Швеція виділяє понад 56 млн євро на підтримку енергетики України
Київ • УНН
Швеція виділяє 650 мільйонів шведських крон на енергетичний пакет, щоб допомогти Україні підтримувати базові державні послуги та відновити енергетичну інфраструктуру.
Сьогодні, 28 травня, уряд Швеції виділяє новий "енергетичний пакет" для України на загальну суму 650 мільйонів шведських крон (понад 56 млн євро за курсом НБУ). Про це повідомили у пресслужбі шведського уряду, передає УНН.
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Як зазначається, нова енергетична підтримка допоможе забезпечити енергопостачання України, щоб основні державні послуги, такі як школи, лікарні, транспорт, водопостачання та бізнес, могли продовжувати функціонувати
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Повідомляється, що 500 мільйонів шведських крон буде передано через Фонд енергетичної підтримки України організації "Енергетичне співтовариство". Ще 150 мільйонів шведських крон перерахують через Програму розвитку ООН (ПРООН).
Зазначається, що підтримка через ПРООН буде спрямована на фінансування термінового будівництва енергетичної інфраструктури в Україні. У зв'язку з нагальними потребами пріоритет буде віддано Харкову, але інші регіони України також матимуть право на підтримку, зокрема Одеса, Київ і Миколаїв.
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