Євлаш про шведський літак ASC 890: стане потужним підсиленням для F-16
Київ • УНН
Швеція передасть Україні потужний літак дальнього радіолокаційного виявлення AWACS ASC 890, який значно підвищить можливості протиповітряної оборони України за рахунок виявлення російських ракет, літаків і безпілотних літальних апаратів на ранніх етапах підльоту.
Літак далекого радіолокаційного виявлення AWACS (ASC 890), який передасть Україні Швеція стане потужним підсиленням для винищувачів F-16. Про це повідомив речник командування Повітряних сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Цей літак унікальний у своєму роді. Це такий собі AWACS , який всі знають. Літак, який літаючий радар, який допомагає підсвічувати та виявляти цілі. Такий літак є у росіян. Два з них ми вже знищили. Це дозволить нам виявляти цілі такі як, наприклад "шахеди", коли вони намагаються десь заховатися в гирлах річок, він буде бачити їх зверху, підсвічувати
За його словами, також за допомогою літака AWACS (ASC 890) Сили оборони зможуть виявляти ще на підступах російські ракети, літаки.
Також ми будемо виявляти на ранніх ще підступах ракети, ворожі літаки, в тому числі цей літак може фіксувати радіолокаційні станції ворога, може виявляти його координати, що звичайно допоможе нашим системам і літакам, в тому числі F-16, який стане потужним його підсиленням для виявлення цілей з безпечної відстані та підсвічення їх для Сил оборони
Окрім цього, Євлаш повідомив, що цієї ночі під час російської атаки працювали підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи, зенітно-ракетні війська, які знищили 7 з 11 ракет.
Протиповітряна оборона знищила 7 крилатих ракет і 32 ударних безпілотника під час нічних ударів30.05.24, 08:04 • 100923 перегляди
Звичайно, що на передодні нам вдавалося ліквідовувати і більший відсоток цілей, але звичайно, що в усьому цьому основне питання – це дефіцит засобів ППО. Нам доводиться маневрувати своїми наявними силами та засобами, аби відбивати атаки, оскільки досить часто противник застосовує з різних точок, з різних місць пусків свої ударні, як і безпілотники, так й інші ракети
Доповнення
Уряд Швеції представив 16-й пакет військової допомоги для України на 13,3 мільярда шведських крон (1,16 мільярда євро). Це найбільший пакет підтримки від країни, який включає, зокрема, літак радіолокаційної розвідки.