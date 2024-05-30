Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Недавно, Швеция объявила о новом пакете военной помощи включая самолет дальнего радиолокационного обнаружения AWACS (ASC 890). По мнению военного эксперта Валерия Рябых, этот самолет станет "глазами" для нашей системы осведомленности о воздушной обстановке даже за пределами границ страны. Об этом он рассказал в комментарии журналисту УНН.

Самолет AWACS ASC 890 - станет глазами для нашей системы осведомленности о воздушной обстановке страны и за ее границами. По факту-это радар в воздухе, который обходит по всем характеристикам те радары, что на земле. Ведь Земля круглая, а радиолокационные волны-прямые, поэтому, на определенном расстоянии от радара возникает серая зона, в которую не попадает вражеская авиация - рассказывает эксперт Валерий Рябых.

Он говорит, что радар на этом самолете имеет обзор на 150 градусов с каждой стороны самолета, что позволяет отсканировать территорию дальностью на 450 км, и идентифицировать истребитель на расстоянии 330 км.

"Имея такой самолет и располагая его в правильных местах и применяя его инструменты обнаружения целей, то можно пассивно наблюдать за противником, выявлять взлеты его армейской авиации и пуски ракет на ранних этапах и руководить действиями ПВО" - отмечает Рябых.

По словам эксперта, этот самолет имеет возможность обмена информации в реальном времени.

"К примеру, он обнаруживает какие-то цели, типа ракет или шахедов, где их не видит радар и передает эту информацию на самолеты тактической авиации. Этот самолет в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию подальше от их пусковых рубежей минимум на 40 км. Когда мы уже откорректируем работу F - 16, то сможем поражать вражескую авиацию на дальних расстояниях" - рассказывает он.

Эксперт рассказывает, что этот самолет будет выявлять и идентифицировать не только авиацию или ракеты, но и сами радиолокационные средства россиян на их территории и добавляет, что похожие самолеты есть и у россиян - это А-50, и все же есть определенное отличие.

"По принципу работы - они одинаковые, но отличаются возможностями, как декларируемыми так и реальными. Лучшие самолеты россиян уже уничтожены, а другие находятся в неопределенном техническом состоянии, а ремонт невозможен из - за введенных санкций", - завершил он.

Напомним

Швеция передаст Украине мощный самолет дальнего радиолокационного обнаружения AWACS ASC 890, который значительно повысит возможности противовоздушной обороны Украины за счет обнаружения российских ракет, самолетов и беспилотных летательных аппаратов на ранних этапах подлета.