разместили в открытом для общественности месте в Цавтате. Теперь он стоит на пересечении дорожек, ведущих к мавзолею семьи Рачичей, кладбища Святого Роха и лестницы к пляжу Ключице.

Ожидается, что находка поможет местным жителям и туристам лучше ознакомиться с античным наследием Цавтата и его связью с бывшей римской колонией Эпидавр.

Напомним

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