ЕС бессрочно продлил приостановление пошлин в торговом споре между Boeing и Airbus
Киев • УНН
Европейский Союз бессрочно продлил приостановление пошлин в торговом споре с США по Boeing и Airbus. Переговоры между сторонами продолжаются для обеспечения стабильности.
Европейский Союз бессрочно продлил приостановку действия пошлин, введенных в рамках многолетнего торгового спора с США по авиастроительным компаниям Boeing и Airbus. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
По информации источников агентства, решение предусматривает бессрочное продление временной приостановки тарифов. В Европейской комиссии отметили, что переговоры с Соединенными Штатами по урегулированию спора продолжаются.
Переговоры между ЕС и США
Представитель Еврокомиссии Улоф Гилл заявил, что Брюссель рассчитывает обеспечить стабильность и предсказуемость в торговых отношениях с США.
Переговоры с США продолжаются для обеспечения стабильности и определенности, а также для продолжения приостановки контрмер с обеих сторон
Спор длится более 20 лет
Торговый конфликт между США и ЕС начался еще в 2004 году, когда Вашингтон обратился во Всемирную торговую организацию из-за государственной поддержки европейского авиапроизводителя Airbus.
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В ответ Евросоюз подал собственный иск, утверждая, что американская компания Boeing получала незаконные преимущества благодаря государственным субсидиям, а также космическим и военным контрактам США.
До заключения временного перемирия пять лет назад стороны ввели взаимные пошлины на товары общей стоимостью около 11,5 млрд долларов.
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