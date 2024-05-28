ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Швеция выделяет более 56 млн евро на поддержку энергетики Украины

Швеция выделяет более 56 млн евро на поддержку энергетики Украины

Киев  •  УНН

28 мая 2024, 10:58  •  10330 просмотра

Read in English

Швеция выделяет 650 миллионов шведских крон на энергетический пакет, чтобы помочь Украине поддерживать базовые государственные услуги и восстановить энергетическую инфраструктуру.

Сегодня, 28 мая, правительство Швеции выделяет новый "энергетический пакет" для Украины на общую сумму 650 миллионов шведских крон (более 56 млн евро по курсу НБУ). Об этом сообщили в пресс-службе шведского правительства, передает УНН

Детали 

Как отмечается, новая энергетическая поддержка поможет обеспечить энергоснабжение Украины, чтобы основные государственные услуги, такие как школы, больницы, транспорт, водоснабжение и бизнес, могли продолжать функционировать

россия все чаще совершает нападения на украинскую энергетическую систему с целью вывести из строя важную социальную инфраструктуру. Чтобы укрепить устойчивость Украины, мы увеличиваем нашу поддержку энергетического сектора

- говорится в сообщении. 

Сообщается, что 500 миллионов шведских крон будет передано через Фонд энергетической поддержки Украины организации «Энергетическое сообщество». Еще 150 миллионов шведских крон перечислят через Программу развития ООН (ПРООН).

Отмечается, что поддержка через ПРООН будет направлена на финансирование срочного строительства энергетической инфраструктуры в Украине. В связи с насущными потребностями приоритет будет отдан Харькову, но другие регионы Украины также будут иметь право на поддержку, в частности Одесса, Киев и Николаев.

Швеция разрешила Украине использовать свое оружие против целей на территории рф26 мая 2024, 16:41 • 57945 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаЭкономикаНовости Мира
ukrainaУкраина
nikolaevНиколаев
odessaОдесса
kievКиев
kharkivХарьков
polshaПольша
Эксклюзив
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
  •  15426 просмотра

Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову

Эксклюзив
На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок
  •  23045 просмотра

На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
  •  37531 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

Эксклюзив
В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы
  •  58824 просмотра

В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы

Эксклюзив
В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский
  •  62348 просмотра

В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский

Эксклюзив
"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани
  •  68144 просмотра

"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани

Эксклюзив
НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране
  •  90032 просмотра

НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране

Эксклюзив
От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране
  •  109306 просмотра

От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе
  •  150657 просмотра

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

Эксклюзив
Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена
27 мая 2024, 11:30  •  107261 просмотра

Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена

Новости по теме
Швеция выделяет более 56 млн евро на поддержку энергетики Украины

Швеция выделяет более 56 млн евро на поддержку энергетики Украины

  •  10330 просмотра
Китай запустил новейший военный беспилотник вблизи Японии

Китай запустил новейший военный беспилотник вблизи Японии

  •  7487 просмотра
На оккупированной Херсонщине людям, которые утонули в результате подрыва Каховской ГЭС, ставили диагноз "сердечный приступ" - представитель ОВА

На оккупированной Херсонщине людям, которые утонули в результате подрыва Каховской ГЭС, ставили диагноз "сердечный приступ" - представитель ОВА

  •  8499 просмотра
БЭБ изъяло незаконную линию производства табачных изделий, что связывают с Альпериным

БЭБ изъяло незаконную линию производства табачных изделий, что связывают с Альпериным

  •  7770 просмотра
МИД: участие Мексики в Саммите мира является сверхважным

МИД: участие Мексики в Саммите мира является сверхважным

  •  9919 просмотра
По программе «Бок о бок» был восстановлен 101 населенный пункт в Херсонской области

По программе «Бок о бок» был восстановлен 101 населенный пункт в Херсонской области

  •  8496 просмотра
Более 80% укрытий полностью соответствуют требованиям безопасности - глава ГСЧС

Более 80% укрытий полностью соответствуют требованиям безопасности - глава ГСЧС

  •  7571 просмотра
Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
Эксклюзив

  •  36476 просмотра
Вводит "рублевую зону" в оккупации: СБУ сообщила о подозрении главе российского банка

Вводит "рублевую зону" в оккупации: СБУ сообщила о подозрении главе российского банка

  •  8166 просмотра
Правительство определило перечень объектов, которым будут обеспечивать приоритетное электроснабжение

Правительство определило перечень объектов, которым будут обеспечивать приоритетное электроснабжение

  •  10300 просмотра

Популярные

Бренды парфюмов класса люкс вероятно связаны с детским трудом

Бренды парфюмов класса люкс вероятно связаны с детским трудом

  •  55678 просмотра
Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области

Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области

  •  106824 просмотра
Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"

Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"

  •  109905 просмотра
28 мая: Международный день здоровья женщин, День полицейского офицера общины в Украине

28 мая: Международный день здоровья женщин, День полицейского офицера общины в Украине

  •  124667 просмотра
Иран увеличивает свои запасы урана - МАГАТЭ

Иран увеличивает свои запасы урана - МАГАТЭ

  •  113245 просмотра

Публикации

Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области

Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области

  •  106824 просмотра
Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"

Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"

  •  109905 просмотра
От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

  •  150657 просмотра
В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия

В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия

27 мая 2024, 07:14  •  155557 просмотра
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно

"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно
Эксклюзив

27 мая 2024, 06:59  •  152393 просмотра

Швеция выделяет более 56 млн евро на поддержку энергетики Украины

Швеция выделяет 650 миллионов шведских крон на энергетический пакет, чтобы помочь Украине поддерживать базовые государственные услуги и восстановить энергетическую инфраструктуру.

Война •   •  10330 просмотра
Швеция выделяет более 56 млн евро на поддержку энергетики Украины

Китай запустил новейший военный беспилотник вблизи Японии

Япония подняла в воздух истребители после обнаружения нового китайского разведывательно-ударного беспилотника Wing Loong-10 вблизи префектуры Окинава.

Новости Мира •   •  7487 просмотра
Китай запустил новейший военный беспилотник вблизи Японии

На оккупированной Херсонщине людям, которые утонули в результате подрыва Каховской ГЭС, ставили диагноз "сердечный приступ" - представитель ОВА

В оккупированной Херсонской области в справке о смерти людей, утонувших в результате взрыва на Каховской ГЭС, врачи-коллаборационисты ставили диагноз "сердечный приступ", чтобы скрыть истинное количество жертв.

Война •   •  8499 просмотра
На оккупированной Херсонщине людям, которые утонули в результате подрыва Каховской ГЭС, ставили диагноз "сердечный приступ" - представитель ОВА

БЭБ изъяло незаконную линию производства табачных изделий, что связывают с Альпериным

Детективы Бюро экономической безопасности Украины провели обыски на производстве и в складских помещениях предприятия, которое имеет лицензию на официальное производство табачных изделий. Упомянутую компанию связывают с известным подсанкционным одесским контрабандистом Вадимом Альпериным.

Экономика •   •  7770 просмотра
БЭБ изъяло незаконную линию производства табачных изделий, что связывают с Альпериным

МИД: участие Мексики в Саммите мира является сверхважным

Украина считает участие Мексики в Саммите мира в Швейцарии чрезвычайно важным и призвала Мексику активно присоединиться к Формуле мира Президента Зеленского.

Война •   •  9919 просмотра
МИД: участие Мексики в Саммите мира является сверхважным

По программе «Бок о бок» был восстановлен 101 населенный пункт в Херсонской области

101 населенный пункт в Херсонской области был восстановлен в рамках программы «Бок о бок», хотя проект был временно приостановлен из-за осложнений, связанных с постоянными обстрелами прибрежных районов.

Общество •   •  8496 просмотра
По программе «Бок о бок» был восстановлен 101 населенный пункт в Херсонской области

Более 80% укрытий полностью соответствуют требованиям безопасности - глава ГСЧС

Сейчас около 84% укрытий в Украине полностью соответствуют требованиям, а совместная комиссия ГСЧС и органов государственной власти ежеквартально проверяет бомбоубежища.

Общество •   •  7571 просмотра
Более 80% укрытий полностью соответствуют требованиям безопасности - глава ГСЧС

Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

Бизнесмены Сергей Гроза и Владимир Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" сотрудничать с попавшим под санкции контрабандистом Вадимом Альпериным.

Экономика •   •  36476 просмотра
Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

Вводит "рублевую зону" в оккупации: СБУ сообщила о подозрении главе российского банка

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении руководителю российского банка, который внедряет российский рубль на временно оккупированных территориях Украины и финансирует российские войска, воюющие против Вооруженных сил Украины.

Война •   •  8166 просмотра
Вводит "рублевую зону" в оккупации: СБУ сообщила о подозрении главе российского банка

Правительство определило перечень объектов, которым будут обеспечивать приоритетное электроснабжение

Правительство утвердило порядок определения и применения предельных величин потребления электрической энергии, а также определило перечень критически важных объектов, которые будут получать первоочередное электроснабжение, среди которых воинские части, учреждения здравоохранения, органы государственной власти, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также предприятия, имеющие решающее значение для обеспечения продовольственной, экономической и энергетической безопасности.

Общество •   •  10300 просмотра
Правительство определило перечень объектов, которым будут обеспечивать приоритетное электроснабжение