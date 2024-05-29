Літаки, ракети, БТРи і не тільки: Швеція оголосила про найбільший пакет допомоги Україні

ukenru
Ексклюзив
07:30 • 18184 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

04:30 • 46801 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 65073 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 109820 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 134246 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 137817 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 238082 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 170947 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190177 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 173012 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
3 м/с
50 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

28 березня, 23:40 • 29759 перегляди
Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

29 березня, 00:07 • 25758 перегляди
Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

29 березня, 00:25 • 29682 перегляди
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 36814 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 43010 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 238082 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 359325 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 375143 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 290741 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 363795 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 59085 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 75810 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 87314 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 170173 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 172748 перегляди
Актуальне
Літаки, ракети, БТРи і не тільки: Швеція оголосила про найбільший пакет допомоги Україні

Літаки, ракети, БТРи і не тільки: Швеція оголосила про найбільший пакет допомоги Україні

Київ • УНН

 • 53946 перегляди

Швеція оголосила про надання Україні найбільшого пакету військової допомоги на суму 13,3 млрд шведських крон (1,16 млрд євро), включаючи літаки радіолокаційної розвідки, весь шведський арсенал з 302 бронетранспортерів, боєприпаси, ракети та інше обладнання.

Уряд Швеції представив 16-й пакет військової допомоги для України на 13,3 мільярда шведських крон (1,16 мільярда євро). Це найбільший пакет підтримки від країни, який включає, зокрема, літаки радіолокаційної розвідки та управління, весь шведський запас бронетранспортерів 302 та боєприпаси.  Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Міноборони Швеції. 

Сьогодні, 29 травня, уряд Швеції презентує 16-й і поки що найбільший пакет військової допомоги Україні від початку повномасштабного вторгнення росії. Швеція допомагає Україні абсолютно новими можливостями, які посилюють загальну протиповітряну оборону України. Пакет, який буде включений до майбутнього додаткового бюджету з поправками, становить 13,3 мільярда шведських крон і відповідає пріоритетним потребам України

- йдеться у повідомленні Міноборони Швеції. 

Швеція передасть Україні, зокрема,: 

  • літаки радіолокаційної розвідки та управління (ASC 890);
  • весь шведський запас бронетранспортерів 302 (БТР 302) для підтримки формування нових бригад української армії;
  • артилерійські боєприпаси;
  • ресурси для обслуговування раніше переданої техніки; 

Зазначається, що літаки (ASC 890) поставляються з повним пакетом послуг, що включає навчання, технічне оснащення, методичне забезпечення радіолокаційної розвідки та управління повітряним боєм.

Для подальшого зміцнення протиповітряної оборони України до пакета підтримки також входять ракети Rb 99 (AMRAAM), які можуть використовуватися як на літаках, так і в наземних системах ППО. Зазначається, що Rb 99 передано Україні в рамках співпраці зі США. Ракети переобладнані для встановлення на наземні системи ППО. 

16-й пакет військової підтримки від Швеції також включає в себе:

  • автоцистерни, які є надлишками збройних сил;
  • технічне обслуговування раніше переданого шведського обладнання;
  • фінансова підтримка коаліцій з нарощування потенціалу; 
  • фінансова підтримка фондів і тимчасових ініціатив для швидкої та масштабної закупівлі обладнання для України.

Також зазначається, що Шведському агентству оборонних досліджень буде доручено надати Україні підтримку у створенні власного інституту оборонних досліджень.

Крім того, Швеція передає термінали з підпискою на супутниковий зв'язок.

Нагадаємо 

28 травня уряд Швеції виділяє новий "енергетичний пакет" для України на загальну суму 650 мільйонів шведських крон (понад 56 млн євро за курсом НБУ).

Швеція дозволила Україні використовувати свою зброю проти цілей на території рф26.05.24, 19:41 • 59352 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаПолітикаНовини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,930.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,884.51