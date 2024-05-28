Швеция выделяет более 56 млн евро на поддержку энергетики Украины

Сегодня, 28 мая, правительство Швеции выделяет новый "энергетический пакет" для Украины на общую сумму 650 миллионов шведских крон (более 56 млн евро по курсу НБУ). Об этом сообщили в пресс-службе шведского правительства, передает УНН.

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Как отмечается, новая энергетическая поддержка поможет обеспечить энергоснабжение Украины, чтобы основные государственные услуги, такие как школы, больницы, транспорт, водоснабжение и бизнес, могли продолжать функционировать

россия все чаще совершает нападения на украинскую энергетическую систему с целью вывести из строя важную социальную инфраструктуру. Чтобы укрепить устойчивость Украины, мы увеличиваем нашу поддержку энергетического сектора - говорится в сообщении.

Сообщается, что 500 миллионов шведских крон будет передано через Фонд энергетической поддержки Украины организации «Энергетическое сообщество». Еще 150 миллионов шведских крон перечислят через Программу развития ООН (ПРООН).

Отмечается, что поддержка через ПРООН будет направлена на финансирование срочного строительства энергетической инфраструктуры в Украине. В связи с насущными потребностями приоритет будет отдан Харькову, но другие регионы Украины также будут иметь право на поддержку, в частности Одесса, Киев и Николаев.

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