Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
Киев • УНН
Шведский самолет дальнего радиолокационного обнаружения AWACS ASC 890 в тандеме с истребителями F16 значительно усилит возможности противовоздушной обороны Украины, обнаруживая российские ракеты, самолеты и беспилотные летательные аппараты на больших расстояниях.
Недавно, Швеция объявила о новом пакете военной помощи включая самолет дальнего радиолокационного обнаружения AWACS (ASC 890). По мнению военного эксперта Валерия Рябых, этот самолет станет "глазами" для нашей системы осведомленности о воздушной обстановке даже за пределами границ страны. Об этом он рассказал в комментарии журналисту УНН.
Самолет AWACS ASC 890 - станет глазами для нашей системы осведомленности о воздушной обстановке страны и за ее границами. По факту-это радар в воздухе, который обходит по всем характеристикам те радары, что на земле. Ведь Земля круглая, а радиолокационные волны-прямые, поэтому, на определенном расстоянии от радара возникает серая зона, в которую не попадает вражеская авиация
Он говорит, что радар на этом самолете имеет обзор на 150 градусов с каждой стороны самолета, что позволяет отсканировать территорию дальностью на 450 км, и идентифицировать истребитель на расстоянии 330 км.
"Имея такой самолет и располагая его в правильных местах и применяя его инструменты обнаружения целей, то можно пассивно наблюдать за противником, выявлять взлеты его армейской авиации и пуски ракет на ранних этапах и руководить действиями ПВО" - отмечает Рябых.
По словам эксперта, этот самолет имеет возможность обмена информации в реальном времени.
"К примеру, он обнаруживает какие-то цели, типа ракет или шахедов, где их не видит радар и передает эту информацию на самолеты тактической авиации. Этот самолет в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию подальше от их пусковых рубежей минимум на 40 км. Когда мы уже откорректируем работу F - 16, то сможем поражать вражескую авиацию на дальних расстояниях" - рассказывает он.
Эксперт рассказывает, что этот самолет будет выявлять и идентифицировать не только авиацию или ракеты, но и сами радиолокационные средства россиян на их территории и добавляет, что похожие самолеты есть и у россиян - это А-50, и все же есть определенное отличие.
"По принципу работы - они одинаковые, но отличаются возможностями, как декларируемыми так и реальными. Лучшие самолеты россиян уже уничтожены, а другие находятся в неопределенном техническом состоянии, а ремонт невозможен из - за введенных санкций", - завершил он.
Напомним
Швеция передаст Украине мощный самолет дальнего радиолокационного обнаружения AWACS ASC 890, который значительно повысит возможности противовоздушной обороны Украины за счет обнаружения российских ракет, самолетов и беспилотных летательных аппаратов на ранних этапах подлета.
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - экспертЭксклюзив
Европейские службы безопасности считают, что серия пожаров и атак на инфраструктуру связана с россией
Для Харьковщины упростили процедуру для строительства артезианских скважин в больницах-Шмыгаль
Готовили диверсии по приказу рф: в Польше задержали двух белорусов и поляка
На службу в ВСУ поступило уже более 770 осужденных - Генпрокуратура
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробностиЭксклюзив
В Иране начали регистрацию кандидатов на досрочные выборы президента
Правительство приняло проект соглашения между Украиной и США, которое позволит получить почти 7,9 млрд долларов поддержки - премьер
Возможен вариант предоставления США разрешения использования оружия по целям в рф без публичного объявления - нардеп
Люксембург выделяет 5 миллионов евро для "артиллерийской коалиции" в поддержку Украины
Популярные
Враг наносит ракетные удары по Харьковщине-ОВА
Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел
Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству
В Керчи из-за ночной атаки повреждены паромы: что известно
Противовоздушная оборона уничтожила 7 крылатых ракет s 32 ударных беспилотника во время ночных ударов
Публикации
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробностиЭксклюзив
Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошелькиЭксклюзив
Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству
Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
Шведский самолет дальнего радиолокационного обнаружения AWACS ASC 890 в тандеме с истребителями F16 значительно усилит возможности противовоздушной обороны Украины, обнаруживая российские ракеты, самолеты и беспилотные летательные аппараты на больших расстояниях.
Европейские службы безопасности считают, что серия пожаров и атак на инфраструктуру связана с россией
Европейские службы безопасности подозревают россию в организации поджогов и диверсионных атак на объекты инфраструктуры по всей Европе в попытке дестабилизировать ситуацию на континенте.
Для Харьковщины упростили процедуру для строительства артезианских скважин в больницах-Шмыгаль
Правительство упростило бюрократические процедуры строительства артезианских скважин в медицинских учреждениях Харьковской области для обеспечения больниц водой.
Готовили диверсии по приказу рф: в Польше задержали двух белорусов и поляка
Два белоруса и поляк были арестованы в Польше за подготовку диверсии по заданию российской разведки. Они планировали поджигать торговые центры, рестораны и склады.
На службу в ВСУ поступило уже более 770 осужденных - Генпрокуратура
Более 770 осужденных уже вступили в ряды Вооруженных Сил Украины после условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. Суды рассмотрели более 2400 таких ходатайств и удовлетворили более 1800 из них.
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
В конце апреля НАБУ объявило о разоблачении схемы якобы завладения землями НААН, в рамках которой объявили о подозрении экс-министру агрополитики Николаю Сольскому. УНН пообщался с одним из инициаторов этого дела.
В Иране начали регистрацию кандидатов на досрочные выборы президента
Министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиде объявил о начале регистрации кандидатов на досрочных президентских выборах после смерти действующего президента Ибрагима Раиси.
Правительство приняло проект соглашения между Украиной и США, которое позволит получить почти 7,9 млрд долларов поддержки - премьер
Кабмин принял проект соглашения, позволяющего Украине получить почти 7,9 миллиарда долларов финансовой и экономической поддержки от Соединенных Штатов.
Возможен вариант предоставления США разрешения использования оружия по целям в рф без публичного объявления - нардеп
Абсолютно возможен вариант, что США могут предоставить Украине разрешение на использование американского оружия для ударов по целям в россии, без публичного объявления, будет достаточно предоставления разрешения по военным каналам, считает нардеп Чернев.
Люксембург выделяет 5 миллионов евро для "артиллерийской коалиции" в поддержку Украины
Люксембург выделил 5 миллионов евро на финансирование "артиллерийской коалиции" в поддержку Украины, созданной Соединенными Штатами и Францией.