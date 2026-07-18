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FAA вернуло Boeing право самостоятельно сертифицировать самолеты 737 Max и 787 Dreamliner

Киев • УНН

 • 536 просмотра

FAA разрешило Boeing снова самостоятельно выдавать сертификаты летной годности для самолетов 737 Max и 787 Dreamliner. Решение вступит в силу 20 июля после анализа данных и оценки безопасности.

FAA вернуло Boeing право самостоятельно сертифицировать самолеты 737 Max и 787 Dreamliner

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешило компании Boeing снова самостоятельно выдавать сертификаты лётной годности для самолётов 737 Max и 787 Dreamliner перед их поставкой заказчикам. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

В FAA отметили, что решение приняли после нескольких месяцев анализа данных и оценки безопасности, которые подтвердили стабильное качество производства. Новое разрешение вступит в силу 20 июля.

В агентстве подчеркнули, что это решение отражает уверенность в способности Boeing выдавать сертификаты лётной годности под надзором FAA.

Boeing остаётся под надзором регулятора

Право самостоятельно сертифицировать самолёты компания потеряла после инцидента 2024 года, когда во время полёта у одного из самолётов 737 Max оторвалась панель фюзеляжа. После этого FAA усилило контроль за Boeing, ограничило производство самолётов семейства 737 Max и лишило компанию права самостоятельно подтверждать лётную годность новых самолётов.

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В 2025 году регулятор частично восстановил эти полномочия, чередуя выдачу сертификатов между FAA и Boeing. По словам агентства, в течение последних восьми месяцев качество производства оставалось одинаково высоким независимо от того, кто оформлял сертификаты.

В то же время FAA заявило, что и впредь будет проводить инспекции, аудиты и постоянный мониторинг производства самолётов Boeing.

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Степан Гафтко

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