Євлаш про шведський літак ASC 890: стане потужним підсиленням для F-16

Літак далекого радіолокаційного виявлення AWACS (ASC 890), який передасть Україні Швеція стане потужним підсиленням для винищувачів F-16. Про це повідомив речник командування Повітряних сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Цей літак унікальний у своєму роді. Це такий собі AWACS , який всі знають. Літак, який літаючий радар, який допомагає підсвічувати та виявляти цілі. Такий літак є у росіян. Два з них ми вже знищили. Це дозволить нам виявляти цілі такі як, наприклад "шахеди", коли вони намагаються десь заховатися в гирлах річок, він буде бачити їх зверху, підсвічувати