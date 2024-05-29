Літаки, ракети, БТРи і не тільки: Швеція оголосила про найбільший пакет допомоги Україні
Київ • УНН
Швеція оголосила про надання Україні найбільшого пакету військової допомоги на суму 13,3 млрд шведських крон (1,16 млрд євро), включаючи літаки радіолокаційної розвідки, весь шведський арсенал з 302 бронетранспортерів, боєприпаси, ракети та інше обладнання.
Уряд Швеції представив 16-й пакет військової допомоги для України на 13,3 мільярда шведських крон (1,16 мільярда євро). Це найбільший пакет підтримки від країни, який включає, зокрема, літаки радіолокаційної розвідки та управління, весь шведський запас бронетранспортерів 302 та боєприпаси. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Міноборони Швеції.
Сьогодні, 29 травня, уряд Швеції презентує 16-й і поки що найбільший пакет військової допомоги Україні від початку повномасштабного вторгнення росії. Швеція допомагає Україні абсолютно новими можливостями, які посилюють загальну протиповітряну оборону України. Пакет, який буде включений до майбутнього додаткового бюджету з поправками, становить 13,3 мільярда шведських крон і відповідає пріоритетним потребам України
Швеція передасть Україні, зокрема,:
- літаки радіолокаційної розвідки та управління (ASC 890);
- весь шведський запас бронетранспортерів 302 (БТР 302) для підтримки формування нових бригад української армії;
- артилерійські боєприпаси;
- ресурси для обслуговування раніше переданої техніки;
Зазначається, що літаки (ASC 890) поставляються з повним пакетом послуг, що включає навчання, технічне оснащення, методичне забезпечення радіолокаційної розвідки та управління повітряним боєм.
Для подальшого зміцнення протиповітряної оборони України до пакета підтримки також входять ракети Rb 99 (AMRAAM), які можуть використовуватися як на літаках, так і в наземних системах ППО. Зазначається, що Rb 99 передано Україні в рамках співпраці зі США. Ракети переобладнані для встановлення на наземні системи ППО.
16-й пакет військової підтримки від Швеції також включає в себе:
- автоцистерни, які є надлишками збройних сил;
- технічне обслуговування раніше переданого шведського обладнання;
- фінансова підтримка коаліцій з нарощування потенціалу;
- фінансова підтримка фондів і тимчасових ініціатив для швидкої та масштабної закупівлі обладнання для України.
Також зазначається, що Шведському агентству оборонних досліджень буде доручено надати Україні підтримку у створенні власного інституту оборонних досліджень.
Крім того, Швеція передає термінали з підпискою на супутниковий зв'язок.
Нагадаємо
28 травня уряд Швеції виділяє новий "енергетичний пакет" для України на загальну суму 650 мільйонів шведських крон (понад 56 млн євро за курсом НБУ).
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