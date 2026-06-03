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SpaceX отступила от традиций на IPO с ценой за акцию — Reuters

Киев • УНН

 • 1388 просмотра

SpaceX планирует привлечь 75 миллиардов долларов через IPO по цене 135 долларов за акцию. Рыночная оценка компании может достичь 1,75 триллиона долларов.

SpaceX отступила от традиций на IPO с ценой за акцию — Reuters

Компания SpaceX Илона Маска в неожиданном шаге, предшествующем презентации для инвесторов, планирует установить на IPO цену за акцию на уровне 135 долларов, чтобы привлечь рекордные 75 миллиардов долларов, согласно источнику, знакомому с ситуацией, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По словам источника, компания, занимающаяся ракетостроением и спутниковой связью, планирует продать 555,6 миллиона акций. Два других источника сообщили, что компания стремится к оценке в 1,75 триллиона долларов.

Это размещение акций возглавляет волну для крупных частных компаний, которые готовятся выйти на публичные рынки после нескольких лет сдержанной активности с IPO. Ожидается, что за SpaceX последуют гиганты искусственного интеллекта OpenAI и Anthropic.

SpaceX стремится установить рекорды и нарушить традиции публичного размещения акций.

Установление фиксированной цены перед презентациями для инвесторов и формированием книги заявок является крайне необычным, указывает издание.

Компании, планирующие выйти на биржу, обычно устанавливают ценовой диапазон, чтобы определить ожидания по оценке и позволить корректировать цену в зависимости от спроса инвесторов. Высокий спрос может вести окончательную цену к потолку диапазона или выше перед дебютом на рынке.

Презентация SpaceX начинается в четверг. Ранее компания провела несколько проверочных встреч с инвесторами.

Планы компании, включая размер привлечения средств, могут измениться по мере проведения встреч с инвесторами, предупредили источники.

Нет никаких правил, запрещающих нетрадиционный план SpaceX по установлению фиксированной цены для IPO, сказал Вэйхэн Чэнь, старший партнер в гонконгском отделении американской юридической фирмы Wilson Sonsini Goodrich & Rosati.

"Маск просто придерживается подхода "либо принимай, либо отказывайся", который работает для его последователей и также разумен, учитывая рыночные условия и отсутствие сопоставимых компаний", — сказал Чэнь.

IPO SpaceX сделает Маска триллионером, а его союзников миллиардерами - СМИ22.05.26, 08:30 • 9466 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости МираТехнологии
ИИ (искусственный интеллект)
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SpaceX
Reuters
Илон Маск