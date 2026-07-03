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НАТО планирует заменить американские самолеты AWACS на шведские GlobalEye - Reuters

Киев • УНН

 • 1288 просмотра

НАТО намерено заменить свой парк самолетов-разведчиков AWACS на шведские Saab GlobalEye. Об этом будет объявлено на саммите в Анкаре 7-8 июля.

НАТО планирует заменить американские самолеты AWACS на шведские GlobalEye - Reuters

НАТО планирует заменить свой устаревший парк самолетов-разведчиков AWACS американского производства на шведскую альтернативу, со ссылкой на четыре источника сообщило Reuters, указывая, что этот шаг может задеть президента США Дональда Трампа, который призвал союзников покупать больше американской военной техники, пишет УНН.

Детали

Трамп неоднократно критиковал европейских союзников за то, что они полагаются на США в вопросах своей безопасности, одновременно оказывая на них давление с целью увеличения расходов на оборону и покупки большего количества американского оборудования. Он также иногда угрожал вывести Вашингтон из НАТО.

Источники сообщили, что о закупке самолетов-разведчиков Saab GlobalEye будет объявлено на саммите НАТО в Анкаре 7-8 июля.

Представитель альянса подтвердил, что решение о замене самолетов AWACS будет объявлено на саммите, но отказался предоставить подробности. Saab отказался от комментариев.

Со своими характерными девятиметровыми радарными куполами, 14 самолетов системы воздушного предупреждения и управления НАТО служат глазами альянса в небе с 1982 года.

Базирующийся на авиабазе Гайленкирхен в Германии, флот играет ключевую роль в миссиях наблюдения вдоль восточного фланга НАТО с момента начала войны в Украине россией, указывает издание.

Согласно плану замены, Гайленкирхен может в конечном итоге стать домом для крупнейшего в мире парка самолетов GlobalEye, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Система, введенная в эксплуатацию в 2018 году, предназначена для обнаружения и отслеживания угроз в воздухе, на суше и на море. Она базируется на бизнес-джете Global 6500, построенном канадской компанией Bombardier.

GlobalEye конкурирует с Boeing E-7 Wedgetail, самолетом раннего предупреждения и командования, основанным на реактивном лайнере 737 и предназначенным для наблюдения и руководства боем.

В 2025 году НАТО отказалось от планов приобрести шесть самолетов Boeing E-7 Wedgetail после того, как Пентагон, его крупнейший потенциальный клиент, отменил планы приобретения 26 самолетов и вместо этого сделал больший акцент на спутниковых возможностях.

Однако под давлением законодателей США министр обороны Пит Хегсет заявил комиссии Конгресса в мае, что Пентагон стремится восстановить финансирование программы.

Запланированное объявление НАТО появилось через несколько недель после того, как Канада, которая заявила, что хочет уменьшить свою зависимость от поставщиков оборонной продукции США, объявила о планах приобрести шесть самолетов GlobalEye, что является крупнейшим заказом на этот самолет на сегодняшний день.

Ожидается, что закупка НАТО будет больше, хотя сразу не было понятно, сколько самолетов это будет. Один источник сообщил, что окончательное количество может зависеть от того, выберет ли альянс более дорогую версию, способную к дозаправке в воздухе.

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт30.05.24, 14:57 • 134278 просмотров

Текущий парк самолетов AWACS может заправляться топливом в полете, что оказалось ценным для миссий вблизи Украины, поскольку позволяет продлить время пребывания в зоне ответственности.

Самолеты, среди немногих военных активов, принадлежащих непосредственно НАТО, эксплуатируются экипажами из 21 из 32 государств-членов альянса.

В случае конфликта они могут обеспечить общую радиолокационную картину для союзных истребителей, кораблей и центров управления, одновременно направляя боевые самолеты НАТО к их целям.

Флот поддерживал миссии на Балканах, в Афганистане и Ираке, а также операции по обеспечению безопасности во время Чемпионата мира по футболу 2006 года в Германии и крупных международных саммитов.

Юлия Шрамко

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