FAA вернуло Boeing право самостоятельно сертифицировать самолеты 737 Max и 787 Dreamliner
Киев • УНН
FAA разрешило Boeing снова самостоятельно выдавать сертификаты летной годности для самолетов 737 Max и 787 Dreamliner. Решение вступит в силу 20 июля после анализа данных и оценки безопасности.
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешило компании Boeing снова самостоятельно выдавать сертификаты лётной годности для самолётов 737 Max и 787 Dreamliner перед их поставкой заказчикам. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
В FAA отметили, что решение приняли после нескольких месяцев анализа данных и оценки безопасности, которые подтвердили стабильное качество производства. Новое разрешение вступит в силу 20 июля.
В агентстве подчеркнули, что это решение отражает уверенность в способности Boeing выдавать сертификаты лётной годности под надзором FAA.
Boeing остаётся под надзором регулятора
Право самостоятельно сертифицировать самолёты компания потеряла после инцидента 2024 года, когда во время полёта у одного из самолётов 737 Max оторвалась панель фюзеляжа. После этого FAA усилило контроль за Boeing, ограничило производство самолётов семейства 737 Max и лишило компанию права самостоятельно подтверждать лётную годность новых самолётов.
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В 2025 году регулятор частично восстановил эти полномочия, чередуя выдачу сертификатов между FAA и Boeing. По словам агентства, в течение последних восьми месяцев качество производства оставалось одинаково высоким независимо от того, кто оформлял сертификаты.
В то же время FAA заявило, что и впредь будет проводить инспекции, аудиты и постоянный мониторинг производства самолётов Boeing.
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