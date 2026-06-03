SpaceX отступила от традиций на IPO с ценой за акцию — Reuters
Киев • УНН
SpaceX планирует привлечь 75 миллиардов долларов через IPO по цене 135 долларов за акцию. Рыночная оценка компании может достичь 1,75 триллиона долларов.
Компания SpaceX Илона Маска в неожиданном шаге, предшествующем презентации для инвесторов, планирует установить на IPO цену за акцию на уровне 135 долларов, чтобы привлечь рекордные 75 миллиардов долларов, согласно источнику, знакомому с ситуацией, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
По словам источника, компания, занимающаяся ракетостроением и спутниковой связью, планирует продать 555,6 миллиона акций. Два других источника сообщили, что компания стремится к оценке в 1,75 триллиона долларов.
Это размещение акций возглавляет волну для крупных частных компаний, которые готовятся выйти на публичные рынки после нескольких лет сдержанной активности с IPO. Ожидается, что за SpaceX последуют гиганты искусственного интеллекта OpenAI и Anthropic.
SpaceX стремится установить рекорды и нарушить традиции публичного размещения акций.
Установление фиксированной цены перед презентациями для инвесторов и формированием книги заявок является крайне необычным, указывает издание.
Компании, планирующие выйти на биржу, обычно устанавливают ценовой диапазон, чтобы определить ожидания по оценке и позволить корректировать цену в зависимости от спроса инвесторов. Высокий спрос может вести окончательную цену к потолку диапазона или выше перед дебютом на рынке.
Презентация SpaceX начинается в четверг. Ранее компания провела несколько проверочных встреч с инвесторами.
Планы компании, включая размер привлечения средств, могут измениться по мере проведения встреч с инвесторами, предупредили источники.
Нет никаких правил, запрещающих нетрадиционный план SpaceX по установлению фиксированной цены для IPO, сказал Вэйхэн Чэнь, старший партнер в гонконгском отделении американской юридической фирмы Wilson Sonsini Goodrich & Rosati.
"Маск просто придерживается подхода "либо принимай, либо отказывайся", который работает для его последователей и также разумен, учитывая рыночные условия и отсутствие сопоставимых компаний", — сказал Чэнь.
IPO SpaceX сделает Маска триллионером, а его союзников миллиардерами - СМИ22.05.26, 08:30 • 9466 просмотров